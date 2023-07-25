https://ria.ru/20230725/vzryvy-1886076782.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области - РИА Новости, 25.07.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области

В Житомирской области прогремели взрывы, пишет издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T06:01

2023-07-25T06:01

2023-07-25T09:01

специальная военная операция на украине

в мире

житомирская область

украина

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_1118:985:3007:2047_1920x0_80_0_0_b992381b1683de394de3a4422fe67f23.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Житомирской области прогремели взрывы, пишет издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. "Житомирщина. Местные паблики сообщают про мощные взрывы", — говорится в сообщении.По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Днепропетровской, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской, Запорожской областей и ДНР объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230725/podpole-1886072233.html

житомирская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, житомирская область, украина, вооруженные силы рф