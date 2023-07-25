https://ria.ru/20230725/vaktsinatsiya-1886192134.html

В России план по вакцинации от энцефалита выполнили на 90 процентов

В России план по вакцинации от энцефалита выполнили на 90 процентов - РИА Новости, 25.07.2023

В России план по вакцинации от энцефалита выполнили на 90 процентов

План по вакцинации против клещевого вирусного энцефалита выполнен в России на 90%, привито 3,14 миллиона человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T15:45

2023-07-25T15:45

2023-07-25T15:45

иркутская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. План по вакцинации против клещевого вирусного энцефалита выполнен в России на 90%, привито 3,14 миллиона человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "Против вирусного энцефалита привито 3,14 миллиона человек, что составляет 90% от плана", - говорится в сообщении. На сегодняшний день в России зарегистрировано 388 тысяч обращений граждан в связи с укусами клещей, что ниже среднемноголетних значений, уточнили в пресс-службе. Наибольшее число обращений зафиксировано в Кемеровской, Свердловской, Кировской, Томской, Новосибирской, Тюменской, Костромской и Иркутской областях, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20230515/nauka-1871304935.html

иркутская область

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иркутская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество