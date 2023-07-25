https://ria.ru/20230725/srok-1886100361.html

Омичу дали 14 лет за избиение и надругательство над детьми

Омичу дали 14 лет за избиение и надругательство над детьми - РИА Новости, 25.07.2023

Омичу дали 14 лет за избиение и надругательство над детьми

Жителя Омска Павла Живодера приговорили к 14 годам колонии за надругательство над 4-летней девочкой и избиение 9-месячного мальчика - детей его сожительницы,... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T10:15

2023-07-25T10:15

2023-07-25T10:15

россия

омск

происшествия

нижневартовск

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Жителя Омска Павла Живодера приговорили к 14 годам колонии за надругательство над 4-летней девочкой и избиение 9-месячного мальчика - детей его сожительницы, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по области. Следователи выяснили, что с 30 января по 2 февраля 2022 года 33-летний мужчина систематически избивал 9-месячного ребенка своей сожительницы, пока той не было дома, что повлекло тяжкий вред здоровью младенца. Также он совершил "насильственные действия сексуального характера в отношении 4-летней сестры мальчика", отметили в СК. "Первомайский районный суд… приговорил подсудимого к 14 годам колонии строгого режима", - сообщили в ведомстве. Вину он признал частично, утверждая, что спас мальчику жизнь, так как сам отвез его в больницу. Во время оглашения приговора мужчина, занимавшийся карате и имеющий черный пояс, изобразил падение в обморок, после чего пожаловался, что срок очень большой. Павел Живодер переехал из Нижневартовска в Омск с женщиной и тремя ее детьми (также у нее 2-летний мальчик) от разных отцов. 26 января 2022 года мать поехала обратно на север, чтобы оформлять документы по пособиям, дети остались с Живодером. В это время мужчина бил 9-месячного ребенка по голове, брал за ноги, переворачивал вниз головой и тряс. По словам соседей, из квартиры несколько дней доносились детские крики и мат. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, Живодер, находясь в возбужденном состоянии, мыл девочку в ванной. Дети из семьи были изъяты.

https://ria.ru/20230717/proverka-1884761385.html

https://ria.ru/20230605/dela-1876313099.html

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омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, омск, происшествия, нижневартовск, следственный комитет россии (ск рф)