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К занятиям с "Вагнером" приступили новые виды войск белорусской армии - РИА Новости, 25.07.2023
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15:15 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/zanyatiya-1886185233.html
К занятиям с "Вагнером" приступили новые виды войск белорусской армии
К занятиям с "Вагнером" приступили новые виды войск белорусской армии - РИА Новости, 25.07.2023
К занятиям с "Вагнером" приступили новые виды войск белорусской армии
Минобороны Белоруссии сообщило, что к занятиям с инструкторами "Группы Вагнера" присоединились подразделения инженерных войск, войск радиационной, химической и... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T15:15
2023-07-25T15:15
белоруссия
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МИНСК, 25 июл - РИА Новости. Минобороны Белоруссии сообщило, что к занятиям с инструкторами "Группы Вагнера" присоединились подразделения инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, а также связи. "Части и подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают проводить совместные занятия с участием инструкторов компании "Вагнер". К реализации дорожной карты совместной подготовки приступили не только подразделения сил специальных операций и механизированных подразделений, но и части и подразделения инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, а также связи", - говорится в сообщении Минобороны в телеграм-канале. Особое внимание при организации тренировок уделяется "обеспечению живучести войск при ведении боевых действий". В министерстве обещают подробности занятий с различных полигонов Белоруссии уже на этой неделе. Белорусское военное ведомство сообщало в прошлый четверг, что белорусские военные из состава сил спецоперации в течение недели вместе с бойцами "Вагнера" отрабатывали учебно-боевые задачи на полигоне Брестский на юго-западе Белоруссии. До этого в июле в министерстве информировали, что бойцы "Вагнера" выступили инструкторами на занятиях подразделениями территориальной обороны Белоруссии недалеко от города Осиповичи Могилевской области. Минобороны Белоруссии также заявило, что выработало с группой "Вагнер" четкий алгоритм передачи боевого опыта.
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белоруссия, в мире
Белоруссия, В мире
К занятиям с "Вагнером" приступили новые виды войск белорусской армии

К занятиям с "Вагнером" присоединились белорусские подразделения инженерных войск и РХБЗ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБойцы ЧВК "Вагнер"
Бойцы ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Бойцы ЧВК "Вагнер". Архивное фото
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МИНСК, 25 июл - РИА Новости. Минобороны Белоруссии сообщило, что к занятиям с инструкторами "Группы Вагнера" присоединились подразделения инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, а также связи.
"Части и подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают проводить совместные занятия с участием инструкторов компании "Вагнер". К реализации дорожной карты совместной подготовки приступили не только подразделения сил специальных операций и механизированных подразделений, но и части и подразделения инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, а также связи", - говорится в сообщении Минобороны в телеграм-канале.
Особое внимание при организации тренировок уделяется "обеспечению живучести войск при ведении боевых действий". В министерстве обещают подробности занятий с различных полигонов Белоруссии уже на этой неделе.
Белорусское военное ведомство сообщало в прошлый четверг, что белорусские военные из состава сил спецоперации в течение недели вместе с бойцами "Вагнера" отрабатывали учебно-боевые задачи на полигоне Брестский на юго-западе Белоруссии.
До этого в июле в министерстве информировали, что бойцы "Вагнера" выступили инструкторами на занятиях подразделениями территориальной обороны Белоруссии недалеко от города Осиповичи Могилевской области. Минобороны Белоруссии также заявило, что выработало с группой "Вагнер" четкий алгоритм передачи боевого опыта.
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