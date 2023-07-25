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Панельная сессия дискуссионного клуба "Валдай". Прямая трансляция

Панельная сессия дискуссионного клуба "Валдай". Прямая трансляция - РИА Новости, 25.07.2023

Панельная сессия дискуссионного клуба "Валдай". Прямая трансляция

Панельная сессия дискуссионного клуба "Валдай": "Советское наследие в Африке: из прошлого в будущее". РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T16:42

2023-07-25T16:42

2023-07-25T16:42

африка

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Панельная сессия дискуссионного клуба "Валдай": "Советское наследие в Африке: из прошлого в будущее".

африка

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2023

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LIVE: Панельная сессия дискуссионного клуба "Валдай" LIVE: Панельная сессия дискуссионного клуба "Валдай" 2023-07-25T16:42 true PT1S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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