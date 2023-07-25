https://ria.ru/20230725/ugroza-1886225220.html

Британия хочет обратиться к Совбезу ООН по "угрозе" от России в Черном море

Британия хочет обратиться к Совбезу ООН по "угрозе" от России в Черном море - РИА Новости, 25.07.2023

Британия хочет обратиться к Совбезу ООН по "угрозе" от России в Черном море

Великобритания выступит в Совете Безопасности ООН с утверждениями о том, что Россия якобы может представлять угрозу гражданским судам в Черном море, чтобы... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T17:34

2023-07-25T17:34

2023-07-25T17:34

черное море

украина

джеймс клеверли

оон

совет безопасности оон

россия

великобритания

в мире

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Великобритания выступит в Совете Безопасности ООН с утверждениями о том, что Россия якобы может представлять угрозу гражданским судам в Черном море, чтобы пресечь экспорт продовольствия с Украины, заявил во вторник глава британского МИД Джеймс Клеверли в своем аккаунте в Twitter. "Соединенное Королевство полагает, что Россия может расширить свою кампанию по пресечению экспорта продовольствия с Украины путем нацеливания на гражданские суда в Черном море. Мы обратим внимание на это возмутительное поведение в Совете Безопасности ООН", - написал Клеверли.Помимо этого, Клеверли снова призвал Москву вернуться к соблюдению зерновой сделки. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ. Ранее агентство Блумберг писало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.

https://ria.ru/20230718/britaniya-1884893279.html

черное море

украина

россия

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черное море, украина, джеймс клеверли, оон, совет безопасности оон, россия, великобритания, в мире