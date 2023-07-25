В подшефном Якутии городе Кировское открылся первый центр "Мои документы"
В подшефном Якутии городе Кировское в ДНР открылся первый центр "Мои документы"
ЯКУТСК, 25 июл - РИА Новости. В подшефном Якутии городе Кировское в ДНР распахнул двери первый центр "Мои документы", проект реализован за три месяца, сообщает пресс-служба центра "Мои документы" в Республике Саха (Якутия).
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"Сегодня значимый день для жителей города Кировское Донецкой Народной Республики... распахнул свои двери первый в городе многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Светлый и уютный офис МФЦ оборудован 6 окнами приема и местом для самостоятельной работы с доступом к порталам госуслуг. Планируется предоставление 38 государственных и муниципальных услуг, самые востребованные из которых - оформление паспорта гражданина Российской Федерации, ИНН, СНИЛС, полис ОМС, регистрация сделок с недвижимостью", - рассказали в пресс-службе.
На открытии присутствовали врио главы ДНР Денис Пушилин, руководитель ГБУ "МФЦ ДНР" Александр Крупинец, а также постоянный представитель Якутии при президенте РФ Андрей Федотов и другие.
По словам Крупинец, новый объект - тридцатое по счету отделение центра "Мои документы" в Донецкой Народной Республике и первое в городе Кировское.
Власти ДНР поблагодарили Якутию за помощь в восстановлении города. "Удобный офис оборудован по самым современным стандартам и введен в эксплуатацию силами Республики Саха (Якутия), взявшей шефство над городом Кировское. Процесс ремонта и оснащения проходил под руководством центра "Мои документы" Республики Саха (Якутия). Представители якутского МФЦ не только контролировали ход ремонтных работ, но и оказали методическую поддержку новоиспеченным сотрудникам Кировского МФЦ", - отметили в пресс-службе.
В июне глава Якутии Айсен Николаев открыл филиал Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы в городе Кировское. По соглашению между ДНР и Якутией офтальмологи из Якутии сделали за полгода почти тысячу операций на глазах жителям ДНР.