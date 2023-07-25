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ВС России улучшили позиции на двух направлениях в Донбассе - РИА Новости, 25.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:53 25.07.2023 (обновлено: 11:41 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/rossiya-1886109337.html
ВС России улучшили позиции на двух направлениях в Донбассе
ВС России улучшили позиции на двух направлениях в Донбассе - РИА Новости, 25.07.2023
ВС России улучшили позиции на двух направлениях в Донбассе
Российские военные улучшили позиции на авдеевском и краснолиманском направлениях в ДНР, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы республики Денис... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T10:53
2023-07-25T11:41
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские военные улучшили позиции на авдеевском и краснолиманском направлениях в ДНР, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы республики Денис Пушилин."На нескольких направлениях в результате отраженных атак противника наши подразделения улучшают свои позиции, это можно говорить об авдеевском направлении, о краснолиманском направлении", - сказал Пушилин.Он уточнил, что именно на краснолиманском направлении сейчас происходят "наиболее существенные изменения". "Наши подразделения, отражая атаки противника практически на постоянной основе, улучшают позиции, закрепляются на новых позициях. Это не выражается в целых населенных пунктах или в десятках километров, но с учетом интенсивности боевых действий каждые 100-200-300 метров - это весьма хороший результат", - рассказал врио главы региона.В целом на всей линии соприкосновения ситуация остается сложной, но контролируемой, отметил он. "На многих участках идет оппозиционное противостояние. Существенно линия не изменяется ни в одну, ни в другую сторону", - добавил Пушилин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России улучшили позиции на двух направлениях в Донбассе

Пушилин: ВС России улучшили позиции на Авдеевском и Краснолиманском направлениях

© РИА Новости / Андрей КоцУкрепления на авдеевском направлении
Укрепления на авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
Укрепления на авдеевском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские военные улучшили позиции на авдеевском и краснолиманском направлениях в ДНР, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы республики Денис Пушилин.
"На нескольких направлениях в результате отраженных атак противника наши подразделения улучшают свои позиции, это можно говорить об авдеевском направлении, о краснолиманском направлении", - сказал Пушилин.
Он уточнил, что именно на краснолиманском направлении сейчас происходят "наиболее существенные изменения". "Наши подразделения, отражая атаки противника практически на постоянной основе, улучшают позиции, закрепляются на новых позициях. Это не выражается в целых населенных пунктах или в десятках километров, но с учетом интенсивности боевых действий каждые 100-200-300 метров - это весьма хороший результат", - рассказал врио главы региона.
В целом на всей линии соприкосновения ситуация остается сложной, но контролируемой, отметил он. "На многих участках идет оппозиционное противостояние. Существенно линия не изменяется ни в одну, ни в другую сторону", - добавил Пушилин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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