https://ria.ru/20230725/stomatologicheskaya_klinika-1886106247.html

Новая стоматологическая клиника начнет работу при поддержке Корпорации МСП

Новая стоматологическая клиника начнет работу при поддержке Корпорации МСП - РИА Новости, 25.07.2023

Новая стоматологическая клиника начнет работу при поддержке Корпорации МСП

Корпорация МСП предоставила льготное лизинговое финансирование на сумму 4 миллиона рублей ортодонтической клинике в Москве на приобретение медицинского... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T12:00

2023-07-25T12:00

2023-07-25T12:00

россия

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Корпорация МСП предоставила льготное лизинговое финансирование на сумму 4 миллиона рублей ортодонтической клинике в Москве на приобретение медицинского оборудования для нового помещения клиники, сообщает пресс-служба института развития.Как отмечается в сообщении, открытие клиники запланировано на 4 квартал 2023 года. Оно позволит увеличить число обслуживаемых пациентов в три раза. За три года ежегодный оборот клиники планируется увеличить более чем в четыре раза."За прошедшие четыре года с образования клиники мы полностью сформулировали миссию и видение будущего нашей клиники, утвердили стратегию, сформировали блестящую команду, выстроили все процессы, заслужили доверие пациентов и полностью готовы реализовывать наши смелые планы и идеи. Льготный лизинг стал для нас продуктом, который помог оперативно получить новое оборудование на крайне привлекательных условиях и дополнительно инвестировать в материальную базу клиники нашей мечты, в которой хотели бы лечиться сами и лечить своих детей. Тем самым мы дооснастили новую клинику всем необходимым, не потеряв финансовой стабильности в текущей деятельности, и смело идем дальше", – заявил директор клиники.Он отметил, что в планах клиники активно внедрять цифровые технологии, использовать возможности искусственного интеллекта не только в клинической практике, но и в операционном управлении, и маркетинге."Льготное лизинговое финансирование – одно из приоритетных направлений среди мер поддержки предпринимателей Корпорации. Оно позволяет компаниям из различных сфер деятельности эффективно приобретать нужное оборудование и реализовывать проекты, в том числе и социально значимые, такие как медицинская помощь. Современное оборудование дает возможность бизнесу не только расширять свою деятельность, но и предоставлять клиентам услуги и сервисы на высоком уровне", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Он отметил, что Корпорация МСП продолжит усиливать лизинговую поддержку при тесной обратной связи с предпринимателями. Такой подход дает возможность делать финансовые услуги максимально полезными и доступными для задач бизнеса.Предприниматели могут получить лизинговую, а также другие виды поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализация которого курируется первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым.

https://ria.ru/20230717/lizing-1884607531.html

https://ria.ru/20230713/spros-1884045219.html

россия

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, александр исаевич