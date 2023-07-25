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Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-24 в Запорожской области
Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-24 в Запорожской области - РИА Новости, 25.07.2023
Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-24 в Запорожской области
Российские средства ПВО в течение суток сбили украинские вертолет Ми-24, 10 снарядов HIMARS и 22 беспилотника, говорится в сообщении Минобороны РФ. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T17:19
2023-07-25T17:19
2023-07-25T17:20
специальная военная операция на украине
ми-24
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запорожская область
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО в течение суток сбили украинские вертолет Ми-24, 10 снарядов HIMARS и 22 беспилотника, говорится в сообщении Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области сбит в воздухе вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 22 украинских беспилотных летательных аппарата", - рассказало российское военное ведомство.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 457 самолетов, 244 вертолета, 5258 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10889 танков и других боевых бронированных машин, 1139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5604 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11888 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Ми-24, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире, Запорожская область, Украина
Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-24 в Запорожской области
Минобороны: российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-24 в Запорожской области