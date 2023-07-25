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"НАТО теперь бесполезна". ВСУ напуганы новой тактикой России - РИА Новости, 25.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 25.07.2023 (обновлено: 08:03 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/porty-1885992439.html
"НАТО теперь бесполезна". ВСУ напуганы новой тактикой России
"НАТО теперь бесполезна". ВСУ напуганы новой тактикой России - РИА Новости, 25.07.2023
"НАТО теперь бесполезна". ВСУ напуганы новой тактикой России
После теракта на Крымском мосту и выхода Москвы из зерновой сделки Россия ежедневно наносит мощные удары по морской инфраструктуре Одессы и Николаева, а также... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T08:00
2023-07-25T08:03
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
одесса
николаев (украина)
геннадий труханов
андрей суздальцев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Андрей Коц. После теракта на Крымском мосту и выхода Москвы из зерновой сделки Россия ежедневно наносит мощные удары по морской инфраструктуре Одессы и Николаева, а также по объектам ВСУ в тылу. Применяют различное вооружение. В итоге украинское командование признало главную проблему.Секретный объект под Одессой"Удары возмездия" за Крымский мост начались в ночь на 18 июля. По сообщению Минобороны, ракетчики атаковали объекты, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров. Еще одной целью был судоремонтный завод, на котором собирали морские беспилотники. Кроме того, в районе Одессы и Николаева уничтожили топливохранилища на 70 тысяч тонн, снабжавшие ВСУ горючим.На следующую ночь последовал мощный удар по порту Одессы. Мэр города Геннадий Труханов заявил, что атаки такого масштаба еще не было. В оперативном командовании "Юг" ВСУ отметили, что в результате ударов "по одному из портов области" повреждены зерновой и масляный терминалы, резервуары и оборудование для погрузки на суда. Взрывная волна также задела склады табака и пиротехники.В Москве позже проинформировали об атаке на авиабазу Канатово в Кировоградской области.В ночь на 20 июля удары продолжились. По официальным данным, целями стали объекты украинской армии в Одессе, Николаеве, Ильичевске — места хранения дронов, склады с боеприпасами и боевой техникой, топливная инфраструктура. В Минобороны подчеркнули, что все цели поражены.А 21 июля атаковали днем — терминалы, где разгружали западную военную технику. Украинские СМИ также писали о повреждении некоего "инфраструктурного объекта" в Затоке.На минувших выходных высокоточные ракеты прилетели в гавани на Дунае вблизи румынской границы. В частности, серьезно пострадал порт Рени. Корабли попадали туда, не заходя в территориальные воды Украины в Черном море, находясь под "зонтиком" государства — члена НАТО. Границу пересекали уже в речной акватории."Новый этап кризиса"В итоге вывоз зерна морем приостановили. В Киеве пообещали проложить путь через территориальные воды Румынии и Болгарии. Также высказали идею о сопровождении боевыми кораблями альянса. Однако в США это категорически отвергли."Запад и Украина привыкли к тому, что Россия идет на уступки, пытается договориться, найти компромиссы, — объясняет политолог Андрей Суздальцев. — Но жесткое решение Москвы по зерновой сделке и последующие удары свидетельствуют о новом этапе украинско-российского кризиса".Резко возросшую интенсивность ударов признают и в Киеве. Военные жалуются, что не могут сбивать сверхзвуковые ракеты "Оникс". Спикер ВСУ Юрий Игнат указал, что скорость более трех тысяч километров в час и предельно малые высоты сильно затрудняют перехват.Несмотря на западные системы ПВО, за эти дни, по всей видимости, ни один "Оникс" не был сбит. Это сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия, предназначенная для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями. Применяется и по наземным целям. Дальность — 300 километров (у модернизированной версии "М" — 800 километров). Вес боевой части — 300 килограммов."Ониксами" вооружают не только корабли и подлодки ВМФ, но и подвижные береговые комплексы "Бастион". Именно такие и наносили удары по Одессе и Николаеву с территории Крыма.Игнат также упомянул авиационные противокорабельные ракеты Х-22, разгоняющиеся до четырех тысяч километров в час. Спикер подчеркнул, что их практически невозможно уничтожить в воздухе. И тем самым опроверг неоднократные сообщения о сбитых над Киевом гиперзвуковых "Кинжалах", которые куда быстрее и маневреннее.Три эшелонаРоссия задействовала и другие высокоточные средства: дозвуковые "Калибры" морского и Х-101 воздушного базирования, сухопутные "Искандер-М" и "Искандер-К", дроны-камикадзе "Герань"."Герани" запускают, как правило, массово в самом начале атаки. Их задача — не столько поразить цели, сколько спровоцировать украинскую ПВО на ответный огонь. По выявленным позициям ЗРК бьют противорадиолокационными ракетами.Вторым эшелоном идут "Калибры" и X-101 — на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Вместе с ними летят "обманки" без боевой части, еще больше запутывающие операторов РЛС. К этому времени уже расходуется львиная доля зенитных ракет, ЗРК уходят на перезарядку. Украинская ПВО перенасыщена целями и банально не справляется с перехватом всех "входящих".Под занавес подключаются комплексы "Искандер" и сверхзвуковое оружие. Эти ракеты уничтожают намеченные цели, уже беззащитные. Именно массированное комбинированное применение разных средств поражения, атакующих с разных сторон и на разных высотах, по мнению экспертов, делает российские удары такими эффективными.Юрий Игнат сделал неутешительный вывод: несмотря на санкции и беспрецедентное экономическое давление, Россия продолжает производить ракеты. И с этим ничего не поделать
https://ria.ru/20230724/vsu-1885966781.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, россия, одесса, николаев (украина), геннадий труханов, андрей суздальцев, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Одесса, Николаев (Украина), Геннадий Труханов, Андрей Суздальцев, Вооруженные силы Украины, НАТО

