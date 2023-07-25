https://ria.ru/20230725/zakon-1886213461.html
В Совфеде изменили мнение по закону о призывном возрасте, заявил Картаполов
В Совфеде изменили мнение по закону о призывном возрасте, заявил Картаполов - РИА Новости, 25.07.2023
В Совфеде изменили мнение по закону о призывном возрасте, заявил Картаполов
Сенаторы РФ, которые выступили против повышения верхней границы призывного возраста до 30 лет при сохранении нижней границы на уровне 18 лет, готовы поддержать... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T16:47
2023-07-25T16:47
2023-07-25T16:47
андрей картаполов
госдума рф
виктор бондарев
военный призыв и студенческие отсрочки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сенаторы РФ, которые выступили против повышения верхней границы призывного возраста до 30 лет при сохранении нижней границы на уровне 18 лет, готовы поддержать проект, сообщил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. Ранее глава комитета СФ по обороне Виктор Бондарев заявил РИА Новости, что сенаторы готовы вслед за Госдумой рассмотреть закон о возрасте призывников 28 июля с учетом увеличения нижней планки до 21 года. "Насколько я знаю, они изменили свое мнение и готовы поддержать наш законопроект", - сказал он в ходе пленарного заседания.
https://ria.ru/20230116/prizyv-1845258916.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1920x0_80_0_0_79f760722f7c0d32dc4f3e4999f74763.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей картаполов, госдума рф, виктор бондарев, военный призыв и студенческие отсрочки
Андрей Картаполов, Госдума РФ, Виктор Бондарев, Военный призыв и студенческие отсрочки
В Совфеде изменили мнение по закону о призывном возрасте, заявил Картаполов
Картаполов: сенаторы, выступившие против повышения призывного возраста, изменили мнение