https://ria.ru/20230725/soglashenie-1886081166.html

"Трансмашхолдинг" и индийская RVNL подписали акционерное соглашение

"Трансмашхолдинг" и индийская RVNL подписали акционерное соглашение - РИА Новости, 25.07.2023

"Трансмашхолдинг" и индийская RVNL подписали акционерное соглашение

"Трансмашхолдинг" (ТМХ) и компания Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) подписали акционерное соглашение в Нью-Дели, следует из материалов к поездке премьер-министра РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T07:48

2023-07-25T07:48

2023-07-25T07:48

экономика

россия

индия

нью-дели

михаил мишустин

трансмашхолдинг

кирилл липа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748002850_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_32d166532ee5621c335b25fabd131f2e.jpg

УЛАН-УДЭ, 25 июл - РИА Новости. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) и компания Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) подписали акционерное соглашение в Нью-Дели, следует из материалов к поездке премьер-министра России Михаила Мишустина в Бурятию. Соглашение предусматривает создание совместного предприятия Kinet Railway Solutions ltd, которое будет реализовывать проект по поставке и последующему сервисному обслуживанию поездов Vande Bharat для нужд железных дорог Индии. Согласно документу, индийская сторона будет владеть 25%, российская - 75% создаваемого совместного предприятия. "Трансмашхолдинг" и RVNL получили право произвести 120 шестнадцативагонных электропоездов дальнего следования со спальными местами Vande Bharat по результатам тендера, который был организован государственным предприятием "Индийские железные дороги" и итоги которого были подведены 1 марта. Подвижной состав должен быть произведен на территории Индии в городе Латур (штат Махараштра) в течение 5 лет с момента подписания договора. Последующее сервисное обслуживание техники должно осуществляться в течение 35 лет. Следующий этап реализации проекта - подписание контракта с "Индийскими железными дорогами". О подписании соглашения премьер-министру Михаилу Мишустину рассказал гендиректор АО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа во время посещения Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода. "Хотел бы воспользоваться вашим присутствием сегодня, визитом, с тем, чтобы доложить о том, что наша компания - "Трансмашхолдинг" - осуществляет не только развитие внутри России, но и на зарубежных рынках. У нас вчера состоялось, я бы сказал, судьбоносное события - создано совместное предприятие с Индией", - сказал Липа. Он отметил, что компания совместно с коллегами из "Индийских железных дорог" выиграла самый большой тендер за всю историю железных дорог "на 6,5 миллиарда евро, который предполагает поставку вагонов в течение последующих 4 лет и 35 лет сервисного обслуживания". "Для нас это выход первый раз в республику Индия, очень большую поддержку нам оказывает министерство иностранных дел, министерство промышленности и торговли России. И для нас это очень большие перспективы открывает к международному сотрудничеству", - сказал он. Мишустин, поздравив компанию, отметил, что это результат кропотливой и многолетней работы. "Конечно, необходимо сконцентрировать весь научный, технологический потенциал и промышленный, чтобы заказ выполнить и посмотреть на новые рынки, где можно работать. В добрый путь!", - сказал премьер. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) и компания Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) подписали акционерное соглашение в Нью-Дели, следует из материалов к поездке премьер-министра России Михаила Мишустина в Бурятию. Соглашение предусматривает создание совместного предприятия Kinet Railway Solutions ltd, которое будет реализовывать проект по поставке и последующему сервисному обслуживанию поездов Vande Bharat для нужд железных дорог Индии. Согласно документу, индийская сторона будет владеть 25%, российская - 75% создаваемого совместного предприятия. "Трансмашхолдинг" и RVNL получили право произвести 120 шестнадцативагонных электропоездов дальнего следования со спальными местами Vande Bharat по результатам тендера, который был организован государственным предприятием "Индийские железные дороги" и итоги которого были подведены 1 марта. "Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.

https://ria.ru/20230725/mishustin-1886080830.html

https://ria.ru/20230725/mishustin-1886079360.html

https://ria.ru/20230725/ekonomika-1886080521.html

россия

индия

нью-дели

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, индия, нью-дели, михаил мишустин, трансмашхолдинг, кирилл липа