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Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 25.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/spetsoperatsiya-1886075491.html
Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 25.07.2023
Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Танкисты группировки "Отважные" Центрального военного округа (ЦВО) прямой наводкой уничтожили украинский опорный пункт на Краснолиманском направлении, сообщили... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T05:05
2023-07-25T05:05
специальная военная операция на украине
россия
центральный военный округ
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Танкисты группировки "Отважные" Центрального военного округа (ЦВО) прямой наводкой уничтожили украинский опорный пункт на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Координаты нахождения опорного пункта и живой силы противника были получены благодаря работе разведчиков. Боевая машина прямой наводкой уничтожила опорный пункт, а зенитная установка танка подавила личный состав противника. "Военнослужащие, используя боевые возможности танка, выдвинулись на огневую позицию и, приблизившись на расстояние прямого выстрела, оператор-наводчик танка первым выстрелом из 125-миллиметровой пушки снес укрепленное сооружение противника. Используя зенитную установку боевой машины, танкисты подавили личный состава ВСУ, завершив разгром опорного пункта", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230725/spetsoperatsiya-1886075123.html
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россия, центральный военный округ, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Центральный военный округ, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа танка Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Боевая работа танка Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Боевая работа танка Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Танкисты группировки "Отважные" Центрального военного округа (ЦВО) прямой наводкой уничтожили украинский опорный пункт на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
Координаты нахождения опорного пункта и живой силы противника были получены благодаря работе разведчиков. Боевая машина прямой наводкой уничтожила опорный пункт, а зенитная установка танка подавила личный состав противника.
"Военнослужащие, используя боевые возможности танка, выдвинулись на огневую позицию и, приблизившись на расстояние прямого выстрела, оператор-наводчик танка первым выстрелом из 125-миллиметровой пушки снес укрепленное сооружение противника. Используя зенитную установку боевой машины, танкисты подавили личный состава ВСУ, завершив разгром опорного пункта", - сообщили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЦентральный военный округВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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