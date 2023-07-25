https://ria.ru/20230725/soveschanie-1886071749.html

"Этим все сказано". На совещании с Зеленским заметили важную деталь

"Этим все сказано". На совещании с Зеленским заметили важную деталь - РИА Новости, 25.07.2023

"Этим все сказано". На совещании с Зеленским заметили важную деталь

Пользователи Twitter высмеяли грустные лица присутствующих на совещании с Владимиром Зеленским, посвященному экспорту украинской сельскохозяйственной продукции. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T03:02

2023-07-25T03:02

2023-07-25T04:39

в мире

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли грустные лица присутствующих на совещании с Владимиром Зеленским, посвященному экспорту украинской сельскохозяйственной продукции."То, что я могу прочесть по вашим лицам, похоже, что все идет не так, как вы предполагали", — написал один из пользователей."Посмотрите на этих преступников", — добавил другой."Шоу клоунов", — заявил третий."Этим все сказано", — прокомментировал юзер эмоции присутствующих на совещании, обратив внимание, как один из них держится за голову.Другие пользователи отметили, что участники встречи "выглядят погруженными в раздумья" и ими "постепенно овладевает отчаяние".

https://ria.ru/20230724/ukraina-1886023442.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, владимир зеленский, украина