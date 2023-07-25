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Проект о повышении возраста призыва не предусматривает переходного периода - РИА Новости, 25.07.2023
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09:06 25.07.2023 (обновлено: 12:49 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/povyshenie-1886089033.html
Проект о повышении возраста призыва не предусматривает переходного периода
Проект о повышении возраста призыва не предусматривает переходного периода - РИА Новости, 25.07.2023
Проект о повышении возраста призыва не предусматривает переходного периода
В законопроекте о повышении призывного возраста не предусмотрен переходный период, поэтому в случае принятия он вступит в силу с 2024 года, следует из таблицы... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T09:06
2023-07-25T12:49
госдума рф
общество
андрей картаполов
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В законопроекте о повышении призывного возраста не предусмотрен переходный период, поэтому в случае принятия он вступит в силу с 2024 года, следует из таблицы поправок в думской базе данных."Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу", — говорится в документе.О том, что переход будет поэтапным, сообщал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Депутаты в июне рассмотрели в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста. Документ предусматривал, что в период до 2026 года возрастные границы постепенно сдвинутся с 18-27 лет до 21-30. Однако позднее было решено оставить нижнюю планку на прежнем уровне — 18 лет.
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госдума рф, общество, андрей картаполов
Госдума РФ, Общество, Андрей Картаполов
Проект о повышении возраста призыва не предусматривает переходного периода

Призывной возраст планируют увеличить в России до 30 лет с 1 января 2024 года

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкВыдача военного обмундирования призывникам
Выдача военного обмундирования призывникам - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Выдача военного обмундирования призывникам. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В законопроекте о повышении призывного возраста не предусмотрен переходный период, поэтому в случае принятия он вступит в силу с 2024 года, следует из таблицы поправок в думской базе данных.
"Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу", — говорится в документе.
О том, что переход будет поэтапным, сообщал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Депутаты в июне рассмотрели в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста. Документ предусматривал, что в период до 2026 года возрастные границы постепенно сдвинутся с 18-27 лет до 21-30. Однако позднее было решено оставить нижнюю планку на прежнем уровне — 18 лет.
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