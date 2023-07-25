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СМИ: Запад сомневается, что переговоры по Украине состоятся до конца года - РИА Новости, 25.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:10 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/ukraina-1886232807.html
СМИ: Запад сомневается, что переговоры по Украине состоятся до конца года
СМИ: Запад сомневается, что переговоры по Украине состоятся до конца года - РИА Новости, 25.07.2023
СМИ: Запад сомневается, что переговоры по Украине состоятся до конца года
На Западе из-за медленных темпов украинского контрнаступления сомневаются, что переговоры по завершению конфликта могут пройти в этом году, считают, что растет... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T18:10
2023-07-25T18:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. На Западе из-за медленных темпов украинского контрнаступления сомневаются, что переговоры по завершению конфликта могут пройти в этом году, считают, что растет риск затягивания конфликта, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на западных официальных лиц. "Медленный темп украинского контрнаступления против находящихся на укрепленных позициях российских захватчиков ослабляет надежды на то, что переговоры о завершении боевых действий могут быть в этом году, и повышает угрозу затянувшегося конфликта", - говорится в сообщении издания. В сообщении отмечается, что в Вашингтоне признают, что контрнаступление Киева идет медленно. "Если они направят свои резервы, а их резервы не будут успешными, тогда мы будем определять дальнейший путь", - сказал американский чиновник. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов, в том числе 17 Leopard и 12 Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
https://ria.ru/20230725/zelenskiy-1886220208.html
https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Запад сомневается, что переговоры по Украине состоятся до конца года

WSJ: Запад из-за медленного наступления ВСУ сомневается в переговорах до конца года

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. На Западе из-за медленных темпов украинского контрнаступления сомневаются, что переговоры по завершению конфликта могут пройти в этом году, считают, что растет риск затягивания конфликта, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на западных официальных лиц.
"Медленный темп украинского контрнаступления против находящихся на укрепленных позициях российских захватчиков ослабляет надежды на то, что переговоры о завершении боевых действий могут быть в этом году, и повышает угрозу затянувшегося конфликта", - говорится в сообщении издания.
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В сообщении отмечается, что в Вашингтоне признают, что контрнаступление Киева идет медленно. "Если они направят свои резервы, а их резервы не будут успешными, тогда мы будем определять дальнейший путь", - сказал американский чиновник.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов, в том числе 17 Leopard и 12 Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
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