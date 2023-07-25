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Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-24 в Запорожской области - РИА Новости, 25.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:19 25.07.2023 (обновлено: 17:20 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/spetsoperatsiya-1886221793.html
Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-24 в Запорожской области
Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-24 в Запорожской области - РИА Новости, 25.07.2023
Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-24 в Запорожской области
Российские средства ПВО в течение суток сбили украинские вертолет Ми-24, 10 снарядов HIMARS и 22 беспилотника, говорится в сообщении Минобороны РФ. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T17:19
2023-07-25T17:20
специальная военная операция на украине
ми-24
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
в мире
запорожская область
украина
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО в течение суток сбили украинские вертолет Ми-24, 10 снарядов HIMARS и 22 беспилотника, говорится в сообщении Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области сбит в воздухе вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 22 украинских беспилотных летательных аппарата", - рассказало российское военное ведомство.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 457 самолетов, 244 вертолета, 5258 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10889 танков и других боевых бронированных машин, 1139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5604 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11888 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
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ми-24, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, запорожская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Ми-24, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире, Запорожская область, Украина
Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-24 в Запорожской области

Минобороны: российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-24 в Запорожской области

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский боевой вертолет
Украинский боевой вертолет - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский боевой вертолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО в течение суток сбили украинские вертолет Ми-24, 10 снарядов HIMARS и 22 беспилотника, говорится в сообщении Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области сбит в воздухе вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 22 украинских беспилотных летательных аппарата", - рассказало российское военное ведомство.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 457 самолетов, 244 вертолета, 5258 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10889 танков и других боевых бронированных машин, 1139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5604 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11888 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМи-24Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВ миреЗапорожская областьУкраина
 
 
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