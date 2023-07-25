https://ria.ru/20230725/pozhary-1886166342.html

Число лесных пожаров в Якутии за сутки сократилось в два раза

Число лесных пожаров в Якутии за сутки сократилось в два раза - РИА Новости, 25.07.2023

Число лесных пожаров в Якутии за сутки сократилось в два раза

Число лесных пожаров в Якутии сократилось в два раза — с 50 до 25 очагов, сообщил оперативный штаб республики в Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T14:12

2023-07-25T14:12

2023-07-25T14:41

хабаровский край

дмитрий садовник

природные пожары в россии

алданский район

происшествия

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ЯКУТСК, 25 июл — РИА Новости. Число лесных пожаров в Якутии сократилось в два раза — с 50 до 25 очагов, сообщил оперативный штаб республики в Telegram-канале."На вторую половину суток в Якутии действуют 25 лесных пожаров на площади 390 тысяч гектаров", — уточнил первый вице-премьер регионального правительства Дмитрий Садовников.По его словам, за прошедшие сутки спасатели ликвидировали десять лесных пожаров на площади около 27 тысяч гектар. С начала пожароопасного сезона в регионе обнаружили 460 возгораний на площади около миллиона гектаров.В колымской группе улусов, где была наиболее напряженная обстановка с пожарами, значительного роста нет. Садовников добавил, что сложная ситуация сохраняется в Усть-Майском районе, где действуют 11 пожаров, на месте работают 377 человек.По информации Минэкологии региона, в Усть-Майский район перенаправили 50 огнеборцев из Алданского района, где обстановка нормализовалась.Во вторник на всей территории Приамурья наблюдается задымление. По данным регионального диспетчерского штаба Амурской авиабазы, причина — лесные пожары в Якутии и Хабаровском крае.

https://ria.ru/20230715/pozhar-1884334006.html

https://ria.ru/20230707/bespilotniki-1882706275.html

хабаровский край

алданский район

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хабаровский край, дмитрий садовник, природные пожары в россии, алданский район, происшествия