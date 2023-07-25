https://ria.ru/20230725/remont-1886186230.html

Не менее 30 медицинских объектов отремонтируют в Московской области

Не менее 30 медицинских объектов отремонтируют в Московской области - РИА Новости, 25.07.2023

Не менее 30 медицинских объектов отремонтируют в Московской области

Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что в регионе начался ремонт в 30 медицинских учреждениях... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T15:19

2023-07-25T15:19

2023-07-25T15:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что в регионе начался ремонт в 30 медицинских учреждениях. Специалисты обновят не только поликлиники и стационары, но и посты скорой помощи, и фельдшерско-акушерские пункты, сообщил телеканал "360".В минздраве Подмосковья уточнили, что в выбранных объектах сделают ремонт, а также поменяют мебель. В программу реставрации вошли поликлиника №7 в Люберцах, амбулатория в Шеметове, Озерский пост скорой помощи и другие объекты.Всего на ремонт медицинских учреждений власти выделили из бюджета около 750 млнрублей."Важно создавать комфортные условия как для пребывания и лечения пациентов, так и для работы медицинских специалистов. В Подмосковье начались работы на первой очереди объектов – их 30. На эти цели направлено порядка 750 млн рублей", –добавила Стригункова.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)