https://ria.ru/20230725/soveschanie-1886071749.html
"Этим все сказано". На совещании с Зеленским заметили важную деталь
"Этим все сказано". На совещании с Зеленским заметили важную деталь - РИА Новости, 25.07.2023
"Этим все сказано". На совещании с Зеленским заметили важную деталь
Пользователи Twitter высмеяли грустные лица присутствующих на совещании с Владимиром Зеленским, посвященному экспорту украинской сельскохозяйственной продукции. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T03:02
2023-07-25T03:02
2023-07-25T04:39
в мире
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли грустные лица присутствующих на совещании с Владимиром Зеленским, посвященному экспорту украинской сельскохозяйственной продукции."То, что я могу прочесть по вашим лицам, похоже, что все идет не так, как вы предполагали", — написал один из пользователей."Посмотрите на этих преступников", — добавил другой."Шоу клоунов", — заявил третий."Этим все сказано", — прокомментировал юзер эмоции присутствующих на совещании, обратив внимание, как один из них держится за голову.Другие пользователи отметили, что участники встречи "выглядят погруженными в раздумья" и ими "постепенно овладевает отчаяние".
https://ria.ru/20230724/ukraina-1886023442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина
В мире, Владимир Зеленский, Украина
"Этим все сказано". На совещании с Зеленским заметили важную деталь
Пользователи Twitter высмеяли грустные лица присутствующих на совещании с Зеленским
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости.
Пользователи Twitter
высмеяли грустные лица присутствующих на совещании с Владимиром Зеленским, посвященному экспорту украинской сельскохозяйственной продукции.
«
"То, что я могу прочесть по вашим лицам, похоже, что все идет не так, как вы предполагали", — написал один из пользователей.
"Посмотрите на этих преступников", — добавил другой.
"Шоу клоунов", — заявил третий.
"Этим все сказано", — прокомментировал юзер эмоции присутствующих на совещании, обратив внимание, как один из них держится за голову.
Другие пользователи отметили, что участники встречи "выглядят погруженными в раздумья" и ими "постепенно овладевает отчаяние".
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