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"Трансмашхолдинг" и индийская RVNL подписали акционерное соглашение - РИА Новости, 25.07.2023
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07:48 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/soglashenie-1886081166.html
"Трансмашхолдинг" и индийская RVNL подписали акционерное соглашение
"Трансмашхолдинг" и индийская RVNL подписали акционерное соглашение - РИА Новости, 25.07.2023
"Трансмашхолдинг" и индийская RVNL подписали акционерное соглашение
"Трансмашхолдинг" (ТМХ) и компания Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) подписали акционерное соглашение в Нью-Дели, следует из материалов к поездке премьер-министра РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T07:48
2023-07-25T07:48
экономика
россия
индия
нью-дели
михаил мишустин
трансмашхолдинг
кирилл липа
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УЛАН-УДЭ, 25 июл - РИА Новости. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) и компания Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) подписали акционерное соглашение в Нью-Дели, следует из материалов к поездке премьер-министра России Михаила Мишустина в Бурятию. Соглашение предусматривает создание совместного предприятия Kinet Railway Solutions ltd, которое будет реализовывать проект по поставке и последующему сервисному обслуживанию поездов Vande Bharat для нужд железных дорог Индии. Согласно документу, индийская сторона будет владеть 25%, российская - 75% создаваемого совместного предприятия. "Трансмашхолдинг" и RVNL получили право произвести 120 шестнадцативагонных электропоездов дальнего следования со спальными местами Vande Bharat по результатам тендера, который был организован государственным предприятием "Индийские железные дороги" и итоги которого были подведены 1 марта. Подвижной состав должен быть произведен на территории Индии в городе Латур (штат Махараштра) в течение 5 лет с момента подписания договора. Последующее сервисное обслуживание техники должно осуществляться в течение 35 лет. Следующий этап реализации проекта - подписание контракта с "Индийскими железными дорогами". О подписании соглашения премьер-министру Михаилу Мишустину рассказал гендиректор АО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа во время посещения Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода. "Хотел бы воспользоваться вашим присутствием сегодня, визитом, с тем, чтобы доложить о том, что наша компания - "Трансмашхолдинг" - осуществляет не только развитие внутри России, но и на зарубежных рынках. У нас вчера состоялось, я бы сказал, судьбоносное события - создано совместное предприятие с Индией", - сказал Липа. Он отметил, что компания совместно с коллегами из "Индийских железных дорог" выиграла самый большой тендер за всю историю железных дорог "на 6,5 миллиарда евро, который предполагает поставку вагонов в течение последующих 4 лет и 35 лет сервисного обслуживания". "Для нас это выход первый раз в республику Индия, очень большую поддержку нам оказывает министерство иностранных дел, министерство промышленности и торговли России. И для нас это очень большие перспективы открывает к международному сотрудничеству", - сказал он. Мишустин, поздравив компанию, отметил, что это результат кропотливой и многолетней работы. "Конечно, необходимо сконцентрировать весь научный, технологический потенциал и промышленный, чтобы заказ выполнить и посмотреть на новые рынки, где можно работать. В добрый путь!", - сказал премьер. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) и компания Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) подписали акционерное соглашение в Нью-Дели, следует из материалов к поездке премьер-министра России Михаила Мишустина в Бурятию. Соглашение предусматривает создание совместного предприятия Kinet Railway Solutions ltd, которое будет реализовывать проект по поставке и последующему сервисному обслуживанию поездов Vande Bharat для нужд железных дорог Индии. Согласно документу, индийская сторона будет владеть 25%, российская - 75% создаваемого совместного предприятия. "Трансмашхолдинг" и RVNL получили право произвести 120 шестнадцативагонных электропоездов дальнего следования со спальными местами Vande Bharat по результатам тендера, который был организован государственным предприятием "Индийские железные дороги" и итоги которого были подведены 1 марта. "Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
https://ria.ru/20230725/mishustin-1886080830.html
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экономика, россия, индия, нью-дели, михаил мишустин, трансмашхолдинг, кирилл липа
Экономика, Россия, Индия, Нью-Дели, Михаил Мишустин, Трансмашхолдинг, Кирилл Липа
"Трансмашхолдинг" и индийская RVNL подписали акционерное соглашение

