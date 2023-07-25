https://ria.ru/20230725/valday-1886086638.html
Панельная сессия дискуссионного клуба "Валдай". Прямая трансляция
Панельная сессия дискуссионного клуба "Валдай". Прямая трансляция - РИА Новости, 25.07.2023
Панельная сессия дискуссионного клуба "Валдай". Прямая трансляция
Панельная сессия дискуссионного клуба "Валдай": "Советское наследие в Африке: из прошлого в будущее". РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T16:42
2023-07-25T16:42
2023-07-25T16:42
африка
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Панельная сессия дискуссионного клуба "Валдай": "Советское наследие в Африке: из прошлого в будущее".
африка
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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LIVE: Панельная сессия дискуссионного клуба "Валдай"
LIVE: Панельная сессия дискуссионного клуба "Валдай"
2023-07-25T16:42
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PT1S
РИА Новости
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5
4.7
96
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африка, видео
Африка
Панельная сессия дискуссионного клуба "Валдай". Прямая трансляция
Панельная сессия дискуссионного клуба "Валдай": "Советское наследие в Африке: из прошлого в будущее".
2023-07-25T16:42
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PT1S
Панельная сессия дискуссионного клуба "Валдай": "Советское наследие в Африке: из прошлого в будущее".