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"Не страшнее снегопада": в Греции высказались по поводу пожаров

"Не страшнее снегопада": в Греции высказались по поводу пожаров - РИА Новости, 25.07.2023

"Не страшнее снегопада": в Греции высказались по поводу пожаров

В Греции продолжают бушевать пожары: по прогнозам экспертов, в ближайшие 48 часов уровень опасности достигнет экстремального. Очевидцы и жители рассказали РИА... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T16:21

2023-07-25T16:21

2023-07-25T16:41

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Екатерина Миронова. В Греции продолжают бушевать пожары: по прогнозам экспертов, в ближайшие 48 часов уровень опасности достигнет экстремального. Очевидцы и жители рассказали РИА Новости о ситуации в стране.Огонь не утихаетСогласно официальному заявлению Министерства защиты граждан страны от 24 июля, опубликованному на портале о чрезвычайных происшествиях ReliefWeb, за последние сутки образовалось 64 новых источника возгорания. Огонь поразил Корфу, города Эйон и Каламата на Пелопоннесе, а также Каристос (остров Эвбея), Фивы, Волос, Месолонгион и Домокос в континентальной части государства.Пожар не утихает на Родосе — крупнейшем из Додеканесских островов на юго-востоке Греции. Там бедствие началось 18 июля и, по данным Европейской информационной системы о лесных пожарах (EFFIS), сейчас горят примерно 11,5 тысячи гектаров. За 23 июля 2023 года Министерство защиты граждан Греции эвакуировало около 19 тысяч человек, 11 потерпевших ранены. "Это крупнейшая операция по спасению людей из огня, которая когда-либо происходила в стране", — говорится в сообщении ReliefWeb. По прогнозам EFFIS, в ближайшие 48 часов уровень опасности достигнет экстремального."Все началось с поселка Аполлона в глубине Родоса. Восемнадцатого июля произошло возгорание, пожар быстро потушили и забыли об этом. А под сухими ветками остались очаги тления, и 19-го числа в обед огонь охватил уже большую территорию", — комментирует экскурсовод Яков Папаниди.В огне — Асклипио, где находится средневековая крепость, курортные поселки Пилона, Лаэрма, Лардос, Калафос, Хараки, Пефкос, город Линдос, деревни Малона, Массари, Геннади и Киотари.Хотя на борьбу со стихией брошены более 450 единиц воздушной техники, справиться с ней мешают сильные ветры. Очевидцы рассказывают, что греки-волонтеры организованно отправляются в горячие точки и, вооружившись бутылями и ведрами с водой, помогают гасить небольшие очаги.На Родосе спокойныПри этом жители Греции и сотрудники местных туристических компаний не паникуют и считают ужасы пожара "раздутыми". Так, по словам руководителя отдела маркетинга Ambotis Holidays Елены Калиновской, несмотря на то что Родос пострадал больше других регионов, затронута лишь его южная часть и сейчас идет активная борьба с огнем."Ожидаем, что в течение суток ситуация нормализуется полностью. Что касается эвакуации, она коснулась гостей только тех отелей, которые расположены в населенных пунктах Геннади и Киотари. Этих людей направили на север острова. В данный момент дороги открыты, и многие путешественники возвращаются в свои гостиницы. Большинство объектов размещения Родоса работает в штатном режиме. На продажах происшествие не отразилось", — отмечает Елена.В районе Киотари загорелись, в частности, отели Imperial и Princess Sun, впрочем, огонь быстро потушили. Тех, кого эвакуировали оттуда, временно разместили в школах и на закрытых стадионах."Волонтеры приносят им воду и еду, 25 июля туристов обещают вывезти с острова", — сообщает Манолис Димитриадис, владелец компании по аренде автомобилей Luxury Car. Он также подчеркивает, что популярные курорты Фалираки, Иксия и сам город Родос, расположенный на севере, в безопасности, стихия там не ощущается."В столице острова все хорошо, — продолжает сотрудник Grecotel Никитас Калафатас. — Наши гости отдыхают, пожар отсюда даже не виден, запаха гари нет".Уже удалось устранить очаг в районе монастыря Филеримос, где сохранились руины античных храмов и постройки времен рыцарей-госпитальеров.Зарево на КорфуТем временем на Корфу 23 июля и в ночь на 24-е "небо полыхало красным", как уверяют местные. "Мне за вечер пришло штук семь сообщений от Министерства защиты граждан. В каждом из них появлялись новые пункты, охваченные огнем, и велели срочно эвакуироваться в Ипсос, следуя указаниям на сайте ведомства", — говорит жительница острова Оксана Ракчеева.Сначала в зоне опасности оказались поселения Санта, Мегула, Порта, Палия, Перифия, через час к ним добавились Катаволо, Кентрома, Триси, Кококлия, затем еще пять деревень. "Я видела с балкона своего дома, как горит гора Пантократор. Хорошо, что я живу в самом городе Керкире и от пожара меня отделяет залив", — добавляет Оксана.По словам девушки, соседи молча наблюдали за огнем, снимали на камеру и успокаивали тех, кто на острове недавно: обычное дело, скоро потушат. Действительно, 25 июля над Корфу видели только дым.Остался пепелПо словам греков, с которыми побеседовал корреспондент РИА Новости, жалко леса и больно смотреть на обугленные стволы еще вчера живых деревьев. Ведь Родос и Корфу — в числе самых зеленых островов страны. Но пожары как таковые – "не новое и не удивительное явление"."Это примерно то же самое, что снегопады в России, где я когда-то жил. Каждый год в северных городах страны случаются заносы, и нужно их разгребать. Вот так и у нас. Жаркое засушливое лето неизбежно ведет к пожарам. Мне проще вспомнить, когда их не было. Непонятно, почему Греция так и не научилась к ним готовиться и принимать меры", — рассуждает Яков Папаниди.По словам экскурсовода, помощь спасателей из России, которые уже работают в Турции, столкнувшейся с той же проблемой, ускорила бы борьбу с огнем, о чем говорят практически все греки, оказавшиеся в зоне риска. "Но Греция — как мифологическая Гидра со множеством голов. Народ думает одно, а правительство — другое", — добавляет Яков.

https://ria.ru/20230723/rodos-1885794371.html

https://ria.ru/20230725/pozhar-1886155869.html

https://ria.ru/20230725/rodos-1886175979.html

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