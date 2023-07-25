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Глава Unilever рассказал о дальнейшей судьбе компании в России - РИА Новости, 25.07.2023
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20:27 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/unilever-1886259006.html
Глава Unilever рассказал о дальнейшей судьбе компании в России
Глава Unilever рассказал о дальнейшей судьбе компании в России - РИА Новости, 25.07.2023
Глава Unilever рассказал о дальнейшей судьбе компании в России
Международный производитель потребительских товаров повседневного спроса и продуктов питания Unilever может отказаться, продать или сохранить свою деятельность... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T20:27
2023-07-25T20:27
экономика
россия
unilever
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Международный производитель потребительских товаров повседневного спроса и продуктов питания Unilever может отказаться, продать или сохранить свою деятельность в России, но "наименее плохим вариантом" является продолжение деятельности в условиях жестких ограничений, заявил генеральный директор компании Хайн Шумахер (Hein Schumacher). "Первый вариант - это отказ от бизнеса. Мы считаем, что, по сути, это может привести к его национализации, учитывая все те события, которые произошли в последнее время. Второй вариант - продажа бизнеса, но реальность такова, что мы не нашли приемлемого решения, отвечающего нашим заявленным целям. Ни один из вариантов не является хорошим, но последний вариант, предполагающий ограниченное ведение бизнеса, является наименее плохим, и именно на нем мы и находимся", - приводит агентство Рейтер слова гендиректора компании. В марте прошлого года Unilever заявила о приостановке экспорта своей продукции в Россию и импорта из нее, а также о прекращении инвестиций в страну и расходов на СМИ и рекламу. Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в ее портфеле примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран. Среди них - Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr и ряд других.
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экономика, россия, unilever
Экономика, Россия, Unilever
Глава Unilever рассказал о дальнейшей судьбе компании в России

Глава Unilever Шумахер назвал продолжение работы в России наименее плохим вариантом

© РИА Новости / Максим БлиновОфис компании Unilever
Офис компании Unilever - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Офис компании Unilever. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Международный производитель потребительских товаров повседневного спроса и продуктов питания Unilever может отказаться, продать или сохранить свою деятельность в России, но "наименее плохим вариантом" является продолжение деятельности в условиях жестких ограничений, заявил генеральный директор компании Хайн Шумахер (Hein Schumacher).
"Первый вариант - это отказ от бизнеса. Мы считаем, что, по сути, это может привести к его национализации, учитывая все те события, которые произошли в последнее время. Второй вариант - продажа бизнеса, но реальность такова, что мы не нашли приемлемого решения, отвечающего нашим заявленным целям. Ни один из вариантов не является хорошим, но последний вариант, предполагающий ограниченное ведение бизнеса, является наименее плохим, и именно на нем мы и находимся", - приводит агентство Рейтер слова гендиректора компании.
В марте прошлого года Unilever заявила о приостановке экспорта своей продукции в Россию и импорта из нее, а также о прекращении инвестиций в страну и расходов на СМИ и рекламу.
Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в ее портфеле примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран. Среди них - Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr и ряд других.
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ЭкономикаРоссияUnilever
 
 
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