https://ria.ru/20230725/sanktsii-1886190671.html
Патрушев рассказал о возможных последствиях санкционной войны против России
Патрушев рассказал о возможных последствиях санкционной войны против России - РИА Новости, 25.07.2023
Патрушев рассказал о возможных последствиях санкционной войны против России
Санкционная война против России грозит катастрофой для мирового продовольственного сектора, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, слова которого... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T15:39
2023-07-25T15:39
2023-07-25T15:45
россия
экономика
николай патрушев
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879985212_285:0:2958:1504_1920x0_80_0_0_fa224e388555a849e43849879c87627c.jpg
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Санкционная война против России грозит катастрофой для мирового продовольственного сектора, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, слова которого приводит "Российская газета".По словам Патрушева, сегодня, по оценкам ООН, острого недостатка продовольствия в мире не фиксируется. Однако, добавил он, "ситуацию усугубляет ведущаяся против России беспрецедентная санкционная война, которая грозит катастрофическими последствиями для мирового продовольственного сектора".Как отметил секретарь СБ РФ, меры экономического давления против России "привели к разбалансировке международного рынка продовольствия, спровоцировав, в частности, существенные колебания цен"."Восстановить нормальное функционирование цепочек поставок и решить другие задачи, связанные с обеспечением глобальной продовольственной безопасности, едва ли возможно до тех пор, пока не будут ликвидированы искусственно созданные Западом нелегитимные препятствия, с которыми сталкиваются российские экономические операторы", - сказал секретарь Совбеза.Среди таких препятствий он назвал торговые ограничения, запрет на допуск российских судов в европейские порты, недоступность страхования и финансовых проводок.
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879985212_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_c0a2a8be5e1bea6a891c7c5cf88b9104.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, николай патрушев, оон
Россия, Экономика, Николай Патрушев, ООН
Патрушев рассказал о возможных последствиях санкционной войны против России
Патрушев: санкционная война против России грозит катастрофой мирового продовольствия
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Санкционная война против России грозит катастрофой для мирового продовольственного сектора, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, слова которого приводит "Российская газета".
По словам Патрушева, сегодня, по оценкам ООН
, острого недостатка продовольствия в мире не фиксируется. Однако, добавил он, "ситуацию усугубляет ведущаяся против России беспрецедентная санкционная война, которая грозит катастрофическими последствиями для мирового продовольственного сектора".
Как отметил секретарь СБ РФ, меры экономического давления против России "привели к разбалансировке международного рынка продовольствия, спровоцировав, в частности, существенные колебания цен".
"Восстановить нормальное функционирование цепочек поставок и решить другие задачи, связанные с обеспечением глобальной продовольственной безопасности, едва ли возможно до тех пор, пока не будут ликвидированы искусственно созданные Западом нелегитимные препятствия, с которыми сталкиваются российские экономические операторы", - сказал секретарь Совбеза.
Среди таких препятствий он назвал торговые ограничения, запрет на допуск российских судов в европейские порты, недоступность страхования и финансовых проводок.
Санкции в конце концов убьют экономику. Вопрос в том, чью