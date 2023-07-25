https://ria.ru/20230725/sanktsii-1886190671.html

Патрушев рассказал о возможных последствиях санкционной войны против России

Патрушев рассказал о возможных последствиях санкционной войны против России - РИА Новости, 25.07.2023

Патрушев рассказал о возможных последствиях санкционной войны против России

Санкционная война против России грозит катастрофой для мирового продовольственного сектора, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, слова которого... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T15:39

2023-07-25T15:39

2023-07-25T15:45

россия

экономика

николай патрушев

оон

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Санкционная война против России грозит катастрофой для мирового продовольственного сектора, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, слова которого приводит "Российская газета".По словам Патрушева, сегодня, по оценкам ООН, острого недостатка продовольствия в мире не фиксируется. Однако, добавил он, "ситуацию усугубляет ведущаяся против России беспрецедентная санкционная война, которая грозит катастрофическими последствиями для мирового продовольственного сектора".Как отметил секретарь СБ РФ, меры экономического давления против России "привели к разбалансировке международного рынка продовольствия, спровоцировав, в частности, существенные колебания цен"."Восстановить нормальное функционирование цепочек поставок и решить другие задачи, связанные с обеспечением глобальной продовольственной безопасности, едва ли возможно до тех пор, пока не будут ликвидированы искусственно созданные Западом нелегитимные препятствия, с которыми сталкиваются российские экономические операторы", - сказал секретарь Совбеза.Среди таких препятствий он назвал торговые ограничения, запрет на допуск российских судов в европейские порты, недоступность страхования и финансовых проводок.

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

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россия, экономика, николай патрушев, оон