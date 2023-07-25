https://ria.ru/20230725/ubiystvo-1886180266.html

Киев должен ответить за убийство военкора РИА Новости, заявили в Сирии

Киев должен ответить за убийство военкора РИА Новости, заявили в Сирии - РИА Новости, 25.07.2023

Киев должен ответить за убийство военкора РИА Новости, заявили в Сирии

Нападение на российских журналистов в Запорожской области, в результате которого погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, - это преступление, за которое... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T14:56

2023-07-25T14:56

2023-07-25T14:56

специальная военная операция на украине

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БЕЙРУТ, 25 июл - РИА Новости. Нападение на российских журналистов в Запорожской области, в результате которого погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, - это преступление, за которое киевский режим следует привлечь к ответственности, заявил РИА Новости глава отдела Сирийской социал-националистической партии (ССНП) по связям с прессой и общественностью Маан Хамийе. Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. По словам Хамийе, "обстрел Украиной журналистов с использованием кассетных боеприпасов" в Запорожской области - "это преступление как с точки зрения использования запрещенных на международном уровне боеприпасов, так и с точки зрения международного права, которое гарантирует защиту журналистов в условиях военных действий и конфликтов". "Это преступление требует широкого международного отклика на всех уровнях - информационном, политическом и судебном, включения киевского режима в число государств, нарушающих международные нормы и уставы, а также его судебного преследования за совершенные преступления", - сказал сирийский политик. Хамийе выразил глубокие соболезнования семье Журавлева и его коллегам в РИА Новости и пожелал скорейшего выздоровления раненным при обстреле журналистам. С осуждением нападения выступила также глава синдиката сотрудников телевидения и радиовещания Ливана Риндала Джаббур. "Защита журналистов и свободы слова - это права и свободы, которые обеспечены международными нормами и уставами", - подчеркнула она. Журавлев погиб в минувшую субботу, 22 июля, в ходе прицельного обстрела группы российских журналистов в Запорожской области украинскими вооруженными формированиями. Помимо этого, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Ростислава Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы. Журавлев посмертно награжден медалью СК РФ "Доблесть и отвага", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства во вторник.

https://ria.ru/20230724/zhuravlev-1886039179.html

https://ria.ru/20230723/voenkor-1885843383.html

https://ria.ru/20230724/zhuravlev-1885963257.html

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в мире, ростислав журавлев, украина, сирия