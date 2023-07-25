https://ria.ru/20230725/rossiya-1886109337.html
ВС России улучшили позиции на двух направлениях в Донбассе
ВС России улучшили позиции на двух направлениях в Донбассе - РИА Новости, 25.07.2023
ВС России улучшили позиции на двух направлениях в Донбассе
Российские военные улучшили позиции на авдеевском и краснолиманском направлениях в ДНР, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы республики Денис... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T10:53
2023-07-25T10:53
2023-07-25T11:41
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836270914_0:386:2730:1922_1920x0_80_0_0_4a8de6dc9a1ad5f38b98f6e1a610cb6e.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские военные улучшили позиции на авдеевском и краснолиманском направлениях в ДНР, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы республики Денис Пушилин."На нескольких направлениях в результате отраженных атак противника наши подразделения улучшают свои позиции, это можно говорить об авдеевском направлении, о краснолиманском направлении", - сказал Пушилин.Он уточнил, что именно на краснолиманском направлении сейчас происходят "наиболее существенные изменения". "Наши подразделения, отражая атаки противника практически на постоянной основе, улучшают позиции, закрепляются на новых позициях. Это не выражается в целых населенных пунктах или в десятках километров, но с учетом интенсивности боевых действий каждые 100-200-300 метров - это весьма хороший результат", - рассказал врио главы региона.В целом на всей линии соприкосновения ситуация остается сложной, но контролируемой, отметил он. "На многих участках идет оппозиционное противостояние. Существенно линия не изменяется ни в одну, ни в другую сторону", - добавил Пушилин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836270914_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_4d85c372c48716646d6ba950afceb10b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России улучшили позиции на двух направлениях в Донбассе
Пушилин: ВС России улучшили позиции на Авдеевском и Краснолиманском направлениях
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости.
Российские военные улучшили позиции на авдеевском и краснолиманском направлениях в ДНР, заявил в эфире телеканала "Россия 24"
врио главы республики Денис Пушилин.
"На нескольких направлениях в результате отраженных атак противника наши подразделения улучшают свои позиции, это можно говорить об авдеевском направлении, о краснолиманском направлении", - сказал Пушилин.
Он уточнил, что именно на краснолиманском направлении сейчас происходят "наиболее существенные изменения". "Наши подразделения, отражая атаки противника практически на постоянной основе, улучшают позиции, закрепляются на новых позициях. Это не выражается в целых населенных пунктах или в десятках километров, но с учетом интенсивности боевых действий каждые 100-200-300 метров - это весьма хороший результат", - рассказал врио главы региона.
В целом на всей линии соприкосновения ситуация остается сложной, но контролируемой, отметил он. "На многих участках идет оппозиционное противостояние. Существенно линия не изменяется ни в одну, ни в другую сторону", - добавил Пушилин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине