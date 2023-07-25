В Саратовской области 48 детей заразились энтеровирусом
Роспотребнадзор: в Саратовской области 48 детей заразились энтеровирусом за две недели
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник скорой помощи рядом с автомобилями
Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями. Архивное фото
САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Более 50 человек, в том числе 48 детей, заразились энтеровирусной инфекцией в Саратовской области за последние две недели, местным властям рекомендовано ограничить массовые мероприятия, следует из постановления главного государственного санитарного врача по региону.
"В 2023 году сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией начался в июле... По оперативной информации, начиная со второй декады 2023 года, отмечается интенсивный рост числа заболевших энтеровирусной инфекцией. С начала июля в 54 административных территориях области зарегистрировано 52 заболевших энтеровирусной инфекцией, из которых 48 детей до 17 лет. Наибольшее число заболевших отмечается в Энгельсском районе (65,4% от числа всех зарегистрированных случаев) и Саратове (21,1%). Случаи заболевания энтеровирусной инфекции с клиническими проявлениями серозного менингита зарегистрированы в Саратове и Энгельсском районе", - говорится в документе, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Уточняется, что интенсивные сезонные подъемы заболеваемости энтеровирусной инфекцией в области происходят каждые семь-восемь лет.
"В целях обеспечения недопущения заноса и распространения энтеровирусной инфекции в организованных детских коллективах, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения... постановляю... главам муниципальных районов и городских округов рекомендовать... ограничить проведение массовых мероприятий для населения, в первую очередь, с участием детей до нормализации эпидемиологической ситуации", - указано в постановлении.
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что ведомство поручило территориальным управлениям провести оперативную оценку эпидситуации по энтеровирусу и актуализировать действующие планы по профилактике этого заболевания. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что энтеровирусная инфекция "остается актуальной в условиях сохранения рисков завоза на территорию РФ вариантов инфекций, ранее не встречавшихся в стране".