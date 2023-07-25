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В Бразилии заявили, что решение украинского кризиса требует общих усилий - РИА Новости, 25.07.2023
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02:18 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/reshenie-1886070678.html
В Бразилии заявили, что решение украинского кризиса требует общих усилий
В Бразилии заявили, что решение украинского кризиса требует общих усилий - РИА Новости, 25.07.2023
В Бразилии заявили, что решение украинского кризиса требует общих усилий
Бразилия не претендует на роль посредника между Россией и Украиной, разрешение этого конфликта требует усилий многих стран, заявил в интервью изданию Congresso... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T02:18
2023-07-25T02:18
в мире
россия
украина
бразилия
луис инасиу лула да силва
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МЕХИКО, 25 июл - РИА Новости. Бразилия не претендует на роль посредника между Россией и Украиной, разрешение этого конфликта требует усилий многих стран, заявил в интервью изданию Congresso em Foco глава бразильского МИД Мауро Виэйра. "Президент Лула (Луис Инасиу да Силва - ред.) заявил о настоятельной необходимости говорить о мире, а не только о войне. Мы не кандидаты на роль посредника - мы говорили, что готовы поддержать любые мирные усилия, и что война на Украине требует коллективных усилий нескольких стран. Это задача не только одной страны", - сказал Виэйра. Дипломат отметил, что цель Бразилии говорить о мире на Украине достигается, приведя в пример усилия африканских стран, которые направили делегацию высокого уровня в Киев и Москву, а также переговоры бразильского лидера с папой Франциском в Ватикане. "Развитие этого процесса в основном зависит от вовлеченных стран и их готовности к переговорам, но недавний прогресс показывает, что глобальные дебаты больше не сосредоточены исключительно на конфликте", - добавил Виэйра. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на саммите ЕС и стран Латинской Америки, который прошел на прошлой неделе, заявил, что мировое сообщество начинает уставать от конфликта на Украине, отметив при этом важность усилий всех стран для его разрешения. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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в мире, россия, украина, бразилия, луис инасиу лула да силва
В мире, Россия, Украина, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва
В Бразилии заявили, что решение украинского кризиса требует общих усилий

Глава МИД Бразилии Виэйра: решение украинского конфликта требует участия многих стран

© AP Photo / Ebrahim NorooziГлава МИД Бразилии Мауру Виэйра
Глава МИД Бразилии Мауру Виэйра - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Глава МИД Бразилии Мауру Виэйра. Архивное фото
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МЕХИКО, 25 июл - РИА Новости. Бразилия не претендует на роль посредника между Россией и Украиной, разрешение этого конфликта требует усилий многих стран, заявил в интервью изданию Congresso em Foco глава бразильского МИД Мауро Виэйра.
«
"Президент Лула (Луис Инасиу да Силва - ред.) заявил о настоятельной необходимости говорить о мире, а не только о войне. Мы не кандидаты на роль посредника - мы говорили, что готовы поддержать любые мирные усилия, и что война на Украине требует коллективных усилий нескольких стран. Это задача не только одной страны", - сказал Виэйра.
Дипломат отметил, что цель Бразилии говорить о мире на Украине достигается, приведя в пример усилия африканских стран, которые направили делегацию высокого уровня в Киев и Москву, а также переговоры бразильского лидера с папой Франциском в Ватикане.
"Развитие этого процесса в основном зависит от вовлеченных стран и их готовности к переговорам, но недавний прогресс показывает, что глобальные дебаты больше не сосредоточены исключительно на конфликте", - добавил Виэйра.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на саммите ЕС и стран Латинской Америки, который прошел на прошлой неделе, заявил, что мировое сообщество начинает уставать от конфликта на Украине, отметив при этом важность усилий всех стран для его разрешения.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
МИД поддержал заявление канцлера Австрии об инициативе Бразилии по Украине
20 июля, 12:18
 
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