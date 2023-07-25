https://ria.ru/20230725/provokatsiya-1886096812.html

За рубежом провели тренинг псевдонаблюдателей-провокаторов, заявил Пискарев

За рубежом провели тренинг псевдонаблюдателей-провокаторов, заявил Пискарев - РИА Новости, 25.07.2023

За рубежом провели тренинг псевдонаблюдателей-провокаторов, заявил Пискарев

За рубежом проводятся специальные тренинги псевдонаблюдателей-провокаторов, нацеленные на организацию провокаций на предстоящих выборах, заявил журналистам... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T09:48

2023-07-25T09:48

2023-07-25T11:49

россия

цик рф

василий пискарев

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. За рубежом проводятся специальные тренинги псевдонаблюдателей-провокаторов, нацеленные на организацию провокаций на предстоящих выборах, заявил журналистам глава думской комиссии по невмешательству во внутренние дела России Василий Пискарев.По его словам, провокации на избирательных участках готовятся с целью создания нужной картинки для зарубежных СМИ."Например, для этого за пределами нашей страны одной из организаций, признанных в России экстремистской, проведен тренинг псевдонаблюдателей-провокаторов. Материалы в отношении организаторов и участников тренинга сегодня переданы Комиссией в ЦИК и в Генпрокуратуру", — сказал Пискарев.Он добавил, что комиссия зафиксировала многочисленные попытки различных органов недружественных стран опорочить решения российского ЦИК о назначении выборов в новых регионах. Кроме того, выявились факты давления на избирателей и членов избирательных комиссий со стороны иностранных неправительственных организаций. Нарастает также активность по распространению деструктивного контента со стороны иностранных агентов, нежелательных и экстремистских организаций, отметил глава комиссии.Единый день голосования пройдет в России 10 сентября. Впервые в выборах будут участвовать ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

https://ria.ru/20230725/izbirkomy-1886097433.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, цик рф, василий пискарев, генеральная прокуратура рф