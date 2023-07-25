https://ria.ru/20230725/povyshenie-1886089033.html

Проект о повышении возраста призыва не предусматривает переходного периода

Проект о повышении возраста призыва не предусматривает переходного периода - РИА Новости, 25.07.2023

Проект о повышении возраста призыва не предусматривает переходного периода

В законопроекте о повышении призывного возраста не предусмотрен переходный период, поэтому в случае принятия он вступит в силу с 2024 года, следует из таблицы... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T09:06

2023-07-25T09:06

2023-07-25T12:49

госдума рф

общество

андрей картаполов

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В законопроекте о повышении призывного возраста не предусмотрен переходный период, поэтому в случае принятия он вступит в силу с 2024 года, следует из таблицы поправок в думской базе данных."Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу", — говорится в документе.О том, что переход будет поэтапным, сообщал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Депутаты в июне рассмотрели в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста. Документ предусматривал, что в период до 2026 года возрастные границы постепенно сдвинутся с 18-27 лет до 21-30. Однако позднее было решено оставить нижнюю планку на прежнем уровне — 18 лет.

https://ria.ru/20230721/prizyv-1885582560.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, общество, андрей картаполов