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Швейцария сняла ограничения на сдачу крови гомосексуалистами - РИА Новости, 25.07.2023
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15:40 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/shveytsariya-1886190780.html
Швейцария сняла ограничения на сдачу крови гомосексуалистами
Швейцария сняла ограничения на сдачу крови гомосексуалистами - РИА Новости, 25.07.2023
Швейцария сняла ограничения на сдачу крови гомосексуалистами
Швейцария отменила ограничения на сдачу крови гомосексуалистами, которые теперь подчиняются тем же правилам, что и гетеросексуалы, говорится в опубликованном... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T15:40
2023-07-25T15:40
швейцария
в мире
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ЖЕНЕВА, 25 июл – РИА Новости. Швейцария отменила ограничения на сдачу крови гомосексуалистами, которые теперь подчиняются тем же правилам, что и гетеросексуалы, говорится в опубликованном заявлении на сайте Швейцарского института терапевтических средств Swissmedic. "Swissmedic 24 июля 2023 года одобрила заявку на адаптацию критериев сдачи крови для мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами (МСМ), которая была сформулирована швейцарской службой переливания крови. В соответствии с этим требованием, сроки отстранения от занятий сексом с новыми партнерами теперь будут одинаковыми для всех, как гетеросексуальных, так и гомосексуальных", - сказано в документе. Ведомство уточняет, что для гомосексуалистов теперь применяется четырехмесячный период отсрочки после последнего полового акта с новым партнером или двенадцати месяцев в случае полового акта с более чем двумя партнерами в течение последних четырех месяцев. "Это правило в равной степени применяется как к гетеросексуальному, так и к гомосексуальному половому акту. Он основан на обновленной оценке рисков, связанных с различным сексуальным поведением, и учитывает эпидемиологическую ситуацию в Швейцарии, а также данные из стран, которые уже адаптировали свои критерии для получения права на донорство в этом смысле", - добавляется в заявлении. До 2017 года гомосексуалистам не разрешалось сдавать кровь в Швейцарии.
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швейцария, в мире
Швейцария, В мире
Швейцария сняла ограничения на сдачу крови гомосексуалистами

Swissmedic: Швейцария отменила ограничения на сдачу крови гомосексуалистами

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкВакуумные пробирки для забора крови в процедурном кабинете
Вакуумные пробирки для забора крови в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Вакуумные пробирки для забора крови в процедурном кабинете. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 25 июл – РИА Новости. Швейцария отменила ограничения на сдачу крови гомосексуалистами, которые теперь подчиняются тем же правилам, что и гетеросексуалы, говорится в опубликованном заявлении на сайте Швейцарского института терапевтических средств Swissmedic.
«
"Swissmedic 24 июля 2023 года одобрила заявку на адаптацию критериев сдачи крови для мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами (МСМ), которая была сформулирована швейцарской службой переливания крови. В соответствии с этим требованием, сроки отстранения от занятий сексом с новыми партнерами теперь будут одинаковыми для всех, как гетеросексуальных, так и гомосексуальных", - сказано в документе.
Ведомство уточняет, что для гомосексуалистов теперь применяется четырехмесячный период отсрочки после последнего полового акта с новым партнером или двенадцати месяцев в случае полового акта с более чем двумя партнерами в течение последних четырех месяцев.
«
"Это правило в равной степени применяется как к гетеросексуальному, так и к гомосексуальному половому акту. Он основан на обновленной оценке рисков, связанных с различным сексуальным поведением, и учитывает эпидемиологическую ситуацию в Швейцарии, а также данные из стран, которые уже адаптировали свои критерии для получения права на донорство в этом смысле", - добавляется в заявлении.
До 2017 года гомосексуалистам не разрешалось сдавать кровь в Швейцарии.
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