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В России план по вакцинации от энцефалита выполнили на 90 процентов - РИА Новости, 25.07.2023
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15:45 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/vaktsinatsiya-1886192134.html
В России план по вакцинации от энцефалита выполнили на 90 процентов
В России план по вакцинации от энцефалита выполнили на 90 процентов - РИА Новости, 25.07.2023
В России план по вакцинации от энцефалита выполнили на 90 процентов
План по вакцинации против клещевого вирусного энцефалита выполнен в России на 90%, привито 3,14 миллиона человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T15:45
2023-07-25T15:45
иркутская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. План по вакцинации против клещевого вирусного энцефалита выполнен в России на 90%, привито 3,14 миллиона человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "Против вирусного энцефалита привито 3,14 миллиона человек, что составляет 90% от плана", - говорится в сообщении. На сегодняшний день в России зарегистрировано 388 тысяч обращений граждан в связи с укусами клещей, что ниже среднемноголетних значений, уточнили в пресс-службе. Наибольшее число обращений зафиксировано в Кемеровской, Свердловской, Кировской, Томской, Новосибирской, Тюменской, Костромской и Иркутской областях, отметили в ведомстве.
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иркутская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Иркутская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
В России план по вакцинации от энцефалита выполнили на 90 процентов

Роспотребнадзор: против клещевого вирусного энцефалита привили 3,14 миллиона человек

© РИА Новости / Валерий МельниковВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Вакцинация. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. План по вакцинации против клещевого вирусного энцефалита выполнен в России на 90%, привито 3,14 миллиона человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Против вирусного энцефалита привито 3,14 миллиона человек, что составляет 90% от плана", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день в России зарегистрировано 388 тысяч обращений граждан в связи с укусами клещей, что ниже среднемноголетних значений, уточнили в пресс-службе. Наибольшее число обращений зафиксировано в Кемеровской, Свердловской, Кировской, Томской, Новосибирской, Тюменской, Костромской и Иркутской областях, отметили в ведомстве.
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Иркутская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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