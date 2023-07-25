Рейтинг@Mail.ru
Постпредство России возмутилось реакцией ОБСЕ на убийство Журавлева - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:54 25.07.2023 (обновлено: 16:52 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/ubiystvo-1886196662.html
Постпредство России возмутилось реакцией ОБСЕ на убийство Журавлева
Постпредство России возмутилось реакцией ОБСЕ на убийство Журавлева - РИА Новости, 25.07.2023
Постпредство России возмутилось реакцией ОБСЕ на убийство Журавлева
Несколько международных организаций отреагировали на убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, пока ОБСЕ продолжает покрывать преступления киевского... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T15:54
2023-07-25T16:52
специальная военная операция на украине
киев
россия
обсе
ростислав журавлев
запорожская область
антониу гутерреш
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/16/1885716079_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_d23505bad268c8c1bef38df0dbd4357c.jpg
ВЕНА, 25 июл — РИА Новости. Несколько международных организаций отреагировали на убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, пока ОБСЕ продолжает покрывать преступления киевского режима, заявило постпредство России при организации в Twitter."Отреагировали Международная федерация журналистов, ЮНЕСКО, ООН. И лишь представитель ОБСЕ по свободе СМИ (Тереза. — Прим. ред.) Рибейру и руководство организации продолжают покрывать преступления киевского режима и демонстрировать предвзятость даже по такому важному вопросу, как безопасность журналистов", — говорится в заявлении.Ранее во вторник Рибейру опубликовала короткое сообщение в Twitter с призывом защищать журналистов, при этом российского военкора она не упомянула, ограничившись общими словами.Убийство Ростислава ЖуравлеваКорреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб 22 июля в Запорожской области в результате целенаправленного обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ. По данным Минобороны, это был удар кассетными боеприпасами.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что виновные понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставляет киевскому режиму этот вид вооружений.Следственный комитет наградил Журавлева медалью "Доблесть и отвага" посмертно.
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885689085.html
киев
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Фрагменты репортажей погибшего Ростислава Журавлева
подборка кадров
2023-07-25T15:54
true
PT2M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/16/1885716079_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_572048fe144b06644fca617c0daf2016.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, россия, обсе, ростислав журавлев, запорожская область, антониу гутерреш, мария захарова, оон, в мире, обстрел группы журналистов в зоне сво
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, ОБСЕ, Ростислав Журавлев, Запорожская область, Антониу Гутерреш, Мария Захарова, ООН, В мире, Обстрел группы журналистов в зоне СВО
Постпредство России возмутилось реакцией ОБСЕ на убийство Журавлева

Постпредство России осудило реакцию ОБСЕ на убийство военкора РИА Новости Журавлева

© РИА НовостиФотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева у здания МИА "Россия сегодня"
Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева у здания МИА Россия сегодня
© РИА Новости
Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева у здания МИА "Россия сегодня"
Читать ria.ru в
ВЕНА, 25 июл — РИА Новости. Несколько международных организаций отреагировали на убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, пока ОБСЕ продолжает покрывать преступления киевского режима, заявило постпредство России при организации в Twitter.
"Отреагировали Международная федерация журналистов, ЮНЕСКО, ООН. И лишь представитель ОБСЕ по свободе СМИ (Тереза. — Прим. ред.) Рибейру и руководство организации продолжают покрывать преступления киевского режима и демонстрировать предвзятость даже по такому важному вопросу, как безопасность журналистов", — говорится в заявлении.
Ранее во вторник Рибейру опубликовала короткое сообщение в Twitter с призывом защищать журналистов, при этом российского военкора она не упомянула, ограничившись общими словами.

Убийство Ростислава Журавлева

Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб 22 июля в Запорожской области в результате целенаправленного обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ.
По данным Минобороны, это был удар кассетными боеприпасами.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что виновные понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставляет киевскому режиму этот вид вооружений.
Следственный комитет наградил Журавлева медалью "Доблесть и отвага" посмертно.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Биография Ростислава Журавлева
22 июля, 15:40
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияОБСЕРостислав ЖуравлевЗапорожская областьАнтониу ГутеррешМария ЗахароваООНВ миреОбстрел группы журналистов в зоне СВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала