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В Крыму прокомментировали угрозы главы Минобороны Украины - РИА Новости, 25.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:49 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/ugrozy-1886227417.html
В Крыму прокомментировали угрозы главы Минобороны Украины
В Крыму прокомментировали угрозы главы Минобороны Украины - РИА Новости, 25.07.2023
В Крыму прокомментировали угрозы главы Минобороны Украины
Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал местью крымчанам угрозы министра обороны Украины Алексея Резникова продолжить атаки на Крым и... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T17:49
2023-07-25T17:49
специальная военная операция на украине
заур смирнов
крымский мост
украина
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал местью крымчанам угрозы министра обороны Украины Алексея Резникова продолжить атаки на Крым и Крымский мост. Глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью телеканалу CNN назвал объекты, которые Киев атаковал в Крыму, и Крымский мост "законными целями", нападение на которые, по его словам, "снижает боеспособность" РФ. "Крым, как и его многонациональное население, всегда был ненавистен для украинского руководства. Террористические удары, которые киевский режим осуществляет по мирному полуострову, этому подтверждение и являются местью крымчанам за всенародный референдум 2014 года", - сказал РИА Новости Смирнов и добавил, что своевременное проведение спецоперации не позволило Киеву развернуть в Крыму полномасштабное кровопролитие. По его словам, никакие украинские обстрелы не изменят ситуацию в Крыму. "Крым - это неотъемлемая часть России и коллективному Западу придется согласиться с этим", - подчеркнул Смирнов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230725/most-1886124517.html
https://ria.ru/20230725/ugrozy-1886172411.html
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заур смирнов, крымский мост, украина, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Заур Смирнов, Крымский мост, Украина, Республика Крым
В Крыму прокомментировали угрозы главы Минобороны Украины

Политик Смирнов назвал угрозы Киева продолжить атаки по Крымскому мосту местью

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье в Крыму
Вид на Черноморское побережье в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вид на Черноморское побережье в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал местью крымчанам угрозы министра обороны Украины Алексея Резникова продолжить атаки на Крым и Крымский мост.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью телеканалу CNN назвал объекты, которые Киев атаковал в Крыму, и Крымский мост "законными целями", нападение на которые, по его словам, "снижает боеспособность" РФ.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Захарова рассказала, кто оплатит попытки Киева атаковать Крымский мост
Вчера, 11:57
"Крым, как и его многонациональное население, всегда был ненавистен для украинского руководства. Террористические удары, которые киевский режим осуществляет по мирному полуострову, этому подтверждение и являются местью крымчанам за всенародный референдум 2014 года", - сказал РИА Новости Смирнов и добавил, что своевременное проведение спецоперации не позволило Киеву развернуть в Крыму полномасштабное кровопролитие.
По его словам, никакие украинские обстрелы не изменят ситуацию в Крыму.
«
"Крым - это неотъемлемая часть России и коллективному Западу придется согласиться с этим", - подчеркнул Смирнов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма "закрыт окончательно".
Вид на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
В ГД призвали ООН отреагировать на угрозы Киева атаковать Крымский мост
Вчера, 14:31
 
Специальная военная операция на УкраинеЗаур СмирновКрымский мостУкраинаРеспублика Крым
 
 
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