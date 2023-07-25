https://ria.ru/20230725/ubiystvo-1886196662.html

Постпредство России возмутилось реакцией ОБСЕ на убийство Журавлева

Постпредство России возмутилось реакцией ОБСЕ на убийство Журавлева - РИА Новости, 25.07.2023

Постпредство России возмутилось реакцией ОБСЕ на убийство Журавлева

Несколько международных организаций отреагировали на убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, пока ОБСЕ продолжает покрывать преступления киевского... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T15:54

2023-07-25T15:54

2023-07-25T16:52

специальная военная операция на украине

киев

россия

обсе

ростислав журавлев

запорожская область

антониу гутерреш

мария захарова

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ВЕНА, 25 июл — РИА Новости. Несколько международных организаций отреагировали на убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, пока ОБСЕ продолжает покрывать преступления киевского режима, заявило постпредство России при организации в Twitter."Отреагировали Международная федерация журналистов, ЮНЕСКО, ООН. И лишь представитель ОБСЕ по свободе СМИ (Тереза. — Прим. ред.) Рибейру и руководство организации продолжают покрывать преступления киевского режима и демонстрировать предвзятость даже по такому важному вопросу, как безопасность журналистов", — говорится в заявлении.Ранее во вторник Рибейру опубликовала короткое сообщение в Twitter с призывом защищать журналистов, при этом российского военкора она не упомянула, ограничившись общими словами.Убийство Ростислава ЖуравлеваКорреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб 22 июля в Запорожской области в результате целенаправленного обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ. По данным Минобороны, это был удар кассетными боеприпасами.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что виновные понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставляет киевскому режиму этот вид вооружений.Следственный комитет наградил Журавлева медалью "Доблесть и отвага" посмертно.

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885689085.html

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Фрагменты репортажей погибшего Ростислава Журавлева подборка кадров 2023-07-25T15:54 true PT2M13S

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