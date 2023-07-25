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Моор предложил бизнесмену собрать вездеход для тушения пожаров - РИА Новости, 25.07.2023
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
13:24 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/pozhary-1886153325.html
Моор предложил бизнесмену собрать вездеход для тушения пожаров
Моор предложил бизнесмену собрать вездеход для тушения пожаров - РИА Новости, 25.07.2023
Моор предложил бизнесмену собрать вездеход для тушения пожаров
Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил в своем телеграм-канале, что предложил конструкторам компании, занимающейся выпуском снегоболотоходов,... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T13:24
2023-07-25T13:24
тюменская область
александр моор
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТЮМЕНЬ, 25 июл – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил в своем телеграм-канале, что предложил конструкторам компании, занимающейся выпуском снегоболотоходов, разработать версию, которую можно будет эффективно использовать в тушении лесных пожаров. Сертифицированные снегоболотоходы под торговым наименованием "Хищник" проектирует и строит на площадках в селе Бизино и деревне Овсянникова Тобольского района ООО "МЕГ ВЕСТ". Губернатор осмотрел цех в деревне Овсянникова и обсудил с предпринимателем Максимом Мезениным перспективы сотрудничества. &quot;Тобольские вездеходы колесят по бездорожью на Севере, на Камчатке и Чукотке. На предприятии трудятся около ста человек. Предложил конструкторам из Тобольского района подумать вместе с нашими лесниками над версией снегоболотохода для тушения лесных пожаров. Такая машина легко доедет в любое труднодоступное место. Она даже плавает, скорость на воде — до 5 км/ч&quot;, – сообщил Александр Моор.По словам губернатора, в месяц предприятие выпускает девять снегоболотоходов, при этом комплектуется техника с учетом пожеланий заказчика. Вездеходы закупают нефтяники, большую партию приобрела горно-металлургическая компания из Красноярского края, есть заказы от МЧС. Сейчас в цеху в деревне Овсянникова собирают экземпляры для "Почты России".
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РИА Новости
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александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Тюменская область, Александр Моор, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Моор предложил бизнесмену собрать вездеход для тушения пожаров

Глава Тюменской области Моор предложил бизнесмену собрать вездеход для тушения пожаров

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 25 июл – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил в своем телеграм-канале, что предложил конструкторам компании, занимающейся выпуском снегоболотоходов, разработать версию, которую можно будет эффективно использовать в тушении лесных пожаров.
Сертифицированные снегоболотоходы под торговым наименованием "Хищник" проектирует и строит на площадках в селе Бизино и деревне Овсянникова Тобольского района ООО "МЕГ ВЕСТ". Губернатор осмотрел цех в деревне Овсянникова и обсудил с предпринимателем Максимом Мезениным перспективы сотрудничества.
«

"Тобольские вездеходы колесят по бездорожью на Севере, на Камчатке и Чукотке. На предприятии трудятся около ста человек. Предложил конструкторам из Тобольского района подумать вместе с нашими лесниками над версией снегоболотохода для тушения лесных пожаров. Такая машина легко доедет в любое труднодоступное место. Она даже плавает, скорость на воде — до 5 км/ч", – сообщил Александр Моор.

По словам губернатора, в месяц предприятие выпускает девять снегоболотоходов, при этом комплектуется техника с учетом пожеланий заказчика. Вездеходы закупают нефтяники, большую партию приобрела горно-металлургическая компания из Красноярского края, есть заказы от МЧС. Сейчас в цеху в деревне Овсянникова собирают экземпляры для "Почты России".
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