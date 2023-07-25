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В Заволжье забившим прохожего насмерть подросткам назначили наказание - РИА Новости, 25.07.2023
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19:25 25.07.2023 (обновлено: 19:28 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/srok-1886250830.html
В Заволжье забившим прохожего насмерть подросткам назначили наказание
В Заволжье забившим прохожего насмерть подросткам назначили наказание - РИА Новости, 25.07.2023
В Заволжье забившим прохожего насмерть подросткам назначили наказание
Двое подростков и их 20-летний приятель из города Заволжье, жестоко избившие прохожего, скончавшегося через несколько дней в больнице, выслушали приговор,... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T19:25
2023-07-25T19:28
происшествия
россия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Двое подростков и их 20-летний приятель из города Заволжье, жестоко избившие прохожего, скончавшегося через несколько дней в больнице, выслушали приговор, сообщает СУСК РФ по Нижегородской области в четверг. В ноябре 2022 года в местных телеграм-каналах было опубликовано видео издевательств нескольких подростков над мужчиной, который, как сообщается, якобы украл бургер в магазине. Жестокая молодежь устроила самосуд, избила мужчину и глумилась над умирающим, снимая происходящее на мобильный телефон. Следствием и судом установлено, что вечером 26 октября 2022 года в парке имени Гагарина в Заволжье двое 15-летних подростков и 20-летний юноша беспричинно избили 39-летнего мужчину и скрылись с места происшествия. Потерпевший был доставлен в районную больницу, где через пять дней скончался. Было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство) и статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). В отношении двух несовершеннолетних обвиняемых судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, 20-летний мужчина заключен под стражу. "Приговором суда 20-летнему подсудимому назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Одному из подростков суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказание в воспитательной колонии, второму - два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу пока не вступил.
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происшествия, россия, нижегородская область
Происшествия, Россия, Нижегородская область
В Заволжье забившим прохожего насмерть подросткам назначили наказание

В Заволжье подростков, забивших прохожего насмерть, посадили под домашний арест

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Двое подростков и их 20-летний приятель из города Заволжье, жестоко избившие прохожего, скончавшегося через несколько дней в больнице, выслушали приговор, сообщает СУСК РФ по Нижегородской области в четверг.
В ноябре 2022 года в местных телеграм-каналах было опубликовано видео издевательств нескольких подростков над мужчиной, который, как сообщается, якобы украл бургер в магазине. Жестокая молодежь устроила самосуд, избила мужчину и глумилась над умирающим, снимая происходящее на мобильный телефон.
Следствием и судом установлено, что вечером 26 октября 2022 года в парке имени Гагарина в Заволжье двое 15-летних подростков и 20-летний юноша беспричинно избили 39-летнего мужчину и скрылись с места происшествия. Потерпевший был доставлен в районную больницу, где через пять дней скончался.
Было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство) и статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). В отношении двух несовершеннолетних обвиняемых судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, 20-летний мужчина заключен под стражу.
"Приговором суда 20-летнему подсудимому назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Одному из подростков суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказание в воспитательной колонии, второму - два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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