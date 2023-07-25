https://ria.ru/20230725/ugrozy-1886227417.html

В Крыму прокомментировали угрозы главы Минобороны Украины

В Крыму прокомментировали угрозы главы Минобороны Украины - РИА Новости, 25.07.2023

В Крыму прокомментировали угрозы главы Минобороны Украины

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал местью крымчанам угрозы министра обороны Украины Алексея Резникова продолжить атаки на Крым и... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T17:49

2023-07-25T17:49

2023-07-25T17:49

специальная военная операция на украине

заур смирнов

крымский мост

украина

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867622407_0:183:2988:1864_1920x0_80_0_0_53e5390a82fe5ae13c1f818e07dc34f6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал местью крымчанам угрозы министра обороны Украины Алексея Резникова продолжить атаки на Крым и Крымский мост. Глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью телеканалу CNN назвал объекты, которые Киев атаковал в Крыму, и Крымский мост "законными целями", нападение на которые, по его словам, "снижает боеспособность" РФ. "Крым, как и его многонациональное население, всегда был ненавистен для украинского руководства. Террористические удары, которые киевский режим осуществляет по мирному полуострову, этому подтверждение и являются местью крымчанам за всенародный референдум 2014 года", - сказал РИА Новости Смирнов и добавил, что своевременное проведение спецоперации не позволило Киеву развернуть в Крыму полномасштабное кровопролитие. По его словам, никакие украинские обстрелы не изменят ситуацию в Крыму. "Крым - это неотъемлемая часть России и коллективному Западу придется согласиться с этим", - подчеркнул Смирнов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230725/most-1886124517.html

https://ria.ru/20230725/ugrozy-1886172411.html

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

заур смирнов, крымский мост, украина, республика крым