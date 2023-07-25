https://ria.ru/20230725/pozhary-1886153325.html

Моор предложил бизнесмену собрать вездеход для тушения пожаров

Моор предложил бизнесмену собрать вездеход для тушения пожаров - РИА Новости, 25.07.2023

Моор предложил бизнесмену собрать вездеход для тушения пожаров

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил в своем телеграм-канале, что предложил конструкторам компании, занимающейся выпуском снегоболотоходов,... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T13:24

2023-07-25T13:24

2023-07-25T13:24

тюменская область

александр моор

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТЮМЕНЬ, 25 июл – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил в своем телеграм-канале, что предложил конструкторам компании, занимающейся выпуском снегоболотоходов, разработать версию, которую можно будет эффективно использовать в тушении лесных пожаров. Сертифицированные снегоболотоходы под торговым наименованием "Хищник" проектирует и строит на площадках в селе Бизино и деревне Овсянникова Тобольского района ООО "МЕГ ВЕСТ". Губернатор осмотрел цех в деревне Овсянникова и обсудил с предпринимателем Максимом Мезениным перспективы сотрудничества. "Тобольские вездеходы колесят по бездорожью на Севере, на Камчатке и Чукотке. На предприятии трудятся около ста человек. Предложил конструкторам из Тобольского района подумать вместе с нашими лесниками над версией снегоболотохода для тушения лесных пожаров. Такая машина легко доедет в любое труднодоступное место. Она даже плавает, скорость на воде — до 5 км/ч", – сообщил Александр Моор.По словам губернатора, в месяц предприятие выпускает девять снегоболотоходов, при этом комплектуется техника с учетом пожеланий заказчика. Вездеходы закупают нефтяники, большую партию приобрела горно-металлургическая компания из Красноярского края, есть заказы от МЧС. Сейчас в цеху в деревне Овсянникова собирают экземпляры для "Почты России".

https://ria.ru/20230721/matkapital-1885488168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)