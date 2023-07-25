Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ ужаснулись новому совету Запада Киеву из-за провала контрнаступления - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 25.07.2023 (обновлено: 13:21 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/ukraina-1886137034.html
В ФРГ ужаснулись новому совету Запада Киеву из-за провала контрнаступления
В ФРГ ужаснулись новому совету Запада Киеву из-за провала контрнаступления - РИА Новости, 25.07.2023
В ФРГ ужаснулись новому совету Запада Киеву из-за провала контрнаступления
Запад выразил недовольство тем, что украинская армия теряет много переданных ей боевых машин, пишет Райнхард Лаутербах в статье для издания Junge Welt."Теперь,... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T12:29
2023-07-25T13:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1882970116_0:314:2921:1957_1920x0_80_0_0_c720319080ce3b981fad58a31d790b93.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Запад выразил недовольство тем, что украинская армия теряет много переданных ей боевых машин, пишет Райнхард Лаутербах в статье для издания Junge Welt."Теперь, по мнению военных экспертов, Украина должна больше ориентироваться на "человеческий фактор", иными словами: лучше сжечь своих солдат, чем дорогую западную технику", — говорится в публикации. Автор отмечает, что провал украинского контрнаступления произвел отрезвляющее впечатление на западных чиновников."Российские военные заранее знали, где будут наступать ВСУ, поэтому украинцы понесли большие потери. Эксперты сетовали, что ускоренный курс обучения украинских солдат обращению с западными системами вооружения был слишком коротким и что в напряженной боевой обстановке неоднократно допускались фатальные ошибки", — пишет он.По мнению журналиста, в этой ситуации западные спонсоры Киева не могут придумать ничего лучше, чем посылать на фронт все больше и больше оружия.
https://ria.ru/20230725/ukraina-1886090589.html
https://ria.ru/20230725/putin-1886108654.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1882970116_96:0:2825:2047_1920x0_80_0_0_362a86a637291ef3280c26b29c2a4843.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
В ФРГ ужаснулись новому совету Запада Киеву из-за провала контрнаступления

Автор Jungle Welt Лаутербах: Запад призвал Украину жертвовать солдатами вместо техники

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженная военная техника ВСУ
Уничтоженная военная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Уничтоженная военная техника ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Запад выразил недовольство тем, что украинская армия теряет много переданных ей боевых машин, пишет Райнхард Лаутербах в статье для издания Junge Welt.

"Теперь, по мнению военных экспертов, Украина должна больше ориентироваться на "человеческий фактор", иными словами: лучше сжечь своих солдат, чем дорогую западную технику", — говорится в публикации.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
ВСУ приготовили Байдену неожиданный сюрприз, пишут СМИ
09:16
Автор отмечает, что провал украинского контрнаступления произвел отрезвляющее впечатление на западных чиновников.
"Российские военные заранее знали, где будут наступать ВСУ, поэтому украинцы понесли большие потери. Эксперты сетовали, что ускоренный курс обучения украинских солдат обращению с западными системами вооружения был слишком коротким и что в напряженной боевой обстановке неоднократно допускались фатальные ошибки", — пишет он.
По мнению журналиста, в этой ситуации западные спонсоры Киева не могут придумать ничего лучше, чем посылать на фронт все больше и больше оружия.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Турки пришли в восторг от предупреждения Путина Украине
10:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала