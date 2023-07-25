https://ria.ru/20230725/vinnik-1886075646.html

В США и Греции шесть лет пытаются сломать россиянина Александра Винника

В США и Греции шесть лет пытаются сломать россиянина Александра Винника - РИА Новости, 25.07.2023

В США и Греции шесть лет пытаются сломать россиянина Александра Винника

Шесть лет назад в Греции по запросу США арестовали гражданина России Александра Винника, все эти годы его держат без суда и следствия, оказывают на него... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T05:10

2023-07-25T05:10

2023-07-25T05:54

в мире

греция

сша

александр винник

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АФИНЫ, 25 июл — РИА Новости. Шесть лет назад в Греции по запросу США арестовали гражданина России Александра Винника, все эти годы его держат без суда и следствия, оказывают на него огромное давление, чтобы сломать, заявила РИА Новости мать россиянина Вера Винник."Александр находится в американской тюрьме в ужасных условиях, на него оказывается давление разными способами, он начал терять здоровье. И адвокат сказал, что ему не засчитают проведенные в тюрьме шесть лет", — сказала она.Арест произошел 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции, где россиянин находился с семьей на отдых. Из Греции Винника экстрадировали во Францию, его оправдали по предъявленным Парижем обвинениям, затем в августе 2022 года его вывезли в Грецию и сразу отправили в Штаты.Супруга Александра Винника умерла в 2020 году, и Александру не дали проститься с ней и приехать на похороны. Двое несовершеннолетних детей Александра Винника — девяти и 12 лет — уже шесть лет живут без отца.Первые судебные слушания назначены на 5 февраля 2024 года."Все ужасно"Вера Винник сказала, что им ничего не говорят о судебном процессе."Я ничего не знаю, потому что со мной адвокат не общается, они никогда со мной не общался. Помощник один раз общался, и больше никто никогда не говорил, никто ничего не знает. И даже с Александром адвокат практически не выходит на связь. Адвокат бесплатный, не знаю, что он делает. Александр общается только с помощником, а адвокат говорит, что ему некогда, у него работа", — отметила Вера Петровна.Помощник адвоката сказал Александру, что ему не засчитают шесть лет, которые он отсидел, добавила она."И представляете настроение Александра", — посетовала собеседница агентства.По ее словам, ее сын теряет здоровье."Начала болеть поджелудочная от еды, потому что она вся соленая до невозможности. И какая еда — арахисовая паста, кусочек хлеба, какие-то непонятные сосиски с какими-то непонятными макаронами, один апельсинчик бывает. Никаких овощей, ничего. Иногда дают капусту. Купить он ничего не может. Да и продают только бобы, соленую рыбу, батончики и доширак", — рассказала Вера Винник.По ее словам, прогулок немного в тюрьме немного, "иногда выходит в большой двор, и есть маленький дворик"."Работать ему не дают, сказали, что он не достоин. <...> Никаких сдвигов нет, ничего. Здоровье уходит и у сына, здоровье уходит и у меня. Нервов никаких нет. Я уже все, у меня нет никаких сил", — сообщила она.Она добавила, что по телефону они общаются постоянно, а по видео последние два месяца поговорить практически не удается. "Он утром нам звонит, вечером, мальчики разговаривают подолгу с ним, что-то обсуждают. По видео разговариваем один раз в неделю, но в последнее время, месяца два, связь плохая, мы его не слышим, он нас не слышит, иногда и не видим. Все делается, чтобы не видеть, не слышать, не знать ничего. Все так и делается, чтобы убить человека, унизить, сломать его. Конечно, очень тяжело Александру, и мне очень тяжело, невозможно, невыносимо иногда просто. И никакого просвета нет. <...> Все ужасно", — сказала Вера Винник. "Око за око" Как отметила собеседница агентства, обращения к послу США в Москве остались без ответа."