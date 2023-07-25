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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области - РИА Новости, 25.07.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области
В Житомирской области прогремели взрывы, пишет издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T06:01
2023-07-25T06:01
2023-07-25T09:01
специальная военная операция на украине
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житомирская область
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Житомирской области прогремели взрывы, пишет издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. "Житомирщина. Местные паблики сообщают про мощные взрывы", — говорится в сообщении.По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Днепропетровской, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской, Запорожской областей и ДНР объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Житомирская область, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области
"Зеркало недели": в Житомирской области прогремели взрывы, объявлена тревога