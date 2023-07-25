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МЧС России рассказало о тушении пожаров в районе турецких Чанаккале и Чешме
МЧС России рассказало о тушении пожаров в районе турецких Чанаккале и Чешме - РИА Новости, 25.07.2023
МЧС России рассказало о тушении пожаров в районе турецких Чанаккале и Чешме
Самолеты МЧС России за минувшие сутки сбросили более 118 тонн воды на пожары в районе турецких городов Чанаккале и Чешме, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T15:59
2023-07-25T15:59
2023-07-25T15:59
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
чанаккале (провинция)
турция
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Самолеты МЧС России за минувшие сутки сбросили более 118 тонн воды на пожары в районе турецких городов Чанаккале и Чешме, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее в ведомстве сообщали, что лесные пожары в Турции помогают тушить два самолета Бе-200ЧС. Летчики работают в сложной горной местности при высокой температуре. "Авиация МЧС России работает в районе городов Чанаккале и Чешме. Только за прошедшие сутки было сброшено более 118 тонн воды", - сообщили в министерстве. В пресс-службе отметили, что накануне специалистам ведомства удалось ликвидировать очаги пожара в районе населенного пункта Акхисар. Из-за аномальной жары в Турции обновляются рекорды потребления электроэнергии, ежедневно возникают многочисленные лесные пожары. В ночь на наступивший вторник турецкие власти сообщили, что предпринимают усилия для тушения этих пожаров в трех районах курортной провинции Анталья и еще двух провинциях страны. По состоянию на 12.00 вторника пожар в Кемере тушат 11 самолетов и 22 вертолета, сообщил министр лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы.
https://ria.ru/20230725/samolet-1886188266.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, чанаккале (провинция), турция
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Чанаккале (провинция), Турция
МЧС России рассказало о тушении пожаров в районе турецких Чанаккале и Чешме
Борты МЧС России сбросили более 118 тонн воды на очаги пожаров в районе Чанаккале и Чешме