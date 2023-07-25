https://ria.ru/20230725/zaes-1886102576.html

На ЗАЭС не выявили превышения радиационного фона

На ЗАЭС не выявили превышения радиационного фона - РИА Новости, 25.07.2023

На ЗАЭС не выявили превышения радиационного фона

Радиационный фон на Запорожской атомной электростанции и в городе Энергодар после перевода четвертого блока станции в режим "горячего останова" не превышен,... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T10:26

2023-07-25T10:26

2023-07-25T10:27

энергодар

россия

сергей шойгу

запорожская аэс

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Радиационный фон на Запорожской атомной электростанции и в городе Энергодар после перевода четвертого блока станции в режим "горячего останова" не превышен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства. Ранее сообщалось, что четвертый блок Запорожской АЭС переведен в режим "горячего останова" для обеспечения паром станции, пятый выведен в "холодный останов" для планового техосвидетельствования. "Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии межрегионального управления ФМБА России проводят постоянный мониторинг радиационной обстановки. Превышения показателей радиационного фона не выявлено", - говорится в сообщении. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230725/zaes-1886081386.html

энергодар

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

энергодар, россия, сергей шойгу, запорожская аэс, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)