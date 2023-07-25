https://ria.ru/20230725/stomatologicheskaya_klinika-1886106247.html
Новая стоматологическая клиника начнет работу при поддержке Корпорации МСП
Новая стоматологическая клиника начнет работу при поддержке Корпорации МСП - РИА Новости, 25.07.2023
Новая стоматологическая клиника начнет работу при поддержке Корпорации МСП
Корпорация МСП предоставила льготное лизинговое финансирование на сумму 4 миллиона рублей ортодонтической клинике в Москве на приобретение медицинского... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T12:00
2023-07-25T12:00
2023-07-25T12:00
россия
корпорация мсп
александр исаевич
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Корпорация МСП предоставила льготное лизинговое финансирование на сумму 4 миллиона рублей ортодонтической клинике в Москве на приобретение медицинского оборудования для нового помещения клиники, сообщает пресс-служба института развития.Как отмечается в сообщении, открытие клиники запланировано на 4 квартал 2023 года. Оно позволит увеличить число обслуживаемых пациентов в три раза. За три года ежегодный оборот клиники планируется увеличить более чем в четыре раза."За прошедшие четыре года с образования клиники мы полностью сформулировали миссию и видение будущего нашей клиники, утвердили стратегию, сформировали блестящую команду, выстроили все процессы, заслужили доверие пациентов и полностью готовы реализовывать наши смелые планы и идеи. Льготный лизинг стал для нас продуктом, который помог оперативно получить новое оборудование на крайне привлекательных условиях и дополнительно инвестировать в материальную базу клиники нашей мечты, в которой хотели бы лечиться сами и лечить своих детей. Тем самым мы дооснастили новую клинику всем необходимым, не потеряв финансовой стабильности в текущей деятельности, и смело идем дальше", – заявил директор клиники.Он отметил, что в планах клиники активно внедрять цифровые технологии, использовать возможности искусственного интеллекта не только в клинической практике, но и в операционном управлении, и маркетинге."Льготное лизинговое финансирование – одно из приоритетных направлений среди мер поддержки предпринимателей Корпорации. Оно позволяет компаниям из различных сфер деятельности эффективно приобретать нужное оборудование и реализовывать проекты, в том числе и социально значимые, такие как медицинская помощь. Современное оборудование дает возможность бизнесу не только расширять свою деятельность, но и предоставлять клиентам услуги и сервисы на высоком уровне", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Он отметил, что Корпорация МСП продолжит усиливать лизинговую поддержку при тесной обратной связи с предпринимателями. Такой подход дает возможность делать финансовые услуги максимально полезными и доступными для задач бизнеса.Предприниматели могут получить лизинговую, а также другие виды поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализация которого курируется первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым.
https://ria.ru/20230717/lizing-1884607531.html
https://ria.ru/20230713/spros-1884045219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, корпорация мсп, александр исаевич
Россия, Корпорация МСП, Александр Исаевич
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Корпорация МСП предоставила льготное лизинговое финансирование на сумму 4 миллиона рублей ортодонтической клинике в Москве на приобретение медицинского оборудования для нового помещения клиники, сообщает пресс-служба института развития.
Как отмечается в сообщении, открытие клиники запланировано на 4 квартал 2023 года. Оно позволит увеличить число обслуживаемых пациентов в три раза. За три года ежегодный оборот клиники планируется увеличить более чем в четыре раза.
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"За прошедшие четыре года с образования клиники мы полностью сформулировали миссию и видение будущего нашей клиники, утвердили стратегию, сформировали блестящую команду, выстроили все процессы, заслужили доверие пациентов и полностью готовы реализовывать наши смелые планы и идеи. Льготный лизинг стал для нас продуктом, который помог оперативно получить новое оборудование на крайне привлекательных условиях и дополнительно инвестировать в материальную базу клиники нашей мечты, в которой хотели бы лечиться сами и лечить своих детей. Тем самым мы дооснастили новую клинику всем необходимым, не потеряв финансовой стабильности в текущей деятельности, и смело идем дальше", – заявил директор клиники.
Он отметил, что в планах клиники активно внедрять цифровые технологии, использовать возможности искусственного интеллекта не только в клинической практике, но и в операционном управлении, и маркетинге.
"Льготное лизинговое финансирование – одно из приоритетных направлений среди мер поддержки предпринимателей Корпорации. Оно позволяет компаниям из различных сфер деятельности эффективно приобретать нужное оборудование и реализовывать проекты, в том числе и социально значимые, такие как медицинская помощь. Современное оборудование дает возможность бизнесу не только расширять свою деятельность, но и предоставлять клиентам услуги и сервисы на высоком уровне", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
.
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Он отметил, что Корпорация МСП продолжит усиливать лизинговую поддержку при тесной обратной связи с предпринимателями. Такой подход дает возможность делать финансовые услуги максимально полезными и доступными для задач бизнеса.
Предприниматели могут получить лизинговую, а также другие виды поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализация которого курируется первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым
.