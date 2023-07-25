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Патрушев провел в Йоханнесбурге встречу с бразильским коллегой
Патрушев провел в Йоханнесбурге встречу с бразильским коллегой - РИА Новости, 25.07.2023
Патрушев провел в Йоханнесбурге встречу с бразильским коллегой
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Йоханнесбурге рабочую встречу со специальным помощником президента Бразилии по международным... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T10:37
2023-07-25T10:37
2023-07-25T10:37
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Йоханнесбурге рабочую встречу со специальным помощником президента Бразилии по международным вопросам Селсо Аморимом, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ. "Состоялся обмен мнениями по ряду проблем международной безопасности. Затронута ситуация вокруг Украины", - говорится в сообщении. Переговоры Патрушева и Аморимы состоялись на полях заседания высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, бразилия, украина, николай патрушев, брикс, в мире
Россия, Бразилия, Украина, Николай Патрушев, БРИКС, В мире
Патрушев провел в Йоханнесбурге встречу с бразильским коллегой
Секретарь Совбеза Патрушев обсудил с коллегой из Бразилии Аморимом ситуацию вокруг Украины
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Йоханнесбурге рабочую встречу со специальным помощником президента Бразилии по международным вопросам Селсо Аморимом, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
"Состоялся обмен мнениями по ряду проблем международной безопасности. Затронута ситуация вокруг Украины", - говорится в сообщении.
Переговоры Патрушева и Аморимы состоялись на полях заседания высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.
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