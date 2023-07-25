Рейтинг@Mail.ru
Омичу дали 14 лет за избиение и надругательство над детьми - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/srok-1886100361.html
Омичу дали 14 лет за избиение и надругательство над детьми
Омичу дали 14 лет за избиение и надругательство над детьми - РИА Новости, 25.07.2023
Омичу дали 14 лет за избиение и надругательство над детьми
Жителя Омска Павла Живодера приговорили к 14 годам колонии за надругательство над 4-летней девочкой и избиение 9-месячного мальчика - детей его сожительницы,... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T10:15
2023-07-25T10:15
россия
омск
происшествия
нижневартовск
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Жителя Омска Павла Живодера приговорили к 14 годам колонии за надругательство над 4-летней девочкой и избиение 9-месячного мальчика - детей его сожительницы, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по области. Следователи выяснили, что с 30 января по 2 февраля 2022 года 33-летний мужчина систематически избивал 9-месячного ребенка своей сожительницы, пока той не было дома, что повлекло тяжкий вред здоровью младенца. Также он совершил "насильственные действия сексуального характера в отношении 4-летней сестры мальчика", отметили в СК. "Первомайский районный суд… приговорил подсудимого к 14 годам колонии строгого режима", - сообщили в ведомстве. Вину он признал частично, утверждая, что спас мальчику жизнь, так как сам отвез его в больницу. Во время оглашения приговора мужчина, занимавшийся карате и имеющий черный пояс, изобразил падение в обморок, после чего пожаловался, что срок очень большой. Павел Живодер переехал из Нижневартовска в Омск с женщиной и тремя ее детьми (также у нее 2-летний мальчик) от разных отцов. 26 января 2022 года мать поехала обратно на север, чтобы оформлять документы по пособиям, дети остались с Живодером. В это время мужчина бил 9-месячного ребенка по голове, брал за ноги, переворачивал вниз головой и тряс. По словам соседей, из квартиры несколько дней доносились детские крики и мат. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, Живодер, находясь в возбужденном состоянии, мыл девочку в ванной. Дети из семьи были изъяты.
https://ria.ru/20230717/proverka-1884761385.html
https://ria.ru/20230605/dela-1876313099.html
россия
омск
нижневартовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, омск, происшествия, нижневартовск, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Омск, Происшествия, Нижневартовск, Следственный комитет России (СК РФ)
Омичу дали 14 лет за избиение и надругательство над детьми

Жителю Омска Живодеру дали 14 лет за избиение младенца и надругательство над девочкой

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Жителя Омска Павла Живодера приговорили к 14 годам колонии за надругательство над 4-летней девочкой и избиение 9-месячного мальчика - детей его сожительницы, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по области.
Следователи выяснили, что с 30 января по 2 февраля 2022 года 33-летний мужчина систематически избивал 9-месячного ребенка своей сожительницы, пока той не было дома, что повлекло тяжкий вред здоровью младенца. Также он совершил "насильственные действия сексуального характера в отношении 4-летней сестры мальчика", отметили в СК.
Полиция - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Полиция Москвы заинтересовалась видео с избиением несовершеннолетних
17 июля, 23:55
"Первомайский районный суд… приговорил подсудимого к 14 годам колонии строгого режима", - сообщили в ведомстве.
Вину он признал частично, утверждая, что спас мальчику жизнь, так как сам отвез его в больницу.
Во время оглашения приговора мужчина, занимавшийся карате и имеющий черный пояс, изобразил падение в обморок, после чего пожаловался, что срок очень большой.
Павел Живодер переехал из Нижневартовска в Омск с женщиной и тремя ее детьми (также у нее 2-летний мальчик) от разных отцов. 26 января 2022 года мать поехала обратно на север, чтобы оформлять документы по пособиям, дети остались с Живодером. В это время мужчина бил 9-месячного ребенка по голове, брал за ноги, переворачивал вниз головой и тряс. По словам соседей, из квартиры несколько дней доносились детские крики и мат. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, Живодер, находясь в возбужденном состоянии, мыл девочку в ванной.
Дети из семьи были изъяты.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
В Сочи возбудили дела против участкового и матери убитой семилетней девочки
5 июня, 19:58
 
РоссияОмскПроисшествияНижневартовскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала