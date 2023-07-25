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В Житомирской области получил повреждения объект инфраструктуры
В Житомирской области получил повреждения объект инфраструктуры - РИА Новости, 25.07.2023
В Житомирской области получил повреждения объект инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в Житомирской области Украины в результате взрывов, сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко в... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T09:13
2023-07-25T09:13
2023-07-25T09:13
специальная военная операция на украине
в мире
житомирская область
украина
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Житомирской области Украины в результате взрывов, сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко в Telegram-канале. Ранее украинское издание "Зеркало недели" сообщало, что ночью в Житомирской области раздавались взрывы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. "По предварительной информации, в результате удара пострадал инфраструктурный объект. Все экстренные службы прибыли к месту происшествия и работают", - написал Бунечко. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, житомирская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Житомирская область, Украина
В Житомирской области получил повреждения объект инфраструктуры
Глава Житомирской ОВА Бунечко сообщил о повреждении объекта инфраструктуры из-за взрывов