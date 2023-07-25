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Реновация исторической улицы Черниговской стартовала в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 25.07.2023
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Нижегородская область
 
20:10 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/renovatsiya-1886257092.html
Реновация исторической улицы Черниговской стартовала в Нижнем Новгороде
Реновация исторической улицы Черниговской стартовала в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 25.07.2023
Реновация исторической улицы Черниговской стартовала в Нижнем Новгороде
Масштабный проект по реновации улицы Черниговской стартовал в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T20:10
2023-07-25T20:10
нижегородская область
глеб никитин
нижний новгород
нижегородская область
андрей биржин
юрий шалабаев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Масштабный проект по реновации улицы Черниговской стартовал в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, президент компании GloraX Андрей Биржин и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев во вторник заложили в фундамент комплекса символическую капсулу с посланием потомкам-будущим жителям. "Улица Черниговская расположена в историческом центре, на живописном берегу реки Оки, в непосредственной близости от Нижегородского кремля, напротив одного из символов региона – Нижегородской ярмарки. Общая площадь нового строительства составит 125 тысяч квадратных метров. В рамках первой очереди будут возведены две высотные доминанты. Также в рамках проекта будут реконструированы объекты культурного наследия - ансамбль комплекса мукомольной мельницы торгового дома "Емельян Башкиров с сыновьями". Проектом также предусмотрено строительство инфраструктуры, включая два детских сада и комьюнити-центр для жителей", - говорится в сообщении. Отмечается, что развитие Черниговской является важным этапом в реализации проекта по комплексному редевелопменту исторического центра Нижнего Новгорода. Он включает в себя вовлечение в активную городскую жизнь более 300 гектаров территорий, расположенных в шаговой доступности от Нижегородского кремля. "Помимо реставрации объектов культурного наследия, восстановления живой современной улицы, создания общественных пространств, социальных объектов и жилья, будет укреплен склон. На нем появится, по сути, террасный парк. Также будет выполнен большой объем работ по берегоукреплению, которое уже давно требует замены. В результате здесь появится новая современная набережная. В конечном итоге, это будет новый речной фасад Нижнего Новгорода со знаковыми объектами, которые станут точками притяжения для жителей и гостей города", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Концепция проекта на Черниговской улице объединяет более чем 800-летнюю историю города, его настоящее и будущее, так как Черниговская расположена в историческом центре, на живописном берегу реки Оки, в непосредственной близости от Нижегородского кремля, напротив одного из символов региона – Нижегородской ярмарки. Подчеркивается, что проектное финансирование на реализацию проекта в объеме 14,5 миллиарда рублей одобрено, застройщик уже получил разрешение на строительство.
https://ria.ru/20230629/turizm-1881209623.html
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глеб никитин, нижний новгород, нижегородская область, андрей биржин, юрий шалабаев
Нижегородская область, Глеб Никитин, Нижний Новгород, Нижегородская область, Андрей Биржин, Юрий Шалабаев

Реновация исторической улицы Черниговской стартовала в Нижнем Новгороде

© Фото : Кирилл Мартынов, ИА "Время Н"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, президент GloraX Андрей Биржин и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев приняли участие в церемонии, посвященной старту проекта по реновации улицы Черниговской
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, президент GloraX Андрей Биржин и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев приняли участие в церемонии, посвященной старту проекта по реновации улицы Черниговской - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© Фото : Кирилл Мартынов, ИА "Время Н"
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, президент GloraX Андрей Биржин и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев приняли участие в церемонии, посвященной старту проекта по реновации улицы Черниговской
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Масштабный проект по реновации улицы Черниговской стартовал в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, президент компании GloraX Андрей Биржин и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев во вторник заложили в фундамент комплекса символическую капсулу с посланием потомкам-будущим жителям.
"Улица Черниговская расположена в историческом центре, на живописном берегу реки Оки, в непосредственной близости от Нижегородского кремля, напротив одного из символов региона – Нижегородской ярмарки. Общая площадь нового строительства составит 125 тысяч квадратных метров. В рамках первой очереди будут возведены две высотные доминанты. Также в рамках проекта будут реконструированы объекты культурного наследия - ансамбль комплекса мукомольной мельницы торгового дома "Емельян Башкиров с сыновьями". Проектом также предусмотрено строительство инфраструктуры, включая два детских сада и комьюнити-центр для жителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что развитие Черниговской является важным этапом в реализации проекта по комплексному редевелопменту исторического центра Нижнего Новгорода. Он включает в себя вовлечение в активную городскую жизнь более 300 гектаров территорий, расположенных в шаговой доступности от Нижегородского кремля.
"Помимо реставрации объектов культурного наследия, восстановления живой современной улицы, создания общественных пространств, социальных объектов и жилья, будет укреплен склон. На нем появится, по сути, террасный парк. Также будет выполнен большой объем работ по берегоукреплению, которое уже давно требует замены. В результате здесь появится новая современная набережная. В конечном итоге, это будет новый речной фасад Нижнего Новгорода со знаковыми объектами, которые станут точками притяжения для жителей и гостей города", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Вид на Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Нижегородские предприниматели получат средства на проекты туризма
29 июня, 16:29
Концепция проекта на Черниговской улице объединяет более чем 800-летнюю историю города, его настоящее и будущее, так как Черниговская расположена в историческом центре, на живописном берегу реки Оки, в непосредственной близости от Нижегородского кремля, напротив одного из символов региона – Нижегородской ярмарки.
Подчеркивается, что проектное финансирование на реализацию проекта в объеме 14,5 миллиарда рублей одобрено, застройщик уже получил разрешение на строительство.
 
Нижегородская областьГлеб НикитинНижний НовгородНижегородская областьАндрей БиржинЮрий Шалабаев
 
 
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