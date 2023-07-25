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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области - РИА Новости, 25.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:01 25.07.2023 (обновлено: 09:01 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/vzryvy-1886076782.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области - РИА Новости, 25.07.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области
В Житомирской области прогремели взрывы, пишет издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T06:01
2023-07-25T09:01
специальная военная операция на украине
в мире
житомирская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Житомирской области прогремели взрывы, пишет издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. "Житомирщина. Местные паблики сообщают про мощные взрывы", — говорится в сообщении.По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Днепропетровской, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской, Запорожской областей и ДНР объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230725/podpole-1886072233.html
житомирская область
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в мире, житомирская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Житомирская область, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области

"Зеркало недели": в Житомирской области прогремели взрывы, объявлена тревога

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Житомирской области прогремели взрывы, пишет издание "Зеркало недели" в Telegram-канале.
"Житомирщина. Местные паблики сообщают про мощные взрывы", — говорится в сообщении.
Кадры из Одессы, где в ночь с 19 на 20 июля ПВО Украины разрушила здание банка - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Подпольщики показали видео разрушений в Одессе от работы ПВО ВСУ
03:05
По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Днепропетровской, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской, Запорожской областей и ДНР объявили воздушную тревогу.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:16
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖитомирская областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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