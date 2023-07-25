В Кемере усилился лесной пожар
В турецком Кемере усилился лесной пожар и появился запах гари
© РИА НовостиДым от лесного пожара в Кемере
© РИА Новости
Дым от лесного пожара в Кемере
КЕМЕР (Турция), 25 июл - РИА Новости. Лесной пожар в турецком Кемере усилился, появился запах гари, передает корреспондент РИА Новости.
Из-за аномальной жары в Турции обновляются рекорды потребления электроэнергии, ежедневно возникают многочисленные лесные пожары. В ночь на вторник турецкие власти сообщили, что предпринимают усилия для тушения этих пожаров в трех районах курортной провинции Анталья и еще двух провинциях страны. По состоянию на 12.00 вторника пожар в Кемере тушат 11 самолетов и 22 вертолета, сообщал министр лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы.
Дым от пожара приобрел оранжевый цвет, еще утром во вторник он был белый.
В тушении пожаров участвуют вертолеты экстренных служб, а также самолеты, в том числе российские Бе-200, которые набирают воду вблизи от отелей на глазах у туристов.
О возможной эвакуации туристов в отелях не сообщалось, люди продолжают отдыхать, обстановка спокойная, а вертолеты и дым вызывают любопытство посетителей курорта.
Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что эвакуация туристов из курортного района Кемер в турецкой провинции Анталья, где бушуют лесные пожары, не проводится и не будет проводиться, поскольку в ней нет необходимости.