"НАТО теперь бесполезна". ВСУ напуганы новой тактикой России

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время тактических учений береговых ракетных войск Балтийского флота
Военнослужащие во время тактических учений береговых ракетных войск Балтийского флота - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Андрей Коц. После теракта на Крымском мосту и выхода Москвы из зерновой сделки Россия ежедневно наносит мощные удары по морской инфраструктуре Одессы и Николаева, а также по объектам ВСУ в тылу. Применяют различное вооружение. В итоге украинское командование признало главную проблему.

Секретный объект под Одессой

"Удары возмездия" за Крымский мост начались в ночь на 18 июля. По сообщению Минобороны, ракетчики атаковали объекты, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров. Еще одной целью был судоремонтный завод, на котором собирали морские беспилотники. Кроме того, в районе Одессы и Николаева уничтожили топливохранилища на 70 тысяч тонн, снабжавшие ВСУ горючим.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Всего за четыре часа. В США сообщили шокирующую правду о маневре ВСУ
Вчера, 14:57
На следующую ночь последовал мощный удар по порту Одессы. Мэр города Геннадий Труханов заявил, что атаки такого масштаба еще не было. В оперативном командовании "Юг" ВСУ отметили, что в результате ударов "по одному из портов области" повреждены зерновой и масляный терминалы, резервуары и оборудование для погрузки на суда. Взрывная волна также задела склады табака и пиротехники.
В Москве позже проинформировали об атаке на авиабазу Канатово в Кировоградской области.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Пуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр"
В ночь на 20 июля удары продолжились. По официальным данным, целями стали объекты украинской армии в Одессе, Николаеве, Ильичевске — места хранения дронов, склады с боеприпасами и боевой техникой, топливная инфраструктура. В Минобороны подчеркнули, что все цели поражены.
А 21 июля атаковали днем — терминалы, где разгружали западную военную технику. Украинские СМИ также писали о повреждении некоего "инфраструктурного объекта" в Затоке.
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Вчера, 08:00
На минувших выходных высокоточные ракеты прилетели в гавани на Дунае вблизи румынской границы. В частности, серьезно пострадал порт Рени. Корабли попадали туда, не заходя в территориальные воды Украины в Черном море, находясь под "зонтиком" государства — члена НАТО. Границу пересекали уже в речной акватории.

