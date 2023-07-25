https://ria.ru/20230725/renovatsiya-1886257092.html

Реновация исторической улицы Черниговской стартовала в Нижнем Новгороде

Реновация исторической улицы Черниговской стартовала в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 25.07.2023

Реновация исторической улицы Черниговской стартовала в Нижнем Новгороде

Масштабный проект по реновации улицы Черниговской стартовал в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T20:10

2023-07-25T20:10

2023-07-25T20:10

нижегородская область

глеб никитин

нижний новгород

нижегородская область

андрей биржин

юрий шалабаев

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Масштабный проект по реновации улицы Черниговской стартовал в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, президент компании GloraX Андрей Биржин и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев во вторник заложили в фундамент комплекса символическую капсулу с посланием потомкам-будущим жителям. "Улица Черниговская расположена в историческом центре, на живописном берегу реки Оки, в непосредственной близости от Нижегородского кремля, напротив одного из символов региона – Нижегородской ярмарки. Общая площадь нового строительства составит 125 тысяч квадратных метров. В рамках первой очереди будут возведены две высотные доминанты. Также в рамках проекта будут реконструированы объекты культурного наследия - ансамбль комплекса мукомольной мельницы торгового дома "Емельян Башкиров с сыновьями". Проектом также предусмотрено строительство инфраструктуры, включая два детских сада и комьюнити-центр для жителей", - говорится в сообщении. Отмечается, что развитие Черниговской является важным этапом в реализации проекта по комплексному редевелопменту исторического центра Нижнего Новгорода. Он включает в себя вовлечение в активную городскую жизнь более 300 гектаров территорий, расположенных в шаговой доступности от Нижегородского кремля. "Помимо реставрации объектов культурного наследия, восстановления живой современной улицы, создания общественных пространств, социальных объектов и жилья, будет укреплен склон. На нем появится, по сути, террасный парк. Также будет выполнен большой объем работ по берегоукреплению, которое уже давно требует замены. В результате здесь появится новая современная набережная. В конечном итоге, это будет новый речной фасад Нижнего Новгорода со знаковыми объектами, которые станут точками притяжения для жителей и гостей города", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Концепция проекта на Черниговской улице объединяет более чем 800-летнюю историю города, его настоящее и будущее, так как Черниговская расположена в историческом центре, на живописном берегу реки Оки, в непосредственной близости от Нижегородского кремля, напротив одного из символов региона – Нижегородской ярмарки. Подчеркивается, что проектное финансирование на реализацию проекта в объеме 14,5 миллиарда рублей одобрено, застройщик уже получил разрешение на строительство.

https://ria.ru/20230629/turizm-1881209623.html

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Алёна Пава

глеб никитин, нижний новгород, нижегородская область, андрей биржин, юрий шалабаев