Я послала письмо американскому послу Линн Трейси. У них электронного адреса. Я послала заказным письмом, они его даже не получили. Уже месяца полтора как послала, ответа нет. Я просила посодействовать, в гуманитарных целях. У человека двое детей несовершеннолетних, мальчики, которые подрастают, которым нужен отец. Сейчас очень тяжело, такой период сложный у детей, когда идет взросление, когда детям нужна поддержка, опора отца. Его нет. Никто ничего не говорит. Такое впечатление, что сейчас с тем, что творится в мире, все заглохло, никому нет дела до нас", — продолжила мама Александра Винника.По ее словам, сейчас пишут, что американцы хотят поменять заключенных."Но их заключенных у нас раз-два и обчелся, а наших тысячи, они их хватают по всему миру, перевозят к себе. Мы не можем всем быть хорошими. Если бы кто-то из чиновников испытал эту боль, которую испытываем мы, испытывают дети, вся семья… Ведь мы перестали жить, очень больно, невозможно. Я только молюсь и говорю: "Боженька, я надеюсь только на тебя". Я не знаю, что будет. Очень страшно, что я не дождусь сына. И что будет с детьми", — пожаловалась она.Вера Винник призвала российские власти быть жестче и относиться к арестованным американцам так же, как они относятся к нашим, так же не давать общаться наедине, как это делают власти США."Нужно быть жестче. Наше правительство прекрасно знает, что все по наговорам. Мы виноваты просто в том, что мы россияне. Саше дали понять это еще во Франции, следователь ему сказала — "Неважно, что ты невиновен. Важно, что ты здесь. Все остальное мы придумаем". И они придумали. Ему было ясно сказано на третьем допросе следователем. В Америке то же самое, они нас за людей не считают. Саша сидит шесть лет, и здесь надо также держать без суда и следствия, не пускать консулов", — заметила Вера Винник.В России все говорят, что надо делать все по совести и по закону, отметила она, но те же самые представители Греции пресмыкаются перед Штатами, посетовала она."Я давно сказала — только око за око. А так они не понимают, они просто не понимают. Мы с ними хорошо обращаемся, а наши россияне сидят, их уничтожают, гнобят, никакой медицинской помощи, нигде ничего. И Америка заявляет, что все права они соблюдают, и такая страна великолепная, бесподобная. Они сами себе ее нарисовали, а все поддерживают это. И мы в том числе поддерживали, это теперь мы опомнились, а нужно было опомниться раньше, такого не было бы беспредела, который творят американцы. Схватили там одного нашего — хватайте здесь десять их, неважно, что они не виноваты. Почему мой сын невиноватый должен сидеть? Почему он должен не видеть семью, потеряв жену? Почему? За что?" — заключила Вера Винник.Дело Винника В Греции Винник находился в тюрьме без решения суда 30 месяцев, хотя конституция страны запрещает такое заключение больше 18 месяцев. При этом по решению греческой прокуратуры россиянин не совершал никаких преступлений в соответствии с уголовным законодательством, и по этой причине там против него не возбуждали уголовное преследование, а лишь вынесли два постановления о передаче дела в архив. Хотя греческое законодательство не разрешает экстрадицию человека, если вменяемые ему обвинения не являются преступлениями по законам европейского государства, министр юстиции Греции после решений судов постановил экстрадировать Винника сначала во Францию, затем в США и затем в Россию. В январе 2020 года его экстрадировали во Францию по 19 обвинениям, но суд оправдал его по всем предъявленным Парижем обвинениям и осудил по одному американскому обвинению на пять лет. Причем французский суд счел, что Винник совершил не уголовное преступление, а проступок.В августе 2022 года Винника перевезли в Грецию и сразу же экстрадировали в США.Сейчас Винник содержится в тюрьме Санта-Рита в штате Калифорния. В Штатах его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Сам россиянин отверг предъявленные ему обвинения. В случае признания виновным россиянину грозит 55 лет тюрьмы. С августа 2022 году в США не состоялось ни одного судебного слушания, проходили лишь технические заседания суда. Первые слушания назначены на 5 февраля 2024 года.

https://ria.ru/20230221/vinnik-1853557977.html

https://ria.ru/20230711/assanzh-1883412719.html

https://ria.ru/20230704/presledovanie-1882044022.html

https://ria.ru/20221213/obmen-1838235955.html

https://ria.ru/20230705/assanzh-1882462493.html

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в мире, греция, сша, александр винник