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В Кемере усилился лесной пожар - РИА Новости, 25.07.2023
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Туризм
 
13:36 25.07.2023 (обновлено: 15:16 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/pozhar-1886155869.html
В Кемере усилился лесной пожар
В Кемере усилился лесной пожар - РИА Новости, 25.07.2023
В Кемере усилился лесной пожар
Лесной пожар в турецком Кемере усилился, появился запах гари, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T13:36
2023-07-25T15:16
кемер
анталья (провинция)
турция
в мире
туризм
новости - туризм
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КЕМЕР (Турция), 25 июл - РИА Новости. Лесной пожар в турецком Кемере усилился, появился запах гари, передает корреспондент РИА Новости. Из-за аномальной жары в Турции обновляются рекорды потребления электроэнергии, ежедневно возникают многочисленные лесные пожары. В ночь на вторник турецкие власти сообщили, что предпринимают усилия для тушения этих пожаров в трех районах курортной провинции Анталья и еще двух провинциях страны. По состоянию на 12.00 вторника пожар в Кемере тушат 11 самолетов и 22 вертолета, сообщал министр лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы. Дым от пожара приобрел оранжевый цвет, еще утром во вторник он был белый. В тушении пожаров участвуют вертолеты экстренных служб, а также самолеты, в том числе российские Бе-200, которые набирают воду вблизи от отелей на глазах у туристов. О возможной эвакуации туристов в отелях не сообщалось, люди продолжают отдыхать, обстановка спокойная, а вертолеты и дым вызывают любопытство посетителей курорта. Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что эвакуация туристов из курортного района Кемер в турецкой провинции Анталья, где бушуют лесные пожары, не проводится и не будет проводиться, поскольку в ней нет необходимости.
https://ria.ru/20230725/pozhar-1886069563.html
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анталья (провинция)
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кемер, анталья (провинция), турция, в мире, новости - туризм
Кемер, Анталья (провинция), Турция, В мире, Туризм, Новости - Туризм
В Кемере усилился лесной пожар

В турецком Кемере усилился лесной пожар и появился запах гари

© РИА НовостиДым от лесного пожара в Кемере
Дым от лесного пожара в Кемере
© РИА Новости
Дым от лесного пожара в Кемере
Читать ria.ru в
КЕМЕР (Турция), 25 июл - РИА Новости. Лесной пожар в турецком Кемере усилился, появился запах гари, передает корреспондент РИА Новости.
Из-за аномальной жары в Турции обновляются рекорды потребления электроэнергии, ежедневно возникают многочисленные лесные пожары. В ночь на вторник турецкие власти сообщили, что предпринимают усилия для тушения этих пожаров в трех районах курортной провинции Анталья и еще двух провинциях страны. По состоянию на 12.00 вторника пожар в Кемере тушат 11 самолетов и 22 вертолета, сообщал министр лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы.
Дым от пожара приобрел оранжевый цвет, еще утром во вторник он был белый.
В тушении пожаров участвуют вертолеты экстренных служб, а также самолеты, в том числе российские Бе-200, которые набирают воду вблизи от отелей на глазах у туристов.
О возможной эвакуации туристов в отелях не сообщалось, люди продолжают отдыхать, обстановка спокойная, а вертолеты и дым вызывают любопытство посетителей курорта.
Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что эвакуация туристов из курортного района Кемер в турецкой провинции Анталья, где бушуют лесные пожары, не проводится и не будет проводиться, поскольку в ней нет необходимости.
Тушение лесных пожаров в Турции - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Три провинции Турции охватили лесные пожары
01:33
 
ТуризмКемерАнталья (провинция)ТурцияВ миреНовости - Туризм
 
 
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