https://ria.ru/20230725/ukraina-1886232807.html

СМИ: Запад сомневается, что переговоры по Украине состоятся до конца года

СМИ: Запад сомневается, что переговоры по Украине состоятся до конца года - РИА Новости, 25.07.2023

СМИ: Запад сомневается, что переговоры по Украине состоятся до конца года

На Западе из-за медленных темпов украинского контрнаступления сомневаются, что переговоры по завершению конфликта могут пройти в этом году, считают, что растет... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T18:10

2023-07-25T18:10

2023-07-25T18:10

специальная военная операция на украине

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украина

вооруженные силы украины

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. На Западе из-за медленных темпов украинского контрнаступления сомневаются, что переговоры по завершению конфликта могут пройти в этом году, считают, что растет риск затягивания конфликта, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на западных официальных лиц. "Медленный темп украинского контрнаступления против находящихся на укрепленных позициях российских захватчиков ослабляет надежды на то, что переговоры о завершении боевых действий могут быть в этом году, и повышает угрозу затянувшегося конфликта", - говорится в сообщении издания. В сообщении отмечается, что в Вашингтоне признают, что контрнаступление Киева идет медленно. "Если они направят свои резервы, а их резервы не будут успешными, тогда мы будем определять дальнейший путь", - сказал американский чиновник. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов, в том числе 17 Leopard и 12 Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.

https://ria.ru/20230725/zelenskiy-1886220208.html

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр