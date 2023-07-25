https://ria.ru/20230725/povrezhdenie-1886089731.html

В Житомирской области получил повреждения объект инфраструктуры

В Житомирской области получил повреждения объект инфраструктуры - РИА Новости, 25.07.2023

В Житомирской области получил повреждения объект инфраструктуры

Объект инфраструктуры поврежден в Житомирской области Украины в результате взрывов, сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко в... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T09:13

2023-07-25T09:13

2023-07-25T09:13

специальная военная операция на украине

в мире

житомирская область

украина

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Житомирской области Украины в результате взрывов, сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко в Telegram-канале. Ранее украинское издание "Зеркало недели" сообщало, что ночью в Житомирской области раздавались взрывы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. "По предварительной информации, в результате удара пострадал инфраструктурный объект. Все экстренные службы прибыли к месту происшествия и работают", - написал Бунечко. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230725/podpole-1886072233.html

житомирская область

украина

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в мире, житомирская область, украина