https://ria.ru/20230725/tovarooborot-1886123840.html

Товарооборот Оренбуржья с Китаем превысил 90 миллионов долларов США

Товарооборот Оренбуржья с Китаем превысил 90 миллионов долларов США - РИА Новости, 25.07.2023

Товарооборот Оренбуржья с Китаем превысил 90 миллионов долларов США

За пять месяцев 2023 года взаимная торговля Оренбургской области с Китаем составила более 90 миллионов долларов США; с 2019 года сохраняется тенденция роста... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T11:53

2023-07-25T11:53

2023-07-25T11:53

оренбургская область

китай

торговля

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ОРЕНБУРГ, 25 июл - РИА Новости. За пять месяцев 2023 года взаимная торговля Оренбургской области с Китаем составила более 90 миллионов долларов США; с 2019 года сохраняется тенденция роста объема товарооборота, сообщает пресс-служба правительства Оренбуржья. Китайская Народная Республика является стратегическим партнером Оренбуржья и традиционно занимает большую долю во внешней торговле региона – сейчас она составляет 9%. В 2022 году основой оренбургского экспорта в Китай стали нефть и нефтепродукты – 79,1%. В настоящее время экономический блок правительства области работает над расширением несырьевого экспорта, в частности, продуктов питания, говорится в сообщении. Так, оренбургская компания "Сордес" готовит новую партию продукции для отправки в Китай. Сотрудничество производителя снековой продукции с азиатской торговой фирмой началось на платформе по продаже российских продуктов питания в Китае EPINDUO. Продукция "Сордес" была размещена на маркетплейсе при содействии Центра поддержки экспорта Оренбургской области. Заключен трехлетний оптовый контракт на общую сумму 25 миллионов рублей, отметили в пресс-службе. Там пояснили, что Центр поддержки экспорта Оренбургской области оказывает содействие оренбургским компаниям и предпринимателям по выходу на международные рынки в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

https://ria.ru/20230725/orenburzhe-1886122147.html

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, торговля