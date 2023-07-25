https://ria.ru/20230725/rassledovanie-1886183952.html

На Украине расследуют более ста дел о нарушениях в военкоматах

На Украине расследуют более ста дел о нарушениях в военкоматах - РИА Новости, 25.07.2023

На Украине расследуют более ста дел о нарушениях в военкоматах

Более 100 дел расследуются по фактам различных нарушений в военкоматах и воинских частях на Украине, сообщила представитель госбюро расследований (ГБР) Украины... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T15:10

2023-07-25T15:10

2023-07-25T15:12

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Более 100 дел расследуются по фактам различных нарушений в военкоматах и воинских частях на Украине, сообщила представитель госбюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян. Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины Александр Новиков заявил, что весь руководящий состав военкоматов на Украине проверят на предмет коррупции в течение трех месяцев. "Сейчас по военкоматам более 100 уголовных дел в ГБР, 21 человеку сообщено о подозрении, восемь обвинительных актов уже в суде, в них фигурирует 18 лиц. ГБР фиксирует и нарушения в воинских частях. Часто на слуху уголовные дела, касающиеся "боевых" выплат или избиения", - сказала Сапьян в эфире всеукраинского телемарафона. В мае госбюро расследований Украины (ГБР) завело дело по статье "злоупотребление служебным положением" против бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова. По данным издания "Украинская правда", подозреваемый за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов. Зеленский поручил главкому ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить Борисова за коррупцию. Позже Зеленский сообщил, что бывшего военкома Одесской области подозревают в злоупотреблении служебным положением, а также в незаконном обогащении и нарушении порядка несения военной службы. Его задержали 24 июля.

https://ria.ru/20230623/uklonisty-1880027862.html

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в мире, украина, одесская область, александр новиков, валерий залужный, вооруженные силы украины