"Трансмашхолдинг" и индийская RVNL подписали акционерное соглашение в Нью-Дели

© Фото : АО "Трансмашхолдинг"Презентация "Трансмашхолдинга" на Международном железнодорожном салоне "PRO//Движение. Экспо"
Презентация Трансмашхолдинга на Международном железнодорожном салоне PRO//Движение. Экспо - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© Фото : АО "Трансмашхолдинг"
Презентация "Трансмашхолдинга" на Международном железнодорожном салоне "PRO//Движение. Экспо". Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 25 июл - РИА Новости. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) и компания Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) подписали акционерное соглашение в Нью-Дели, следует из материалов к поездке премьер-министра России Михаила Мишустина в Бурятию.
Соглашение предусматривает создание совместного предприятия Kinet Railway Solutions ltd, которое будет реализовывать проект по поставке и последующему сервисному обслуживанию поездов Vande Bharat для нужд железных дорог Индии.
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Согласно документу, индийская сторона будет владеть 25%, российская - 75% создаваемого совместного предприятия. "Трансмашхолдинг" и RVNL получили право произвести 120 шестнадцативагонных электропоездов дальнего следования со спальными местами Vande Bharat по результатам тендера, который был организован государственным предприятием "Индийские железные дороги" и итоги которого были подведены 1 марта.
Подвижной состав должен быть произведен на территории Индии в городе Латур (штат Махараштра) в течение 5 лет с момента подписания договора. Последующее сервисное обслуживание техники должно осуществляться в течение 35 лет.
Следующий этап реализации проекта - подписание контракта с "Индийскими железными дорогами".
О подписании соглашения премьер-министру Михаилу Мишустину рассказал гендиректор АО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа во время посещения Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода.
«
"Хотел бы воспользоваться вашим присутствием сегодня, визитом, с тем, чтобы доложить о том, что наша компания - "Трансмашхолдинг" - осуществляет не только развитие внутри России, но и на зарубежных рынках. У нас вчера состоялось, я бы сказал, судьбоносное события - создано совместное предприятие с Индией", - сказал Липа.
Он отметил, что компания совместно с коллегами из "Индийских железных дорог" выиграла самый большой тендер за всю историю железных дорог "на 6,5 миллиарда евро, который предполагает поставку вагонов в течение последующих 4 лет и 35 лет сервисного обслуживания".
"Для нас это выход первый раз в республику Индия, очень большую поддержку нам оказывает министерство иностранных дел, министерство промышленности и торговли России. И для нас это очень большие перспективы открывает к международному сотрудничеству", - сказал он.
Мишустин, поздравив компанию, отметил, что это результат кропотливой и многолетней работы. "Конечно, необходимо сконцентрировать весь научный, технологический потенциал и промышленный, чтобы заказ выполнить и посмотреть на новые рынки, где можно работать. В добрый путь!", - сказал премьер.
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07:26
"Трансмашхолдинг" (ТМХ) и компания Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) подписали акционерное соглашение в Нью-Дели, следует из материалов к поездке премьер-министра России Михаила Мишустина в Бурятию.
Соглашение предусматривает создание совместного предприятия Kinet Railway Solutions ltd, которое будет реализовывать проект по поставке и последующему сервисному обслуживанию поездов Vande Bharat для нужд железных дорог Индии.
Согласно документу, индийская сторона будет владеть 25%, российская - 75% создаваемого совместного предприятия. "Трансмашхолдинг" и RVNL получили право произвести 120 шестнадцативагонных электропоездов дальнего следования со спальными местами Vande Bharat по результатам тендера, который был организован государственным предприятием "Индийские железные дороги" и итоги которого были подведены 1 марта.
"Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
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ЭкономикаРоссияИндияНью-ДелиМихаил МишустинТрансмашхолдингКирилл Липа
 
 
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