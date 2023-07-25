https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html
Цена победы: богатые в России тоже должны заплатить
Цена победы: богатые в России тоже должны заплатить - РИА Новости, 25.07.2023
Цена победы: богатые в России тоже должны заплатить
Что такое социальная справедливость во время войны? Должны ли богатые и бедные быть в одинаковом положении? Вот конкретный пример. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T08:00
2023-07-25T08:00
2023-07-25T08:02
специальная военная операция на украине
аналитика
россия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
социальное неравенство
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Что такое социальная справедливость во время войны? Должны ли богатые и бедные быть в одинаковом положении? Вот конкретный пример.Ущерб в самой пострадавшей от обстрелов и рейдов диверсантов Белгородской области оценивается в 20 миллиардов рублей, из которых только на восстановление и ремонт жилья уйдет пять миллиардов. Это и многоэтажные дома, и частные — естественно, что область получит на это деньги и из федерального бюджета. Восстановление уже идет, но глава Белгородского района Владимир Перцев сообщил, что власти области не планируют затраты на восстановление поврежденного в результате обстрелов ВСУ имущества владельцев элитных домов — этим займутся сами хозяева. Его поддержал губернатор Вячеслав Гладков: "Кровлю и окна мы восстанавливаем. Бассейны, аквариумы, машины по 10-15 миллионов рублей каждая, конечно, при всем уважении к людям мы в этом объеме восстановить не можем. Мне кажется, справедливость должна быть. Мы идем навстречу и повышенные обязательства берем перед теми, у кого средний и низкий доход. Если человек может купить дом за 50 или 30 миллионов и автомобиль за 20 или десять миллионов, я думаю, это немного другая история".То есть получается, что даже в крутом особняке окна вставят (другое дело, что не те, что могут понравиться хозяевам), а вот за разбитый бассейн или дорогую машину (если она не была застрахована, что странно) компенсации не выплатят. Сколько таких состоятельных белгородцев пострадало, неизвестно, но, видимо, речь идет не о единичных случаях, иначе губернатор вообще не посчитал бы это проблемой и не стал бы говорить об этом. Справедливо ли такое понимание справедливости?Кто-то, конечно, скажет, что нет: чем богатые отличаются от бедных? Они такие же граждане, платят большие налоги (в идеале), так же любят родину и поддерживают свою армию — за что их дискриминируют? Государство не хочет помогать им? Так они уедут из страны, которая не только не может защитить их от обстрелов, но еще и исключает их из числа обычных граждан, получающих компенсации.Подобная логика неудивительна и даже простительна для конкретных пострадавших богатых белгородцев. Но в позиции белгородских властей больше правды и справедливости, потому что общество должно в первую очередь заботиться о слабых и бедных, потом уже об обычных гражданах, ну а богатые действительно могут помочь себе сами. Тем более в военное время, потому что оно само по себе не только является тяжелым испытанием, но и выявляет все болезненные проблемы общества и государства. В нашем случае — огромного социального неравенства, которое возникло у нас после крушения СССР.Отношение к богатым у нас до сих пор подозрительное — и дело вовсе не только в том, что стремление к справедливости (социальной в том числе) заложено в сознании нашего народа. Просто слишком многие большие состояния были сделаны на откровенном разграблении общенародной собственности и приватизации государственного имущества, а потом, когда этот этап завершился, богатеть стали коррупционеры, в том числе из силовых структур, которые должны были контролировать работу бизнесменов. В итоге у нашего народа крайне негативное отношение к богатым вообще — это если брать в целом. А так в каждом конкретном случае все, конечно, по-разному: к надменным нуворишам и беспощадным эксплуататорам одно отношение, а к честным и ответственным хозяевам предприятий — совсем другое.С началом СВО отношение общества к богатым лишь ухудшилось, потому что многие знаменитости уехали за границу, масса людей с достатком сильно выше среднего выбрала "релокацию", а еще большее количество заняло позицию молчаливого недовольства происходящим. На фронте, конечно, есть и состоятельные русские люди, и их дети, но, увы, заметно меньше, чем их доля в обществе. Немало богатых людей помогают фронту и жителям новых регионов — и пожертвованиями, и поставками. Но в целом простой народ считает, что "богатых война не коснулась", и не ждет от них многого ни в смысле патриотизма, ни в плане финансовой помощи фронту. Но при этом недовольство в их адрес растет — как и общий запрос на социальную справедливость.Страна выйдет из этих испытаний другой, и поэтому сами состоятельные люди сейчас больше всех заинтересованы в том, чтобы изменить отношение общества к себе. Потому что если Россия проиграет (то есть не сможет вырвать Украину из рук Запада), то будет смута и революция, которая не оставит им их богатств. Если Россия победит спустя многие годы дорогой ценой и путем мобилизации всех народных сил при пассивном участии богатой части общества — потом все равно будет социальная революция сверху, в ходе которой произойдет масштабнейшая смена элит. Единственный путь для богатых сохраниться в новой России — сделать так, чтобы их вклад в победу был виден всем и каждому. Кому больше дано — с того больше и спросится.В нашем случае речь идет о том, что народ готов будет простить неправедность нажитого, того, как были приобретены палаты каменные, если убедится в том, что богатые тоже платят за победу. И платят не только больше остальных, но и по собственному убеждению — иного пути пролезть через игольное ушко в Россию будущего у богатых просто нет.
https://ria.ru/20230724/dorogi-1885940907.html
https://ria.ru/20230714/shebekino-1884114644.html
https://ria.ru/20230426/obstrely-1867907328.html
https://ria.ru/20230620/kompensatsiya-1879366923.html
https://ria.ru/20230620/kompensatsii-1879370330.html
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Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
аналитика, россия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, социальное неравенство, социальное дистанцирование, компенсации
Специальная военная операция на Украине, Аналитика, Россия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, социальное неравенство, социальное дистанцирование, компенсации
Что такое социальная справедливость во время войны? Должны ли богатые и бедные быть в одинаковом положении? Вот конкретный пример.
