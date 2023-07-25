https://ria.ru/20230725/pozhar-1886155869.html

В Кемере усилился лесной пожар

В Кемере усилился лесной пожар - РИА Новости, 25.07.2023

В Кемере усилился лесной пожар

Лесной пожар в турецком Кемере усилился, появился запах гари, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T13:36

2023-07-25T13:36

2023-07-25T15:16

кемер

анталья (провинция)

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КЕМЕР (Турция), 25 июл - РИА Новости. Лесной пожар в турецком Кемере усилился, появился запах гари, передает корреспондент РИА Новости. Из-за аномальной жары в Турции обновляются рекорды потребления электроэнергии, ежедневно возникают многочисленные лесные пожары. В ночь на вторник турецкие власти сообщили, что предпринимают усилия для тушения этих пожаров в трех районах курортной провинции Анталья и еще двух провинциях страны. По состоянию на 12.00 вторника пожар в Кемере тушат 11 самолетов и 22 вертолета, сообщал министр лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы. Дым от пожара приобрел оранжевый цвет, еще утром во вторник он был белый. В тушении пожаров участвуют вертолеты экстренных служб, а также самолеты, в том числе российские Бе-200, которые набирают воду вблизи от отелей на глазах у туристов. О возможной эвакуации туристов в отелях не сообщалось, люди продолжают отдыхать, обстановка спокойная, а вертолеты и дым вызывают любопытство посетителей курорта. Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что эвакуация туристов из курортного района Кемер в турецкой провинции Анталья, где бушуют лесные пожары, не проводится и не будет проводиться, поскольку в ней нет необходимости.

https://ria.ru/20230725/pozhar-1886069563.html

кемер

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

кемер, анталья (провинция), турция, в мире, новости - туризм