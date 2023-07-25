Омичу дали 14 лет за избиение и надругательство над детьми
Жителю Омска Живодеру дали 14 лет за избиение младенца и надругательство над девочкой
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Жителя Омска Павла Живодера приговорили к 14 годам колонии за надругательство над 4-летней девочкой и избиение 9-месячного мальчика - детей его сожительницы, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по области.
Следователи выяснили, что с 30 января по 2 февраля 2022 года 33-летний мужчина систематически избивал 9-месячного ребенка своей сожительницы, пока той не было дома, что повлекло тяжкий вред здоровью младенца. Также он совершил "насильственные действия сексуального характера в отношении 4-летней сестры мальчика", отметили в СК.
"Первомайский районный суд… приговорил подсудимого к 14 годам колонии строгого режима", - сообщили в ведомстве.
Вину он признал частично, утверждая, что спас мальчику жизнь, так как сам отвез его в больницу.
Во время оглашения приговора мужчина, занимавшийся карате и имеющий черный пояс, изобразил падение в обморок, после чего пожаловался, что срок очень большой.
Павел Живодер переехал из Нижневартовска в Омск с женщиной и тремя ее детьми (также у нее 2-летний мальчик) от разных отцов. 26 января 2022 года мать поехала обратно на север, чтобы оформлять документы по пособиям, дети остались с Живодером. В это время мужчина бил 9-месячного ребенка по голове, брал за ноги, переворачивал вниз головой и тряс. По словам соседей, из квартиры несколько дней доносились детские крики и мат. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, Живодер, находясь в возбужденном состоянии, мыл девочку в ванной.
Дети из семьи были изъяты.