https://ria.ru/20230725/provokatsiya-1886096812.html
За рубежом провели тренинг псевдонаблюдателей-провокаторов, заявил Пискарев
За рубежом провели тренинг псевдонаблюдателей-провокаторов, заявил Пискарев - РИА Новости, 25.07.2023
За рубежом провели тренинг псевдонаблюдателей-провокаторов, заявил Пискарев
За рубежом проводятся специальные тренинги псевдонаблюдателей-провокаторов, нацеленные на организацию провокаций на предстоящих выборах, заявил журналистам... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T09:48
2023-07-25T09:48
2023-07-25T11:49
россия
цик рф
василий пискарев
генеральная прокуратура рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728584189_0:0:3156:1775_1920x0_80_0_0_d3c726df4ce831c4d303ffd02440bc48.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. За рубежом проводятся специальные тренинги псевдонаблюдателей-провокаторов, нацеленные на организацию провокаций на предстоящих выборах, заявил журналистам глава думской комиссии по невмешательству во внутренние дела России Василий Пискарев.По его словам, провокации на избирательных участках готовятся с целью создания нужной картинки для зарубежных СМИ."Например, для этого за пределами нашей страны одной из организаций, признанных в России экстремистской, проведен тренинг псевдонаблюдателей-провокаторов. Материалы в отношении организаторов и участников тренинга сегодня переданы Комиссией в ЦИК и в Генпрокуратуру", — сказал Пискарев.Он добавил, что комиссия зафиксировала многочисленные попытки различных органов недружественных стран опорочить решения российского ЦИК о назначении выборов в новых регионах. Кроме того, выявились факты давления на избирателей и членов избирательных комиссий со стороны иностранных неправительственных организаций. Нарастает также активность по распространению деструктивного контента со стороны иностранных агентов, нежелательных и экстремистских организаций, отметил глава комиссии.Единый день голосования пройдет в России 10 сентября. Впервые в выборах будут участвовать ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
https://ria.ru/20230725/izbirkomy-1886097433.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728584189_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_c35c28af679e187f8e189bd0114e89fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, цик рф, василий пискарев, генеральная прокуратура рф
Россия, ЦИК РФ, Василий Пискарев, Генеральная прокуратура РФ
За рубежом провели тренинг псевдонаблюдателей-провокаторов, заявил Пискарев
Пискарев: материалы на участников тренинга псевдонаблюдателей-провокаторов передали в ГП
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. За рубежом проводятся специальные тренинги псевдонаблюдателей-провокаторов, нацеленные на организацию провокаций на предстоящих выборах, заявил журналистам глава думской комиссии по невмешательству во внутренние дела России Василий Пискарев.
По его словам, провокации на избирательных участках готовятся с целью создания нужной картинки для зарубежных СМИ.
"Например, для этого за пределами нашей страны одной из организаций, признанных в России экстремистской, проведен тренинг псевдонаблюдателей-провокаторов. Материалы в отношении организаторов и участников тренинга сегодня переданы Комиссией в ЦИК и в Генпрокуратуру
", — сказал Пискарев.
Он добавил, что комиссия зафиксировала многочисленные попытки различных органов недружественных стран опорочить решения российского ЦИК о назначении выборов в новых регионах. Кроме того, выявились факты давления на избирателей и членов избирательных комиссий со стороны иностранных неправительственных организаций. Нарастает также активность по распространению деструктивного контента со стороны иностранных агентов, нежелательных и экстремистских организаций, отметил глава комиссии.
Единый день голосования пройдет в России 10 сентября. Впервые в выборах будут участвовать ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
В Госдуме заявили, что иностранные НПО давят на членов избиркомов