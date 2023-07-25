https://ria.ru/20230725/ubiystvo-1886274473.html
Психически больной мужчина в Дагестане убил и порезал сожительницу
Психически больной мужчина в Дагестане убил и порезал сожительницу - РИА Новости, 25.07.2023
Психически больной мужчина в Дагестане убил и порезал сожительницу
Мужчина, имеющий психическое заболевание, убил сожительницу в дагестанском селе, а после нанес множественные ножевые ранения своей жертве и покалечил себя,... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T22:47
2023-07-25T22:47
2023-07-25T22:55
происшествия
лакский район
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МАХАЧКАЛА, 25 июл - РИА Новости. Мужчина, имеющий психическое заболевание, убил сожительницу в дагестанском селе, а после нанес множественные ножевые ранения своей жертве и покалечил себя, сообщили во вторник в пресс-службе МВД республики. "В 15.57 в дежурную часть Лакского отдела от участкового уполномоченного полиции поступило телефонное сообщение о том, что … в селении Шовкра Лакского района в частном домовладении 29-летний мужчина убил 38-летнюю женщину, нанеся ей удар по голове тупым предметом. Позже мужчина нанес множественные проникающие ножевые ранения своей сожительнице", – говорится в сообщении. По данным полиции, подозреваемый имеет психическое заболевание и состоит на учете в Республиканском психоневрологическом диспансере. Сейчас мужчина доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
https://ria.ru/20230721/dagestan-1885502405.html
лакский район
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происшествия, лакский район
Происшествия, Лакский район
Психически больной мужчина в Дагестане убил и порезал сожительницу
Психически больной мужчина в Дагестане убил сожительницу и нанес множество ножевых ранений