https://ria.ru/20230725/proekty-1886041370.html
Власти Москвы утвердили реализацию 19 проектов КРТ за полгода
Власти Москвы утвердили реализацию 19 проектов КРТ за полгода - РИА Новости, 25.07.2023
Власти Москвы утвердили реализацию 19 проектов КРТ за полгода
В первом полугодии текущего года власти столицы утвердили реализацию 19 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в 9 городских округах, сообщил заммэра... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T10:10
2023-07-25T10:10
2023-07-25T10:13
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В первом полугодии текущего года власти столицы утвердили реализацию 19 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в 9 городских округах, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Общая площадь данных объектов превышает 242 гектара."В первом полугодии принято решение реализовать на аукционах право на комплексное развитие семи территорий бывших промзон и неэффективно используемых участков. Для реализации еще 12 проектов комплексного развития территорий назначены городские операторы", – заявил вицэ-мэр Москвы, слова которого приводит пресс-служба комплекса экономполитики города.Он уточнил, что перепрофилирование площадок под новое направление (редевелопмент) позволит создать свыше 76 тысяч рабочих мест.Расположены участки на разных территориях Москвы: центр, юг, юго-восток, юго-запад, запад, север, восток, северо-восток, а также Троицкий и Новомосковский административные округа.Инвестора, который будет заниматься реорганизацией бывшей промзоны "Серп и Молот", уже определили по результатам торгов. Еще по двум проектам "Волгоградский проспект, владение 12" и "Поселение Сосенское: улица Александры Монаховой и Эдварда Грига" продолжается процесс приема заявок на участие в торгах до второго и третьего августа. В 3 квартале 2023 года запланировано проведение аукционов по остальным объектам.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что освоение участков позволит возвести общественно-деловые и производственные объекты, а также современные жилые кварталы."В рамках утвержденных проектов редевелопмента планируется строительство более 6,6 млн квадратных метров недвижимости, включая 3 млн квадратных метров промышленной и общественно-деловой застройки и более 3,6 млн квадратных метров жилья. Участки находятся в перспективных районах и обладают высоким потенциалом для транспортного и рекреационного развития города", – добавил руководитель департамента.Благодаря программе КРТ заброшенные или неэффективно используемые городские земли возвращаются в оборот и получают новую жизнь. Также появятся свыше 570 рабочих мест. Сумма общего объема инвестиций будет равняться 8 трлн рублей, а поступления в бюджет составят свыше 1 трлн рублей. Провести процедуру редевелопмента могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, которого определяют по итогам торгов.
https://ria.ru/20230720/rabota-1885171215.html
https://ria.ru/20230707/reorganizatsiya-1882654391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В первом полугодии текущего года власти столицы утвердили реализацию 19 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в 9 городских округах, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Общая площадь данных объектов превышает 242 гектара.
"В первом полугодии принято решение реализовать на аукционах право на комплексное развитие семи территорий бывших промзон и неэффективно используемых участков. Для реализации еще 12 проектов комплексного развития территорий назначены городские операторы", – заявил вицэ-мэр Москвы, слова которого приводит пресс-служба комплекса экономполитики города.
Он уточнил, что перепрофилирование площадок под новое направление (редевелопмент) позволит создать свыше 76 тысяч рабочих мест.
КРТ городскими операторами создаст 50 тысяч рабочих мест
Расположены участки на разных территориях Москвы: центр, юг, юго-восток, юго-запад, запад, север, восток, северо-восток, а также Троицкий и Новомосковский административные округа
.
Инвестора, который будет заниматься реорганизацией бывшей промзоны "Серп и Молот", уже определили по результатам торгов. Еще по двум проектам "Волгоградский проспект, владение 12" и "Поселение Сосенское: улица Александры Монаховой и Эдварда Грига" продолжается процесс приема заявок на участие в торгах до второго и третьего августа. В 3 квартале 2023 года запланировано проведение аукционов по остальным объектам.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман
отметил, что освоение участков позволит возвести общественно-деловые и производственные объекты, а также современные жилые кварталы.
Ефимов: участки бывшей промзоны "Курьяново" реорганизуют по программе КРТ
"В рамках утвержденных проектов редевелопмента планируется строительство более 6,6 млн квадратных метров недвижимости, включая 3 млн квадратных метров промышленной и общественно-деловой застройки и более 3,6 млн квадратных метров жилья. Участки находятся в перспективных районах и обладают высоким потенциалом для транспортного и рекреационного развития города", – добавил руководитель департамента.
Благодаря программе КРТ заброшенные или неэффективно используемые городские земли возвращаются в оборот и получают новую жизнь. Также появятся свыше 570 рабочих мест. Сумма общего объема инвестиций будет равняться 8 трлн рублей, а поступления в бюджет составят свыше 1 трлн рублей. Провести процедуру редевелопмента могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, которого определяют по итогам торгов.