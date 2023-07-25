https://ria.ru/20230725/proekty-1886041370.html

Власти Москвы утвердили реализацию 19 проектов КРТ за полгода

Власти Москвы утвердили реализацию 19 проектов КРТ за полгода - РИА Новости, 25.07.2023

Власти Москвы утвердили реализацию 19 проектов КРТ за полгода

В первом полугодии текущего года власти столицы утвердили реализацию 19 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в 9 городских округах, сообщил заммэра... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T10:10

2023-07-25T10:10

2023-07-25T10:13

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В первом полугодии текущего года власти столицы утвердили реализацию 19 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в 9 городских округах, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Общая площадь данных объектов превышает 242 гектара."В первом полугодии принято решение реализовать на аукционах право на комплексное развитие семи территорий бывших промзон и неэффективно используемых участков. Для реализации еще 12 проектов комплексного развития территорий назначены городские операторы", – заявил вицэ-мэр Москвы, слова которого приводит пресс-служба комплекса экономполитики города.Он уточнил, что перепрофилирование площадок под новое направление (редевелопмент) позволит создать свыше 76 тысяч рабочих мест.Расположены участки на разных территориях Москвы: центр, юг, юго-восток, юго-запад, запад, север, восток, северо-восток, а также Троицкий и Новомосковский административные округа.Инвестора, который будет заниматься реорганизацией бывшей промзоны "Серп и Молот", уже определили по результатам торгов. Еще по двум проектам "Волгоградский проспект, владение 12" и "Поселение Сосенское: улица Александры Монаховой и Эдварда Грига" продолжается процесс приема заявок на участие в торгах до второго и третьего августа. В 3 квартале 2023 года запланировано проведение аукционов по остальным объектам.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что освоение участков позволит возвести общественно-деловые и производственные объекты, а также современные жилые кварталы."В рамках утвержденных проектов редевелопмента планируется строительство более 6,6 млн квадратных метров недвижимости, включая 3 млн квадратных метров промышленной и общественно-деловой застройки и более 3,6 млн квадратных метров жилья. Участки находятся в перспективных районах и обладают высоким потенциалом для транспортного и рекреационного развития города", – добавил руководитель департамента.Благодаря программе КРТ заброшенные или неэффективно используемые городские земли возвращаются в оборот и получают новую жизнь. Также появятся свыше 570 рабочих мест. Сумма общего объема инвестиций будет равняться 8 трлн рублей, а поступления в бюджет составят свыше 1 трлн рублей. Провести процедуру редевелопмента могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, которого определяют по итогам торгов.

https://ria.ru/20230720/rabota-1885171215.html

https://ria.ru/20230707/reorganizatsiya-1882654391.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва