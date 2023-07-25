В Крыму прокомментировали угрозы главы Минобороны Украины
Политик Смирнов назвал угрозы Киева продолжить атаки по Крымскому мосту местью
Вид на Черноморское побережье в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал местью крымчанам угрозы министра обороны Украины Алексея Резникова продолжить атаки на Крым и Крымский мост.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью телеканалу CNN назвал объекты, которые Киев атаковал в Крыму, и Крымский мост "законными целями", нападение на которые, по его словам, "снижает боеспособность" РФ.
"Крым, как и его многонациональное население, всегда был ненавистен для украинского руководства. Террористические удары, которые киевский режим осуществляет по мирному полуострову, этому подтверждение и являются местью крымчанам за всенародный референдум 2014 года", - сказал РИА Новости Смирнов и добавил, что своевременное проведение спецоперации не позволило Киеву развернуть в Крыму полномасштабное кровопролитие.
По его словам, никакие украинские обстрелы не изменят ситуацию в Крыму.
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"Крым - это неотъемлемая часть России и коллективному Западу придется согласиться с этим", - подчеркнул Смирнов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма "закрыт окончательно".