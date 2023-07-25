Швейцария сняла ограничения на сдачу крови гомосексуалистами
Swissmedic: Швейцария отменила ограничения на сдачу крови гомосексуалистами
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкВакуумные пробирки для забора крови в процедурном кабинете
Вакуумные пробирки для забора крови в процедурном кабинете. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 25 июл – РИА Новости. Швейцария отменила ограничения на сдачу крови гомосексуалистами, которые теперь подчиняются тем же правилам, что и гетеросексуалы, говорится в опубликованном заявлении на сайте Швейцарского института терапевтических средств Swissmedic.
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"Swissmedic 24 июля 2023 года одобрила заявку на адаптацию критериев сдачи крови для мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами (МСМ), которая была сформулирована швейцарской службой переливания крови. В соответствии с этим требованием, сроки отстранения от занятий сексом с новыми партнерами теперь будут одинаковыми для всех, как гетеросексуальных, так и гомосексуальных", - сказано в документе.
Ведомство уточняет, что для гомосексуалистов теперь применяется четырехмесячный период отсрочки после последнего полового акта с новым партнером или двенадцати месяцев в случае полового акта с более чем двумя партнерами в течение последних четырех месяцев.
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"Это правило в равной степени применяется как к гетеросексуальному, так и к гомосексуальному половому акту. Он основан на обновленной оценке рисков, связанных с различным сексуальным поведением, и учитывает эпидемиологическую ситуацию в Швейцарии, а также данные из стран, которые уже адаптировали свои критерии для получения права на донорство в этом смысле", - добавляется в заявлении.
До 2017 года гомосексуалистам не разрешалось сдавать кровь в Швейцарии.