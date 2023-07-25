https://ria.ru/20230725/zanyatiya-1886185233.html

К занятиям с "Вагнером" приступили новые виды войск белорусской армии

К занятиям с "Вагнером" приступили новые виды войск белорусской армии - РИА Новости, 25.07.2023

К занятиям с "Вагнером" приступили новые виды войск белорусской армии

Минобороны Белоруссии сообщило, что к занятиям с инструкторами "Группы Вагнера" присоединились подразделения инженерных войск, войск радиационной, химической и... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T15:15

2023-07-25T15:15

2023-07-25T15:15

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866183899_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_c1a1a2132530474eceb293c314b8a58b.jpg

МИНСК, 25 июл - РИА Новости. Минобороны Белоруссии сообщило, что к занятиям с инструкторами "Группы Вагнера" присоединились подразделения инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, а также связи. "Части и подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают проводить совместные занятия с участием инструкторов компании "Вагнер". К реализации дорожной карты совместной подготовки приступили не только подразделения сил специальных операций и механизированных подразделений, но и части и подразделения инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, а также связи", - говорится в сообщении Минобороны в телеграм-канале. Особое внимание при организации тренировок уделяется "обеспечению живучести войск при ведении боевых действий". В министерстве обещают подробности занятий с различных полигонов Белоруссии уже на этой неделе. Белорусское военное ведомство сообщало в прошлый четверг, что белорусские военные из состава сил спецоперации в течение недели вместе с бойцами "Вагнера" отрабатывали учебно-боевые задачи на полигоне Брестский на юго-западе Белоруссии. До этого в июле в министерстве информировали, что бойцы "Вагнера" выступили инструкторами на занятиях подразделениями территориальной обороны Белоруссии недалеко от города Осиповичи Могилевской области. Минобороны Белоруссии также заявило, что выработало с группой "Вагнер" четкий алгоритм передачи боевого опыта.

https://ria.ru/20230630/vagner-1881376742.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, в мире