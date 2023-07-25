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В ФРГ ужаснулись новому совету Запада Киеву из-за провала контрнаступления
В ФРГ ужаснулись новому совету Запада Киеву из-за провала контрнаступления - РИА Новости, 25.07.2023
В ФРГ ужаснулись новому совету Запада Киеву из-за провала контрнаступления
Запад выразил недовольство тем, что украинская армия теряет много переданных ей боевых машин, пишет Райнхард Лаутербах в статье для издания Junge Welt."Теперь,... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T12:29
2023-07-25T12:29
2023-07-25T13:21
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Запад выразил недовольство тем, что украинская армия теряет много переданных ей боевых машин, пишет Райнхард Лаутербах в статье для издания Junge Welt."Теперь, по мнению военных экспертов, Украина должна больше ориентироваться на "человеческий фактор", иными словами: лучше сжечь своих солдат, чем дорогую западную технику", — говорится в публикации. Автор отмечает, что провал украинского контрнаступления произвел отрезвляющее впечатление на западных чиновников."Российские военные заранее знали, где будут наступать ВСУ, поэтому украинцы понесли большие потери. Эксперты сетовали, что ускоренный курс обучения украинских солдат обращению с западными системами вооружения был слишком коротким и что в напряженной боевой обстановке неоднократно допускались фатальные ошибки", — пишет он.По мнению журналиста, в этой ситуации западные спонсоры Киева не могут придумать ничего лучше, чем посылать на фронт все больше и больше оружия.
https://ria.ru/20230725/ukraina-1886090589.html
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В ФРГ ужаснулись новому совету Запада Киеву из-за провала контрнаступления
Автор Jungle Welt Лаутербах: Запад призвал Украину жертвовать солдатами вместо техники