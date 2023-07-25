https://ria.ru/20230725/ugrozy-1886172411.html

В ГД призвали ООН отреагировать на угрозы Киева атаковать Крымский мост

В ГД призвали ООН отреагировать на угрозы Киева атаковать Крымский мост - РИА Новости, 25.07.2023

В ГД призвали ООН отреагировать на угрозы Киева атаковать Крымский мост

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал угрозы Киева в отношении Крымского моста террористическими и призвал ООН отреагировать на них. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T14:31

2023-07-25T14:31

2023-07-25T14:31

специальная военная операция на украине

украина

михаил шеремет

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крымский мост

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал угрозы Киева в отношении Крымского моста террористическими и призвал ООН отреагировать на них. Глава минобороны Украины Алексей Резников угрожает продолжить атаки на Крымский мост, сообщил телеканал CNN. В интервью телеканалу он назвал объекты, которые Украина атаковала в Крыму, и Крымский мост "законными целями", нападение на которые, по его словам, "снижает боеспособность" РФ. "Террористические угрозы киевского режима должны получить реакцию ООН. Режим Зеленского готов идти на самые крайние меры, чтобы продлить свою агонию. В Киеве цепляются за любую возможность оправдаться перед Западом за свои неудачи с контрнаступлением, поэтому как мантру твердят об ударах по Крымскому мосту, чтобы выдать разрушение гражданской инфраструктуры как свои стратегические успехи и посеять панику среди мирного населения", - сказал РИА Новости Шеремет. Депутат уверен, что российские военные приложат все силы, чтобы замыслы противника были тщетны. Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ. Служба безопасности Украины фактически признала причастность к организации этой атаки. Кроме того, в тот же день замминистра обороны Украины Анна Маляр, комментируя теракт на Крымском мосту в октябре прошлого года, в своем телеграм-канале написала: "273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику". Произошедшее на Крымском мосту - очередной теракт киевского режима, заявил 17 июля президент РФ Владимир Путин. Готовятся предложения для президента РФ по повышению безопасности Крымского моста, сообщил журналистам на следующий день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что террористические методы, используемые киевским режимом, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.

https://ria.ru/20230725/most-1886124517.html

https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886073499.html

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