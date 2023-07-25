https://ria.ru/20230725/rechnaya_politsiya-1885919202.html

День речной полиции в России

День речной полиции в России - РИА Новости, 25.07.2023

День речной полиции в России

День речной полиции отмечается в России ежегодно 25 июля. Именно в этот день в 1918 году был издан декрет Совета Народных Комиссаров "Об учреждении речной... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T01:42

2023-07-25T01:42

2023-07-25T01:42

справки

россия

день речной полиции в россии

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День речной полиции отмечается в России ежегодно 25 июля. Именно в этот день в 1918 году был издан декрет Совета Народных Комиссаров "Об учреждении речной милиции". Речная полиция появилась в структуре российских правоохранительных органов во второй половине XIX века как особое подразделение для наблюдения за порядком на водных пространствах. Проект о создании отдельного ведомства был утвержден императором Александром II летом 1867 года. Первоначально она существовала только в Санкт-Петербурге. Речная полиция патрулировала водные пространства столицы Российской империи, осуществляла надзор за объектами водного транспорта, а также боролась с воровством и пожарами на судах.В последующие годы подразделения речной полиции стали создаваться и в других российских регионах, губернских городах и уездах, на территории которых протекали судоходные реки.После Октябрьской революции 1917 года речная полиция как часть правоохранительной системы царской России была ликвидирована.Однако сразу же после Октябрьской революции большевики столкнулись с необходимостью возрождения системы борьбы с преступностью и охраны общественного порядка. Резко возросшее количество преступлений, в том числе и на транспорте, не оставляло иного выбора, как воссоздания прежних органов охраны порядка.В соответствии с декретом 25 июля 1918 года была создана речная милиция, входившая в состав Народного комиссариата по внутренним делам РСФСР.23 апреля 1919 года Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) принял декрет "О речной советской рабоче-крестьянской милиции", и отдел водной милиции (речной и морской) вошел в состав Главного управления милиции Народного комиссариата внутренних дел (НКВД).В сентябре 1920 года водная милиция вошла в состав войск внутренней службы (ВНУС), а в январе 1921 года, после расформирования войск ВНУС, она перешла в состав войск Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК). В феврале того же года ее вновь передали в ведение Главного управления милиции НКВД.Первоначально речная милиция формировалась по территориальному принципу, как и обычная милиция, однако затем была реорганизована и приспособлена к выполнению функций применительно к речным и морским путям.В декабре 1921 года в соответствии с декретом ВЦИК "Об охране складов, пакгаузов и кладовых", а равно сооружений на железнодорожных и водных путях сообщения, водная и железнодорожная милиция упразднялись, а их функции были возложены на охрану Наркомата путей сообщения и транспортные органы ВЧК.В крупных портовых городах, по образцу царской России, были созданы отделы портовой милиции, которые содержались теми предприятиями, которые эта милиция обслуживала. Одновременно водные отделения были созданы в составе территориальных органов милиции – для охраны общественного порядка и борьбы с преступностью на водном транспорте и водных артериях.В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) сотрудники водной милиции защищали водные артерии населенных пунктов страны от налетов вражеской авиации и ударов немецко-фашистской артиллерии, боролись с уголовной преступностью и хищениями собственности на водном транспорте.27 июня 1942 года Народный комиссариат внутренних дел СССР и Народный комиссариат речного флота СССР издали совместный приказ о создании централизованной водной милиции. Перед новой структурой ставились задачи по охране общественного порядка, борьбе с общеуголовной преступностью и хищениями социалистической собственности на водном транспорте.В мае 1943 года водный отдел рабоче-крестьянской милиции вошел в состав вновь образованного Управления транспортной милиции.В январе 1947 года транспортная милиция была передана из МВД в Транспортное управление Министерства государственной безопасности (МГБ) СССР, приказом которого от 19 июня 1947 года было организовано Главное управление охраны (ГУО) МГБ СССР на железнодорожном и водном транспорте. Новый главк, в отличие от существовавшего ранее Транспортного управления МГБ, был призван не только осуществлять "оперативно-чекистское" (контрразведывательное) обеспечение работы предприятий транспорта, но и выполнять задачи по охране общественной безопасности и правопорядка на железнодорожных и водных коммуникациях.14 августа 1953 года, после образования объединенного МВД СССР, Главное управление охраны МГБ на транспорте было ликвидировано, а его функции разделены между 6-м (Транспортным) управлением МВД СССР, занимавшимся контрразведывательным обеспечением предприятий всех видов транспорта, и Управлением транспортной милиции ГУМ МВД СССР, призванным обеспечивать правопорядок на железнодорожных и водных магистралях.В 1969 году вместо Главного управления милиции были созданы в качестве самостоятельных структурных подразделений несколько управлений, в том числе Управление транспортной милиции, с 1980 года – Главное управление внутренних дел на транспорте МВД СССР. В его ведении и находились подразделения милиции, обеспечивающие правопорядок на водном транспорте. В настоящее время подразделения водной полиции находятся в подчинении управлений на транспорте МВД России по федеральным округам, а также межрегиональных линейных управлений МВД России на транспорте.Органы внутренних дел на водном транспорте выполняют задачи по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности на объектах, расположенных на участке обслуживания протяженностью более 56 тысяч километров судоходных частей рек, в том числе на более 120 речных портах.Подразделения транспортной полиции на водном транспорте проводят работу по выявлению и пресечению правонарушений, непосредственно связанных с безопасностью населения на речном транспорте, нарушением правил эксплуатации речных судов и оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан.Сотрудники речной полиции обладают значительным опытом обеспечения правопорядка при проведении значимых общественно-политических и культурно-массовых мероприятий, таких как Петербургский международный экономический форум, Международный военно-морской салон, праздник выпускников "Алые паруса", День Военно-морского флота и др.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, день речной полиции в россии