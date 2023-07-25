https://ria.ru/20230725/vaktsinatsiya-1886192134.html
В России план по вакцинации от энцефалита выполнили на 90 процентов
В России план по вакцинации от энцефалита выполнили на 90 процентов - РИА Новости, 25.07.2023
В России план по вакцинации от энцефалита выполнили на 90 процентов
План по вакцинации против клещевого вирусного энцефалита выполнен в России на 90%, привито 3,14 миллиона человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T15:45
2023-07-25T15:45
2023-07-25T15:45
иркутская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. План по вакцинации против клещевого вирусного энцефалита выполнен в России на 90%, привито 3,14 миллиона человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "Против вирусного энцефалита привито 3,14 миллиона человек, что составляет 90% от плана", - говорится в сообщении. На сегодняшний день в России зарегистрировано 388 тысяч обращений граждан в связи с укусами клещей, что ниже среднемноголетних значений, уточнили в пресс-службе. Наибольшее число обращений зафиксировано в Кемеровской, Свердловской, Кировской, Томской, Новосибирской, Тюменской, Костромской и Иркутской областях, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20230515/nauka-1871304935.html
иркутская область
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иркутская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Иркутская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
В России план по вакцинации от энцефалита выполнили на 90 процентов
Роспотребнадзор: против клещевого вирусного энцефалита привили 3,14 миллиона человек