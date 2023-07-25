https://ria.ru/20230725/spetsoperatsiya-1886221793.html

Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-24 в Запорожской области

Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-24 в Запорожской области - РИА Новости, 25.07.2023

Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-24 в Запорожской области

Российские средства ПВО в течение суток сбили украинские вертолет Ми-24, 10 снарядов HIMARS и 22 беспилотника, говорится в сообщении Минобороны РФ. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T17:19

2023-07-25T17:19

2023-07-25T17:20

специальная военная операция на украине

ми-24

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО в течение суток сбили украинские вертолет Ми-24, 10 снарядов HIMARS и 22 беспилотника, говорится в сообщении Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области сбит в воздухе вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 22 украинских беспилотных летательных аппарата", - рассказало российское военное ведомство.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 457 самолетов, 244 вертолета, 5258 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10889 танков и других боевых бронированных машин, 1139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5604 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11888 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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ми-24, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, запорожская область, украина