https://ria.ru/20230725/tsentr-1886214805.html

В подшефном Якутии городе Кировское открылся первый центр "Мои документы"

В подшефном Якутии городе Кировское открылся первый центр "Мои документы" - РИА Новости, 25.07.2023

В подшефном Якутии городе Кировское открылся первый центр "Мои документы"

В подшефном Якутии городе Кировское в ДНР распахнул двери первый центр "Мои документы", проект реализован за три месяца, сообщает пресс-служба центра "Мои... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T16:50

2023-07-25T16:50

2023-07-25T16:50

надежные люди

донецкая народная республика

денис пушилин

айсен николаев

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ЯКУТСК, 25 июл - РИА Новости. В подшефном Якутии городе Кировское в ДНР распахнул двери первый центр "Мои документы", проект реализован за три месяца, сообщает пресс-служба центра "Мои документы" в Республике Саха (Якутия). "Сегодня значимый день для жителей города Кировское Донецкой Народной Республики... распахнул свои двери первый в городе многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Светлый и уютный офис МФЦ оборудован 6 окнами приема и местом для самостоятельной работы с доступом к порталам госуслуг. Планируется предоставление 38 государственных и муниципальных услуг, самые востребованные из которых - оформление паспорта гражданина Российской Федерации, ИНН, СНИЛС, полис ОМС, регистрация сделок с недвижимостью", - рассказали в пресс-службе. На открытии присутствовали врио главы ДНР Денис Пушилин, руководитель ГБУ "МФЦ ДНР" Александр Крупинец, а также постоянный представитель Якутии при президенте РФ Андрей Федотов и другие. По словам Крупинец, новый объект - тридцатое по счету отделение центра "Мои документы" в Донецкой Народной Республике и первое в городе Кировское. Власти ДНР поблагодарили Якутию за помощь в восстановлении города. "Удобный офис оборудован по самым современным стандартам и введен в эксплуатацию силами Республики Саха (Якутия), взявшей шефство над городом Кировское. Процесс ремонта и оснащения проходил под руководством центра "Мои документы" Республики Саха (Якутия). Представители якутского МФЦ не только контролировали ход ремонтных работ, но и оказали методическую поддержку новоиспеченным сотрудникам Кировского МФЦ", - отметили в пресс-службе. В июне глава Якутии Айсен Николаев открыл филиал Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы в городе Кировское. По соглашению между ДНР и Якутией офтальмологи из Якутии сделали за полгода почти тысячу операций на глазах жителям ДНР.

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донецкая народная республика, денис пушилин, айсен николаев