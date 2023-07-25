https://ria.ru/20230725/vstrecha-1886100887.html

Патрушев провел встречу с индийским коллегой

Патрушев провел встречу с индийским коллегой - РИА Новости, 25.07.2023

Патрушев провел встречу с индийским коллегой

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел рабочую встречу с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T10:19

2023-07-25T10:19

2023-07-25T10:19

индия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел рабочую встречу с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ. "Подробно обсуждены вопросы российско-индийского сотрудничества в сфере безопасности, а также взаимодействия в области экономики", - говорится в сообщении. Двусторонние переговоры Патрушева и Довала состоялись в Йоханнесбурге на полях заседания высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

https://ria.ru/20230724/peregovory-1886025425.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

индия, россия, москва, николай патрушев, брикс, в мире