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Социальные гарантии для участников СВО расширили в Ростовской области

Социальные гарантии для участников СВО расширили в Ростовской области - РИА Новости, 25.07.2023

Социальные гарантии для участников СВО расширили в Ростовской области

Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании во вторник утвердили ряд поправок в региональные законы, расширив социальные гарантии для... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T15:56

2023-07-25T15:56

2023-07-25T15:56

ростовская область

ростовская область

александр ищенко

донецкая народная республика

сво

спецоперация

спецоперация на востоке украины

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании во вторник утвердили ряд поправок в региональные законы, расширив социальные гарантии для участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба областного парламента. Еще в конце 2022 года депутаты региона приняли поправки в областной закон о бесплатной юридической помощи, согласно которым участники специальной военной операции и члены их семей получили право на такую помощь на территории Ростовской области. Опыт региона стал предшественником принятого в июне текущего года федерального закона, в соответствие с которым теперь приводится и региональное законодательство. "Что принципиально новое добавляется? Во-первых, уточняется, что правом на бесплатную юридическую помощь могут воспользоваться мобилизованные, контрактники и добровольцы, которые не только непосредственно участвуют в СВО, но и выполняют боевые задачи по отражению вражеских вылазок на другие территории России или провокаций на границах", - говорится в материалах областного парламента. Кроме того, к этой категории граждан добавляются лица, которые начиная с 2014 года принимали участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР и ЛНР, Народной милиции и воинских формирований этих республик. Также для всех категорий граждан расширяется перечень случаев, по которым оказывается бесплатная юридическая помощь. Теперь это еще вопросы защиты прав и законных интересов детей-инвалидов, а также обеспечения денежным довольствием военнослужащих и предоставления им отдельных выплат. Поправками в еще один региональный закон депутаты установили преимущественное право на получение жилья участниками СВО - молодыми людьми, которые сами росли без попечения родителей или являются сиротами. По словам председателя законодательного собрания Ростовской области Александра Ищенко, шестой созыв регионального парламента, который завершает свою работу, занимался вопросами, связанными со специальной военной операцией с самого начала ее проведения практически ежедневно. "Ростовская область в дополнение к широкому перечню федеральных гарантий для участников специальной военной операции предложила свои региональные меры поддержки. В законодательно-нормативной плоскости на Дону принято и действуют уже 35 региональных льгот и мер социальной поддержки для мобилизованных, добровольцев, служащих по контракту, а также членов их семей", - сказал Ищенко.

https://ria.ru/20230717/telemost-1884758939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ростовская область, александр ищенко, донецкая народная республика, сво, спецоперация, спецоперация на востоке украины