https://ria.ru/20230725/vstrecha-1886100887.html
Патрушев провел встречу с индийским коллегой
Патрушев провел встречу с индийским коллегой - РИА Новости, 25.07.2023
Патрушев провел встречу с индийским коллегой
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел рабочую встречу с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T10:19
2023-07-25T10:19
2023-07-25T10:19
индия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел рабочую встречу с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ. "Подробно обсуждены вопросы российско-индийского сотрудничества в сфере безопасности, а также взаимодействия в области экономики", - говорится в сообщении. Двусторонние переговоры Патрушева и Довала состоялись в Йоханнесбурге на полях заседания высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.
https://ria.ru/20230724/peregovory-1886025425.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, москва, николай патрушев, брикс, в мире
Индия, Россия, Москва, Николай Патрушев, БРИКС, В мире
Патрушев провел встречу с индийским коллегой
Патрушев обсудил с коллегой из Индии сотрудничество Москвы и Нью-Дели по безопасности