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Не менее 30 медицинских объектов отремонтируют в Московской области
Не менее 30 медицинских объектов отремонтируют в Московской области - РИА Новости, 25.07.2023
Не менее 30 медицинских объектов отремонтируют в Московской области
Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что в регионе начался ремонт в 30 медицинских учреждениях... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T15:19
2023-07-25T15:19
2023-07-25T15:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что в регионе начался ремонт в 30 медицинских учреждениях. Специалисты обновят не только поликлиники и стационары, но и посты скорой помощи, и фельдшерско-акушерские пункты, сообщил телеканал "360".В минздраве Подмосковья уточнили, что в выбранных объектах сделают ремонт, а также поменяют мебель. В программу реставрации вошли поликлиника №7 в Люберцах, амбулатория в Шеметове, Озерский пост скорой помощи и другие объекты.Всего на ремонт медицинских учреждений власти выделили из бюджета около 750 млнрублей."Важно создавать комфортные условия как для пребывания и лечения пациентов, так и для работы медицинских специалистов. В Подмосковье начались работы на первой очереди объектов – их 30. На эти цели направлено порядка 750 млн рублей", –добавила Стригункова.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости.
Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что в регионе начался ремонт в 30 медицинских учреждениях. Специалисты обновят не только поликлиники и стационары, но и посты скорой помощи, и фельдшерско-акушерские пункты, сообщил телеканал "360"
.
В минздраве Подмосковья уточнили, что в выбранных объектах сделают ремонт, а также поменяют мебель. В программу реставрации вошли поликлиника №7 в Люберцах, амбулатория в Шеметове, Озерский пост скорой помощи и другие объекты.
Всего на ремонт медицинских учреждений власти выделили из бюджета около 750 млнрублей.
"Важно создавать комфортные условия как для пребывания и лечения пациентов, так и для работы медицинских специалистов. В Подмосковье начались работы на первой очереди объектов – их 30. На эти цели направлено порядка 750 млн рублей", –добавила Стригункова.