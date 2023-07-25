https://ria.ru/20230725/virus-1886256939.html

В Саратовской области 48 детей заразились энтеровирусом

В Саратовской области 48 детей заразились энтеровирусом - РИА Новости, 25.07.2023

В Саратовской области 48 детей заразились энтеровирусом

Более 50 человек, в том числе 48 детей, заразились энтеровирусной инфекцией в Саратовской области за последние две недели, местным властям рекомендовано... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T20:07

2023-07-25T20:07

2023-07-25T20:07

саратовская область

саратов

энгельсский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Более 50 человек, в том числе 48 детей, заразились энтеровирусной инфекцией в Саратовской области за последние две недели, местным властям рекомендовано ограничить массовые мероприятия, следует из постановления главного государственного санитарного врача по региону. "В 2023 году сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией начался в июле... По оперативной информации, начиная со второй декады 2023 года, отмечается интенсивный рост числа заболевших энтеровирусной инфекцией. С начала июля в 54 административных территориях области зарегистрировано 52 заболевших энтеровирусной инфекцией, из которых 48 детей до 17 лет. Наибольшее число заболевших отмечается в Энгельсском районе (65,4% от числа всех зарегистрированных случаев) и Саратове (21,1%). Случаи заболевания энтеровирусной инфекции с клиническими проявлениями серозного менингита зарегистрированы в Саратове и Энгельсском районе", - говорится в документе, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Уточняется, что интенсивные сезонные подъемы заболеваемости энтеровирусной инфекцией в области происходят каждые семь-восемь лет. "В целях обеспечения недопущения заноса и распространения энтеровирусной инфекции в организованных детских коллективах, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения... постановляю... главам муниципальных районов и городских округов рекомендовать... ограничить проведение массовых мероприятий для населения, в первую очередь, с участием детей до нормализации эпидемиологической ситуации", - указано в постановлении. Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что ведомство поручило территориальным управлениям провести оперативную оценку эпидситуации по энтеровирусу и актуализировать действующие планы по профилактике этого заболевания. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что энтеровирусная инфекция "остается актуальной в условиях сохранения рисков завоза на территорию РФ вариантов инфекций, ранее не встречавшихся в стране".

https://ria.ru/20220121/rotavirus-1768957099.html

https://ria.ru/20221014/infektsiya-1824171932.html

саратовская область

саратов

энгельсский район

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саратовская область, саратов, энгельсский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество