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Патрушев провел в Йоханнесбурге встречу с бразильским коллегой

Патрушев провел в Йоханнесбурге встречу с бразильским коллегой - РИА Новости, 25.07.2023

Патрушев провел в Йоханнесбурге встречу с бразильским коллегой

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Йоханнесбурге рабочую встречу со специальным помощником президента Бразилии по международным... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T10:37

2023-07-25T10:37

2023-07-25T10:37

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Йоханнесбурге рабочую встречу со специальным помощником президента Бразилии по международным вопросам Селсо Аморимом, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ. "Состоялся обмен мнениями по ряду проблем международной безопасности. Затронута ситуация вокруг Украины", - говорится в сообщении. Переговоры Патрушева и Аморимы состоялись на полях заседания высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

https://ria.ru/20230724/vklad-1886016633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, бразилия, украина, николай патрушев, брикс, в мире