На Украине расследуют более ста дел о нарушениях в военкоматах
Представитель ГБР Сапьян: на Украине расследуют более ста дел о нарушениях в военкоматах
© пресс-служба Государственного бюро расследований УкраиныСотрудники Государственного бюро расследований Украины
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Более 100 дел расследуются по фактам различных нарушений в военкоматах и воинских частях на Украине, сообщила представитель госбюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян.
Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины Александр Новиков заявил, что весь руководящий состав военкоматов на Украине проверят на предмет коррупции в течение трех месяцев.
"Сейчас по военкоматам более 100 уголовных дел в ГБР, 21 человеку сообщено о подозрении, восемь обвинительных актов уже в суде, в них фигурирует 18 лиц. ГБР фиксирует и нарушения в воинских частях. Часто на слуху уголовные дела, касающиеся "боевых" выплат или избиения", - сказала Сапьян в эфире всеукраинского телемарафона.
В мае госбюро расследований Украины (ГБР) завело дело по статье "злоупотребление служебным положением" против бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова. По данным издания "Украинская правда", подозреваемый за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов. Зеленский поручил главкому ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить Борисова за коррупцию.
Позже Зеленский сообщил, что бывшего военкома Одесской области подозревают в злоупотреблении служебным положением, а также в незаконном обогащении и нарушении порядка несения военной службы. Его задержали 24 июля.