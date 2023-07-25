https://ria.ru/20230725/ukraina-1886216129.html

СМИ: один из союзников Киева усомнился в способности ВСУ победить Россию

СМИ: один из союзников Киева усомнился в способности ВСУ победить Россию - РИА Новости, 25.07.2023

СМИ: один из союзников Киева усомнился в способности ВСУ победить Россию

Власти одной из наиболее поддерживающих Киев европейских стран сомневаются, что Украина сможет вытеснить российские силы с подконтрольных РФ территорий или... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T17:00

2023-07-25T17:00

2023-07-25T17:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Власти одной из наиболее поддерживающих Киев европейских стран сомневаются, что Украина сможет вытеснить российские силы с подконтрольных РФ территорий или захватить Крым, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника из этой страны. "Мы не считаем, что они (Киев - ред.) смогут вернуть все территории, которые проиграли России, особенно, если говорить о Крыме или даже о территориях, которые были потеряны в 2014 году в Донбассе", - приводит газета слова чиновника. Какую именно страну представляет чиновник, не указывается. Однако отмечается, что эта европейская страна является одной из наиболее рьяных союзников Киева. "Хотя сюрприз и возможен, он (чиновник - ред.) признал, что это не обязательно вероятно", - пишет газета. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов, в том числе 17 Leopard и 12 Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230725/porty-1885992439.html

https://ria.ru/20230725/rossiya-1886094956.html

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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