Ущерб в самой пострадавшей от обстрелов и рейдов диверсантов Белгородской области
оценивается в 20 миллиардов рублей, из которых только на восстановление и ремонт жилья уйдет пять миллиардов. Это и многоэтажные дома, и частные — естественно, что область получит на это деньги и из федерального бюджета. Восстановление уже идет, но глава Белгородского района
Владимир Перцев сообщил, что власти области не планируют затраты на восстановление поврежденного в результате обстрелов ВСУ
имущества владельцев элитных домов — этим займутся сами хозяева. Его поддержал губернатор Вячеслав Гладков
: "Кровлю и окна мы восстанавливаем. Бассейны, аквариумы, машины по 10-15 миллионов рублей каждая, конечно, при всем уважении к людям мы в этом объеме восстановить не можем. Мне кажется, справедливость должна быть. Мы идем навстречу и повышенные обязательства берем перед теми, у кого средний и низкий доход. Если человек может купить дом за 50 или 30 миллионов и автомобиль за 20 или десять миллионов, я думаю, это немного другая история".
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То есть получается, что даже в крутом особняке окна вставят (другое дело, что не те, что могут понравиться хозяевам), а вот за разбитый бассейн или дорогую машину (если она не была застрахована, что странно) компенсации не выплатят. Сколько таких состоятельных белгородцев пострадало, неизвестно, но, видимо, речь идет не о единичных случаях, иначе губернатор вообще не посчитал бы это проблемой и не стал бы говорить об этом. Справедливо ли такое понимание справедливости?
Кто-то, конечно, скажет, что нет: чем богатые отличаются от бедных? Они такие же граждане, платят большие налоги (в идеале), так же любят родину и поддерживают свою армию — за что их дискриминируют? Государство не хочет помогать им? Так они уедут из страны, которая не только не может защитить их от обстрелов, но еще и исключает их из числа обычных граждан, получающих компенсации.
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Подобная логика неудивительна и даже простительна для конкретных пострадавших богатых белгородцев. Но в позиции белгородских властей больше правды и справедливости, потому что общество должно в первую очередь заботиться о слабых и бедных, потом уже об обычных гражданах, ну а богатые действительно могут помочь себе сами. Тем более в военное время, потому что оно само по себе не только является тяжелым испытанием, но и выявляет все болезненные проблемы общества и государства. В нашем случае — огромного социального неравенства, которое возникло у нас после крушения СССР
.
Отношение к богатым у нас до сих пор подозрительное — и дело вовсе не только в том, что стремление к справедливости (социальной в том числе) заложено в сознании нашего народа. Просто слишком многие большие состояния были сделаны на откровенном разграблении общенародной собственности и приватизации государственного имущества, а потом, когда этот этап завершился, богатеть стали коррупционеры, в том числе из силовых структур, которые должны были контролировать работу бизнесменов. В итоге у нашего народа крайне негативное отношение к богатым вообще — это если брать в целом. А так в каждом конкретном случае все, конечно, по-разному: к надменным нуворишам и беспощадным эксплуататорам одно отношение, а к честным и ответственным хозяевам предприятий — совсем другое.
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С началом СВО отношение общества к богатым лишь ухудшилось, потому что многие знаменитости уехали за границу, масса людей с достатком сильно выше среднего выбрала "релокацию", а еще большее количество заняло позицию молчаливого недовольства происходящим. На фронте, конечно, есть и состоятельные русские люди, и их дети, но, увы, заметно меньше, чем их доля в обществе. Немало богатых людей помогают фронту и жителям новых регионов — и пожертвованиями, и поставками. Но в целом простой народ считает, что "богатых война не коснулась", и не ждет от них многого ни в смысле патриотизма, ни в плане финансовой помощи фронту. Но при этом недовольство в их адрес растет — как и общий запрос на социальную справедливость.
Москалькова призвала поддержать белгородцев, чьи предприятия пострадали
Страна выйдет из этих испытаний другой, и поэтому сами состоятельные люди сейчас больше всех заинтересованы в том, чтобы изменить отношение общества к себе. Потому что если Россия проиграет (то есть не сможет вырвать Украину
из рук Запада), то будет смута и революция, которая не оставит им их богатств. Если Россия победит спустя многие годы дорогой ценой и путем мобилизации всех народных сил при пассивном участии богатой части общества — потом все равно будет социальная революция сверху, в ходе которой произойдет масштабнейшая смена элит. Единственный путь для богатых сохраниться в новой России — сделать так, чтобы их вклад в победу был виден всем и каждому. Кому больше дано — с того больше и спросится.
В нашем случае речь идет о том, что народ готов будет простить неправедность нажитого, того, как были приобретены палаты каменные, если убедится в том, что богатые тоже платят за победу. И платят не только больше остальных, но и по собственному убеждению — иного пути пролезть через игольное ушко в Россию будущего у богатых просто нет.
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