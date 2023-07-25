https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html

Цена победы: богатые в России тоже должны заплатить

Цена победы: богатые в России тоже должны заплатить - РИА Новости, 25.07.2023

Цена победы: богатые в России тоже должны заплатить

Что такое социальная справедливость во время войны? Должны ли богатые и бедные быть в одинаковом положении? Вот конкретный пример. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T08:00

2023-07-25T08:00

2023-07-25T08:02

специальная военная операция на украине

аналитика

россия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

социальное неравенство

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Что такое социальная справедливость во время войны? Должны ли богатые и бедные быть в одинаковом положении? Вот конкретный пример.Ущерб в самой пострадавшей от обстрелов и рейдов диверсантов Белгородской области оценивается в 20 миллиардов рублей, из которых только на восстановление и ремонт жилья уйдет пять миллиардов. Это и многоэтажные дома, и частные — естественно, что область получит на это деньги и из федерального бюджета. Восстановление уже идет, но глава Белгородского района Владимир Перцев сообщил, что власти области не планируют затраты на восстановление поврежденного в результате обстрелов ВСУ имущества владельцев элитных домов — этим займутся сами хозяева. Его поддержал губернатор Вячеслав Гладков: "Кровлю и окна мы восстанавливаем. Бассейны, аквариумы, машины по 10-15 миллионов рублей каждая, конечно, при всем уважении к людям мы в этом объеме восстановить не можем. Мне кажется, справедливость должна быть. Мы идем навстречу и повышенные обязательства берем перед теми, у кого средний и низкий доход. Если человек может купить дом за 50 или 30 миллионов и автомобиль за 20 или десять миллионов, я думаю, это немного другая история".То есть получается, что даже в крутом особняке окна вставят (другое дело, что не те, что могут понравиться хозяевам), а вот за разбитый бассейн или дорогую машину (если она не была застрахована, что странно) компенсации не выплатят. Сколько таких состоятельных белгородцев пострадало, неизвестно, но, видимо, речь идет не о единичных случаях, иначе губернатор вообще не посчитал бы это проблемой и не стал бы говорить об этом. Справедливо ли такое понимание справедливости?Кто-то, конечно, скажет, что нет: чем богатые отличаются от бедных? Они такие же граждане, платят большие налоги (в идеале), так же любят родину и поддерживают свою армию — за что их дискриминируют? Государство не хочет помогать им? Так они уедут из страны, которая не только не может защитить их от обстрелов, но еще и исключает их из числа обычных граждан, получающих компенсации.Подобная логика неудивительна и даже простительна для конкретных пострадавших богатых белгородцев. Но в позиции белгородских властей больше правды и справедливости, потому что общество должно в первую очередь заботиться о слабых и бедных, потом уже об обычных гражданах, ну а богатые действительно могут помочь себе сами. Тем более в военное время, потому что оно само по себе не только является тяжелым испытанием, но и выявляет все болезненные проблемы общества и государства. В нашем случае — огромного социального неравенства, которое возникло у нас после крушения СССР.Отношение к богатым у нас до сих пор подозрительное — и дело вовсе не только в том, что стремление к справедливости (социальной в том числе) заложено в сознании нашего народа. Просто слишком многие большие состояния были сделаны на откровенном разграблении общенародной собственности и приватизации государственного имущества, а потом, когда этот этап завершился, богатеть стали коррупционеры, в том числе из силовых структур, которые должны были контролировать работу бизнесменов. В итоге у нашего народа крайне негативное отношение к богатым вообще — это если брать в целом. А так в каждом конкретном случае все, конечно, по-разному: к надменным нуворишам и беспощадным эксплуататорам одно отношение, а к честным и ответственным хозяевам предприятий — совсем другое.С началом СВО отношение общества к богатым лишь ухудшилось, потому что многие знаменитости уехали за границу, масса людей с достатком сильно выше среднего выбрала "релокацию", а еще большее количество заняло позицию молчаливого недовольства происходящим. На фронте, конечно, есть и состоятельные русские люди, и их дети, но, увы, заметно меньше, чем их доля в обществе. Немало богатых людей помогают фронту и жителям новых регионов — и пожертвованиями, и поставками. Но в целом простой народ считает, что "богатых война не коснулась", и не ждет от них многого ни в смысле патриотизма, ни в плане финансовой помощи фронту. Но при этом недовольство в их адрес растет — как и общий запрос на социальную справедливость.Страна выйдет из этих испытаний другой, и поэтому сами состоятельные люди сейчас больше всех заинтересованы в том, чтобы изменить отношение общества к себе. Потому что если Россия проиграет (то есть не сможет вырвать Украину из рук Запада), то будет смута и революция, которая не оставит им их богатств. Если Россия победит спустя многие годы дорогой ценой и путем мобилизации всех народных сил при пассивном участии богатой части общества — потом все равно будет социальная революция сверху, в ходе которой произойдет масштабнейшая смена элит. Единственный путь для богатых сохраниться в новой России — сделать так, чтобы их вклад в победу был виден всем и каждому. Кому больше дано — с того больше и спросится.В нашем случае речь идет о том, что народ готов будет простить неправедность нажитого, того, как были приобретены палаты каменные, если убедится в том, что богатые тоже платят за победу. И платят не только больше остальных, но и по собственному убеждению — иного пути пролезть через игольное ушко в Россию будущего у богатых просто нет.

https://ria.ru/20230724/dorogi-1885940907.html

https://ria.ru/20230714/shebekino-1884114644.html

https://ria.ru/20230426/obstrely-1867907328.html

https://ria.ru/20230620/kompensatsiya-1879366923.html

https://ria.ru/20230620/kompensatsii-1879370330.html

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белгородский район

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аналитика, россия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, социальное неравенство, социальное дистанцирование, компенсации