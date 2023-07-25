Рейтинг@Mail.ru
В подшефном Якутии городе Кировское открылся первый центр "Мои документы" - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
16:50 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/tsentr-1886214805.html
В подшефном Якутии городе Кировское открылся первый центр "Мои документы"
В подшефном Якутии городе Кировское открылся первый центр "Мои документы" - РИА Новости, 25.07.2023
В подшефном Якутии городе Кировское открылся первый центр "Мои документы"
В подшефном Якутии городе Кировское в ДНР распахнул двери первый центр "Мои документы", проект реализован за три месяца, сообщает пресс-служба центра "Мои... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T16:50
2023-07-25T16:50
надежные люди
донецкая народная республика
денис пушилин
айсен николаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886213759_0:113:1199:787_1920x0_80_0_0_e177aabcdb596d537b8083eb5b565b79.jpg
ЯКУТСК, 25 июл - РИА Новости. В подшефном Якутии городе Кировское в ДНР распахнул двери первый центр "Мои документы", проект реализован за три месяца, сообщает пресс-служба центра "Мои документы" в Республике Саха (Якутия). "Сегодня значимый день для жителей города Кировское Донецкой Народной Республики... распахнул свои двери первый в городе многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Светлый и уютный офис МФЦ оборудован 6 окнами приема и местом для самостоятельной работы с доступом к порталам госуслуг. Планируется предоставление 38 государственных и муниципальных услуг, самые востребованные из которых - оформление паспорта гражданина Российской Федерации, ИНН, СНИЛС, полис ОМС, регистрация сделок с недвижимостью", - рассказали в пресс-службе. На открытии присутствовали врио главы ДНР Денис Пушилин, руководитель ГБУ "МФЦ ДНР" Александр Крупинец, а также постоянный представитель Якутии при президенте РФ Андрей Федотов и другие. По словам Крупинец, новый объект - тридцатое по счету отделение центра "Мои документы" в Донецкой Народной Республике и первое в городе Кировское. Власти ДНР поблагодарили Якутию за помощь в восстановлении города. "Удобный офис оборудован по самым современным стандартам и введен в эксплуатацию силами Республики Саха (Якутия), взявшей шефство над городом Кировское. Процесс ремонта и оснащения проходил под руководством центра "Мои документы" Республики Саха (Якутия). Представители якутского МФЦ не только контролировали ход ремонтных работ, но и оказали методическую поддержку новоиспеченным сотрудникам Кировского МФЦ", - отметили в пресс-службе. В июне глава Якутии Айсен Николаев открыл филиал Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы в городе Кировское. По соглашению между ДНР и Якутией офтальмологи из Якутии сделали за полгода почти тысячу операций на глазах жителям ДНР.
https://ria.ru/20230724/avtomobil-1885939063.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886213759_0:0:1199:899_1920x0_80_0_0_d39544cb294c47352608c1ddcb06c864.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, денис пушилин, айсен николаев
Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Айсен Николаев
В подшефном Якутии городе Кировское открылся первый центр "Мои документы"

В подшефном Якутии городе Кировское в ДНР открылся первый центр "Мои документы"

© Фото : МФЦ "Мои Документы" Якутия/TelegramОткрытие центра "Мои Документы" в городе Кировское
Открытие центра Мои Документы в городе Кировское - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© Фото : МФЦ "Мои Документы" Якутия/Telegram
Открытие центра "Мои Документы" в городе Кировское
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 25 июл - РИА Новости. В подшефном Якутии городе Кировское в ДНР распахнул двери первый центр "Мои документы", проект реализован за три месяца, сообщает пресс-служба центра "Мои документы" в Республике Саха (Якутия).
«
"Сегодня значимый день для жителей города Кировское Донецкой Народной Республики... распахнул свои двери первый в городе многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Светлый и уютный офис МФЦ оборудован 6 окнами приема и местом для самостоятельной работы с доступом к порталам госуслуг. Планируется предоставление 38 государственных и муниципальных услуг, самые востребованные из которых - оформление паспорта гражданина Российской Федерации, ИНН, СНИЛС, полис ОМС, регистрация сделок с недвижимостью", - рассказали в пресс-службе.
© Фото : МФЦ "Мои Документы" Якутия/TelegramОткрытие центра "Мои Документы" в городе Кировское
Открытие центра Мои Документы в городе Кировское - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© Фото : МФЦ "Мои Документы" Якутия/Telegram
Открытие центра "Мои Документы" в городе Кировское
На открытии присутствовали врио главы ДНР Денис Пушилин, руководитель ГБУ "МФЦ ДНР" Александр Крупинец, а также постоянный представитель Якутии при президенте РФ Андрей Федотов и другие.
По словам Крупинец, новый объект - тридцатое по счету отделение центра "Мои документы" в Донецкой Народной Республике и первое в городе Кировское.
Власти ДНР поблагодарили Якутию за помощь в восстановлении города. "Удобный офис оборудован по самым современным стандартам и введен в эксплуатацию силами Республики Саха (Якутия), взявшей шефство над городом Кировское. Процесс ремонта и оснащения проходил под руководством центра "Мои документы" Республики Саха (Якутия). Представители якутского МФЦ не только контролировали ход ремонтных работ, но и оказали методическую поддержку новоиспеченным сотрудникам Кировского МФЦ", - отметили в пресс-службе.
В июне глава Якутии Айсен Николаев открыл филиал Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы в городе Кировское. По соглашению между ДНР и Якутией офтальмологи из Якутии сделали за полгода почти тысячу операций на глазах жителям ДНР.
Волонтеры из Магаданской области передали на фронт автомобиль УАЗ , купленный Боевым братством
Магаданские волонтеры доставили автомобиль "буханку" в зону СВО
Вчера, 12:52
 
Надежные людиДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинАйсен Николаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала