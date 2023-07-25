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За рубежом провели тренинг псевдонаблюдателей-провокаторов, заявил Пискарев - РИА Новости, 25.07.2023
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09:48 25.07.2023 (обновлено: 11:49 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/provokatsiya-1886096812.html
За рубежом провели тренинг псевдонаблюдателей-провокаторов, заявил Пискарев
За рубежом провели тренинг псевдонаблюдателей-провокаторов, заявил Пискарев - РИА Новости, 25.07.2023
За рубежом провели тренинг псевдонаблюдателей-провокаторов, заявил Пискарев
За рубежом проводятся специальные тренинги псевдонаблюдателей-провокаторов, нацеленные на организацию провокаций на предстоящих выборах, заявил журналистам... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T09:48
2023-07-25T11:49
россия
цик рф
василий пискарев
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. За рубежом проводятся специальные тренинги псевдонаблюдателей-провокаторов, нацеленные на организацию провокаций на предстоящих выборах, заявил журналистам глава думской комиссии по невмешательству во внутренние дела России Василий Пискарев.По его словам, провокации на избирательных участках готовятся с целью создания нужной картинки для зарубежных СМИ."Например, для этого за пределами нашей страны одной из организаций, признанных в России экстремистской, проведен тренинг псевдонаблюдателей-провокаторов. Материалы в отношении организаторов и участников тренинга сегодня переданы Комиссией в ЦИК и в Генпрокуратуру", — сказал Пискарев.Он добавил, что комиссия зафиксировала многочисленные попытки различных органов недружественных стран опорочить решения российского ЦИК о назначении выборов в новых регионах. Кроме того, выявились факты давления на избирателей и членов избирательных комиссий со стороны иностранных неправительственных организаций. Нарастает также активность по распространению деструктивного контента со стороны иностранных агентов, нежелательных и экстремистских организаций, отметил глава комиссии.Единый день голосования пройдет в России 10 сентября. Впервые в выборах будут участвовать ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
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россия, цик рф, василий пискарев, генеральная прокуратура рф
Россия, ЦИК РФ, Василий Пискарев, Генеральная прокуратура РФ
За рубежом провели тренинг псевдонаблюдателей-провокаторов, заявил Пискарев

Пискарев: материалы на участников тренинга псевдонаблюдателей-провокаторов передали в ГП

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Государственной думы России по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии
Председатель комиссии Государственной думы России по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель комиссии Государственной думы России по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. За рубежом проводятся специальные тренинги псевдонаблюдателей-провокаторов, нацеленные на организацию провокаций на предстоящих выборах, заявил журналистам глава думской комиссии по невмешательству во внутренние дела России Василий Пискарев.
По его словам, провокации на избирательных участках готовятся с целью создания нужной картинки для зарубежных СМИ.
"Например, для этого за пределами нашей страны одной из организаций, признанных в России экстремистской, проведен тренинг псевдонаблюдателей-провокаторов. Материалы в отношении организаторов и участников тренинга сегодня переданы Комиссией в ЦИК и в Генпрокуратуру", — сказал Пискарев.
Он добавил, что комиссия зафиксировала многочисленные попытки различных органов недружественных стран опорочить решения российского ЦИК о назначении выборов в новых регионах. Кроме того, выявились факты давления на избирателей и членов избирательных комиссий со стороны иностранных неправительственных организаций. Нарастает также активность по распространению деструктивного контента со стороны иностранных агентов, нежелательных и экстремистских организаций, отметил глава комиссии.
Единый день голосования пройдет в России 10 сентября. Впервые в выборах будут участвовать ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
Мужчина принимает участие в голосовании - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
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РоссияЦИК РФВасилий ПискаревГенеральная прокуратура РФ
 
 
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