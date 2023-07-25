https://ria.ru/20230725/stolknovenie-1886173731.html

В ЮАР при столкновении автобусов пострадали более 70 человек

В ЮАР при столкновении автобусов пострадали более 70 человек - РИА Новости, 25.07.2023

В ЮАР при столкновении автобусов пострадали более 70 человек

По меньшей мере 77 человек получили ранения в результате столкновения двух автобусов у входа в Университет Йоханнесбурга в Южно-Африканской Республике, сообщает РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T14:35

2023-07-25T14:35

2023-07-25T14:35

йоханнесбург

в мире

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. По меньшей мере 77 человек получили ранения в результате столкновения двух автобусов у входа в Университет Йоханнесбурга в Южно-Африканской Республике, сообщает местный портал News24 со ссылкой на представителя службы скорой помощи. "По меньшей мере 77 человек получили ранения в результате столкновения двух автобусов ... во вторник утром", - говорится в сообщении. По словам представителя частной службы скорой помощи Emer-G-Med, после столкновения один из автобусов перевернулся, а второй врезался в бетонную конструкцию. "Несколько пациентов получили травмы от незначительных до серьезных. Координаторы на месте происшествия организовали зону для оказания помощи пострадавшим, а Центр экстренных ситуаций Emer-G-Med направил дополнительные ресурсы", - сообщил представитель. Представитель службы также добавил, что в результате аварии несколько человек оказались заперты внутри транспортных средств. Как сообщил Университет Йоханнесбурга, в одном из автобусов находилось около 19 студентов, трое из которых были доставлены в местную больницу для оказания медицинской помощи. Еще несколько студентов с незначительными травмами получают помощь в медицинском учреждении университета. Университет также отметил, что серьезно относится к безопасности и благополучию своих студентов и будет тесно сотрудничать с соответствующими органами для установления фактов, связанных с происшествием.

https://ria.ru/20230723/kolumbiya-1885764055.html

https://ria.ru/20230709/avtobus-1883154443.html

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йоханнесбург, в мире