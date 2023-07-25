https://ria.ru/20230725/pozhary-1886198774.html

МЧС России рассказало о тушении пожаров в районе турецких Чанаккале и Чешме

МЧС России рассказало о тушении пожаров в районе турецких Чанаккале и Чешме - РИА Новости, 25.07.2023

МЧС России рассказало о тушении пожаров в районе турецких Чанаккале и Чешме

Самолеты МЧС России за минувшие сутки сбросили более 118 тонн воды на пожары в районе турецких городов Чанаккале и Чешме, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T15:59

2023-07-25T15:59

2023-07-25T15:59

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

чанаккале (провинция)

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886157714_0:0:1170:658_1920x0_80_0_0_89e56dd0b856aa0ef95811854a10be40.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Самолеты МЧС России за минувшие сутки сбросили более 118 тонн воды на пожары в районе турецких городов Чанаккале и Чешме, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее в ведомстве сообщали, что лесные пожары в Турции помогают тушить два самолета Бе-200ЧС. Летчики работают в сложной горной местности при высокой температуре. "Авиация МЧС России работает в районе городов Чанаккале и Чешме. Только за прошедшие сутки было сброшено более 118 тонн воды", - сообщили в министерстве. В пресс-службе отметили, что накануне специалистам ведомства удалось ликвидировать очаги пожара в районе населенного пункта Акхисар. Из-за аномальной жары в Турции обновляются рекорды потребления электроэнергии, ежедневно возникают многочисленные лесные пожары. В ночь на наступивший вторник турецкие власти сообщили, что предпринимают усилия для тушения этих пожаров в трех районах курортной провинции Анталья и еще двух провинциях страны. По состоянию на 12.00 вторника пожар в Кемере тушат 11 самолетов и 22 вертолета, сообщил министр лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы.

https://ria.ru/20230725/samolet-1886188266.html

россия

чанаккале (провинция)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, чанаккале (провинция), турция