"Новый этап кризиса"

В итоге вывоз зерна морем приостановили. В Киеве пообещали проложить путь через территориальные воды Румынии и Болгарии. Также высказали идею о сопровождении боевыми кораблями альянса. Однако в США это категорически отвергли.
"Запад и Украина привыкли к тому, что Россия идет на уступки, пытается договориться, найти компромиссы, — объясняет политолог Андрей Суздальцев. — Но жесткое решение Москвы по зерновой сделке и последующие удары свидетельствуют о новом этапе украинско-российского кризиса".
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНанесение удара с берегового ракетного комплекса "Бастион" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение удара с берегового ракетного комплекса Бастион по инфраструктуре украинской армии - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Нанесение удара с берегового ракетного комплекса "Бастион" по инфраструктуре украинской армии
Резко возросшую интенсивность ударов признают и в Киеве. Военные жалуются, что не могут сбивать сверхзвуковые ракеты "Оникс". Спикер ВСУ Юрий Игнат указал, что скорость более трех тысяч километров в час и предельно малые высоты сильно затрудняют перехват.
Несмотря на западные системы ПВО, за эти дни, по всей видимости, ни один "Оникс" не был сбит. Это сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия, предназначенная для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями. Применяется и по наземным целям. Дальность — 300 километров (у модернизированной версии "М" — 800 километров). Вес боевой части — 300 килограммов.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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Вчера, 11:36
"Ониксами" вооружают не только корабли и подлодки ВМФ, но и подвижные береговые комплексы "Бастион". Именно такие и наносили удары по Одессе и Николаеву с территории Крыма.

Игнат также упомянул авиационные противокорабельные ракеты Х-22, разгоняющиеся до четырех тысяч километров в час. Спикер подчеркнул, что их практически невозможно уничтожить в воздухе. И тем самым опроверг неоднократные сообщения о сбитых над Киевом гиперзвуковых "Кинжалах", которые куда быстрее и маневреннее.

Три эшелона

Россия задействовала и другие высокоточные средства: дозвуковые "Калибры" морского и Х-101 воздушного базирования, сухопутные "Искандер-М" и "Искандер-К", дроны-камикадзе "Герань".
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ОТРК "Искандер" ВС России в ходе спецоперации
Боевая работа расчетов ОТРК Искандер ВС РФ в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Боевая работа расчетов ОТРК "Искандер" ВС России в ходе спецоперации
"Герани" запускают, как правило, массово в самом начале атаки. Их задача — не столько поразить цели, сколько спровоцировать украинскую ПВО на ответный огонь. По выявленным позициям ЗРК бьют противорадиолокационными ракетами.
Вторым эшелоном идут "Калибры" и X-101 — на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Вместе с ними летят "обманки" без боевой части, еще больше запутывающие операторов РЛС. К этому времени уже расходуется львиная доля зенитных ракет, ЗРК уходят на перезарядку. Украинская ПВО перенасыщена целями и банально не справляется с перехватом всех "входящих".
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США при одном условии могут выйти из НАТО, заявил экс-глава Пентагона
19 июля, 11:08
Под занавес подключаются комплексы "Искандер" и сверхзвуковое оружие. Эти ракеты уничтожают намеченные цели, уже беззащитные. Именно массированное комбинированное применение разных средств поражения, атакующих с разных сторон и на разных высотах, по мнению экспертов, делает российские удары такими эффективными.
Юрий Игнат сделал неутешительный вывод: несмотря на санкции и беспрецедентное экономическое давление, Россия продолжает производить ракеты. И с этим ничего не поделать
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияОдессаНиколаев (Украина)Геннадий ТрухановАндрей СуздальцевВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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