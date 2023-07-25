https://ria.ru/20230725/srok-1886250830.html

В Заволжье забившим прохожего насмерть подросткам назначили наказание

В Заволжье забившим прохожего насмерть подросткам назначили наказание - РИА Новости, 25.07.2023

В Заволжье забившим прохожего насмерть подросткам назначили наказание

Двое подростков и их 20-летний приятель из города Заволжье, жестоко избившие прохожего, скончавшегося через несколько дней в больнице, выслушали приговор,... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T19:25

2023-07-25T19:25

2023-07-25T19:28

происшествия

россия

нижегородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Двое подростков и их 20-летний приятель из города Заволжье, жестоко избившие прохожего, скончавшегося через несколько дней в больнице, выслушали приговор, сообщает СУСК РФ по Нижегородской области в четверг. В ноябре 2022 года в местных телеграм-каналах было опубликовано видео издевательств нескольких подростков над мужчиной, который, как сообщается, якобы украл бургер в магазине. Жестокая молодежь устроила самосуд, избила мужчину и глумилась над умирающим, снимая происходящее на мобильный телефон. Следствием и судом установлено, что вечером 26 октября 2022 года в парке имени Гагарина в Заволжье двое 15-летних подростков и 20-летний юноша беспричинно избили 39-летнего мужчину и скрылись с места происшествия. Потерпевший был доставлен в районную больницу, где через пять дней скончался. Было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство) и статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). В отношении двух несовершеннолетних обвиняемых судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, 20-летний мужчина заключен под стражу. "Приговором суда 20-летнему подсудимому назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Одному из подростков суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказание в воспитательной колонии, второму - два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу пока не вступил.

https://ria.ru/20230720/arest-1885276747.html

россия

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, нижегородская область