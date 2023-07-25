https://ria.ru/20230725/zaes-1886102576.html
На ЗАЭС не выявили превышения радиационного фона
На ЗАЭС не выявили превышения радиационного фона - РИА Новости, 25.07.2023
На ЗАЭС не выявили превышения радиационного фона
Радиационный фон на Запорожской атомной электростанции и в городе Энергодар после перевода четвертого блока станции в режим "горячего останова" не превышен,... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T10:26
2023-07-25T10:26
2023-07-25T10:27
энергодар
россия
сергей шойгу
запорожская аэс
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Радиационный фон на Запорожской атомной электростанции и в городе Энергодар после перевода четвертого блока станции в режим "горячего останова" не превышен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства. Ранее сообщалось, что четвертый блок Запорожской АЭС переведен в режим "горячего останова" для обеспечения паром станции, пятый выведен в "холодный останов" для планового техосвидетельствования. "Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии межрегионального управления ФМБА России проводят постоянный мониторинг радиационной обстановки. Превышения показателей радиационного фона не выявлено", - говорится в сообщении. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230725/zaes-1886081386.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, россия, сергей шойгу, запорожская аэс, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Энергодар, Россия, Сергей Шойгу, Запорожская АЭС, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
На ЗАЭС не выявили превышения радиационного фона
ФМБА: радиационный фон на ЗАЭС после перевода блока в режим горячего останова не превышен