https://ria.ru/20230725/spetsoperatsiya-1886075491.html

Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 25.07.2023

Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Танкисты группировки "Отважные" Центрального военного округа (ЦВО) прямой наводкой уничтожили украинский опорный пункт на Краснолиманском направлении, сообщили... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T05:05

2023-07-25T05:05

2023-07-25T05:05

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Танкисты группировки "Отважные" Центрального военного округа (ЦВО) прямой наводкой уничтожили украинский опорный пункт на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Координаты нахождения опорного пункта и живой силы противника были получены благодаря работе разведчиков. Боевая машина прямой наводкой уничтожила опорный пункт, а зенитная установка танка подавила личный состав противника. "Военнослужащие, используя боевые возможности танка, выдвинулись на огневую позицию и, приблизившись на расстояние прямого выстрела, оператор-наводчик танка первым выстрелом из 125-миллиметровой пушки снес укрепленное сооружение противника. Используя зенитную установку боевой машины, танкисты подавили личный состава ВСУ, завершив разгром опорного пункта", - сообщили в ведомстве.

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россия, центральный военный округ, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность